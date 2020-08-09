Go to promotion

Nyári kedvencek! Akár 33% kedvezmény

16

n

01

ó

:

41

p

:

54

mp

Megnézem

TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Ragyogó és revitalizált bőr
  • Ragyogó és revitalizált bőr
  • Ragyogó és revitalizált bőr
  • Ragyogó és revitalizált bőr

Gyártás megszűnt

Masszírozó cserefej VisaPure Advanced készülékhez

SC6060/00

5
| (13) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Ragyogó és revitalizált bőr
A revitalizáló masszírozófejet a japán masszázs szakértőinek segítségével fejlesztették ki. A testre szabott DualMotion program serkenti a véráramlást és ellazítja az arcizmokat. Ennek eredménye a revitalizált, ragyogó bőr, természetes csillogással.
Összes előny megtekintése

Serkenti a véráramlást és ellazítja az izmokat

Ragyogó és revitalizált bőr

  • Revitalizáló masszírozás

  • Intelligens fej

Több oxigént és tápanyagot tartalmaz a bőr

Ha a revitalizáló masszírozófejet a testre szabott DualMotion programmal együtt használja, serkenti a véráramlást, melynek eredménye a revitalizált, ragyogó bőr, természetes csillogással. Tapasztalja meg ezt a kellemes, revitalizáló érzést a bőrén.

Eléri a bőr mélyebb rétegeit, az izmok ellazítása érdekében

Eléri a bőr mélyebb rétegeit, az izmok ellazítása érdekében

A revitalizáló masszírozófej mélyre ható masszírozást biztosít, mely eléri a bőr mélyebb rétegeit is. Ezáltal ellazítja a kisebb arcizmokat, és nyugtató, kényelmes élményt nyújt.

Úgy érzi, mintha percenként 750 ujjhegy érintené arcbőrét

Úgy érzi, mintha percenként 750 ujjhegy érintené arcbőrét

A testre szabott DualMotion program revitalizáló és nyugtató élményt nyújt. A japán masszázs szakértőinek segítségével fejlesztették ki, és úgy tervezték, hogy a Petrissage és Tapotement nevű elismert masszírozási technikákat utánozza. Olyasmit tud, amire a kezei nem képesek. Az öt kis golyót tartalmazó fej elegáns és funkcionális kialakításának köszönhetően úgy érzi, mintha percenként 750 ujjhegy masszírozná arcbőrét lágy érintéssel. A revitalizáló masszírozó program 3 percig tart, és Ön hetente több alkalommal is élvezheti az arcmasszázst.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

5.0

5-ből

13

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

09/08/2020

România

România

de ce nu se mai gasesc?

acest produs nu mai poate fi gasit pe nicaieri exista alta perie compatibila????? readuceti aceste rezerve pe stoc.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală

07/05/2019

România

România

Acest produs este indispensabil pentru orice femeie

Folosind aceasta perie pentru curatare ii faci o favoare tenului tau.De cand o folosesc tenul meu a devenit foarte fin, fara puncte nere si a capatat multa luminozitate,Recomand Philips VisaPure oricarei femei care isi doreste o fata curata si fina.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală

22/09/2017

România

România

Ideala pentru tenul sensibil

Imi place mult peria, este foarte delicata cu tenul meu.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure SC5991/10 Perie de curăţare pentru piele sensibilă

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure SC5991/10 Perie de curăţare pentru piele sensibilă

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.