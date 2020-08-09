2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Revitalizáló masszírozás
Intelligens fej
Ha a revitalizáló masszírozófejet a testre szabott DualMotion programmal együtt használja, serkenti a véráramlást, melynek eredménye a revitalizált, ragyogó bőr, természetes csillogással. Tapasztalja meg ezt a kellemes, revitalizáló érzést a bőrén.
A revitalizáló masszírozófej mélyre ható masszírozást biztosít, mely eléri a bőr mélyebb rétegeit is. Ezáltal ellazítja a kisebb arcizmokat, és nyugtató, kényelmes élményt nyújt.
A testre szabott DualMotion program revitalizáló és nyugtató élményt nyújt. A japán masszázs szakértőinek segítségével fejlesztették ki, és úgy tervezték, hogy a Petrissage és Tapotement nevű elismert masszírozási technikákat utánozza. Olyasmit tud, amire a kezei nem képesek. Az öt kis golyót tartalmazó fej elegáns és funkcionális kialakításának köszönhetően úgy érzi, mintha percenként 750 ujjhegy masszírozná arcbőrét lágy érintéssel. A revitalizáló masszírozó program 3 percig tart, és Ön hetente több alkalommal is élvezheti az arcmasszázst.
5.0
5-ből
13
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
ali1980
09/08/2020
România
de ce nu se mai gasesc?
acest produs nu mai poate fi gasit pe nicaieri exista alta perie compatibila????? readuceti aceste rezerve pe stoc.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală
DeliaC
07/05/2019
România
Acest produs este indispensabil pentru orice femeie
Folosind aceasta perie pentru curatare ii faci o favoare tenului tau.De cand o folosesc tenul meu a devenit foarte fin, fara puncte nere si a capatat multa luminozitate,Recomand Philips VisaPure oricarei femei care isi doreste o fata curata si fina.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală
AlinaAli
22/09/2017
România
Ideala pentru tenul sensibil
Imi place mult peria, este foarte delicata cu tenul meu.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure SC5991/10 Perie de curăţare pentru piele sensibilă
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure SC5991/10 Perie de curăţare pentru piele sensibilă