2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
90 napos visszaküldési garancia
Kiterjesztett garancia
5 manuális intenzitásfokozat
2 tartozék: test, arc
Lumea IPL alkalmazás
Vezetékes használat
Kezdje a mindössze 2 hétig tartó, 4 kezelésből álló bevezető szakasszal — ez feleannyi, mint a más márkák használatakor szükséges kezelések. Majd havonta egyszer végezzen utókezelést az eredmény fenntartásához.
Válasszon az 5 intenzitásbeállítás közül a kényelmes élmény érdekében. A Bőrtónus-érzékelő megakadályozza, hogy olyan bőrterületeket kezeljen, amelyek túl sötétek az IPL-kezeléshez.
Kényelmes használatot biztosít az extrahosszú kábelnek köszönhetően, amely könnyű hozzáférést és nagyobb irányíthatóságot biztosít.
Díjak
4.5
5-ből
1180
Értékelések
91%
ajánlja ezt a terméket
P. Juli
10/10/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
A termék kíváló
Nagyon elégedett vagyok, nem gondoltam volna, hogy tényleg ilyen jól működik!
Előnyök
Tényleg működik!
Hátrányok
Nincs ilyen
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL szőrtelenítő készülék
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL szőrtelenítő készülék
Vaszabi
12/09/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Tökéletes IPL otthonra!
A legjobb otthoni tartós szőrtelenítő! Csak ajánlani tudom!
Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea IPL 7000 Series SC1994/00 IPL szőrtelenítő készülék
Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea IPL 7000 Series SC1994/00 IPL szőrtelenítő készülék
Rita_90
28/08/2025
Magyarország
Nagyon ajánlom!
Baràtom ajànlàsa miatt vàlasztottam ezt a típust, nagyon szeretem. 6 ève hasznàlom, már csak kb. havi 2x elég szôrtelenítenem. Hatèkony volt a barna bôrömön is.
Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL szőrtelenítő készülék
Ez az értékelés a következőhöz készült: Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL szőrtelenítő készülék
Forrás: Piacvezető kutatóintézet. Kereskedelmi érték éves összege, 2024. december. Kivéve az Egyesült Államok
Átlagos szőrmennyiség-csökkenés 12 kezelés után: 82% az alsó lábszáron
A kezelési előírások betartása esetén. Az alsó lábszáron, bikinivonalon, hónaljon és arcon történő használattal kalkulálva. A lámpa élettartama nem hosszabbítja meg a 2 éves, világszerte érvényes Philips garanciát.