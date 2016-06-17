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Összes sorozat

  • Könnyű, rövid utakhoz való táska
  • Könnyű, rövid utakhoz való táska
  • Könnyű, rövid utakhoz való táska
  • Könnyű, rövid utakhoz való táska
  • Könnyű, rövid utakhoz való táska
  • Könnyű, rövid utakhoz való táska

Gyártás megszűnt

Philips AventAvent kompakt baba utazótáska

SCD151/50

4.2
| (5) Értékelések | 80% ajánlja ezt a terméket
Könnyű, rövid utakhoz való táska
Városban való nézelődéshez vagy egy barátnőnél tett rövid látogatáshoz elengedhetetlen ez a kiváló minőségű, stílusos táska. Egyetlen mozdulattal tisztítható mikroszálas anyagból készül. Elfér benne mindaz, ami etetéshez és pelenkázáshoz szükséges, a személyes tárgyak egy belső zsebben helyezhetők el.
Összes előny megtekintése

Könnyen csomagolható, vihető

Könnyű, rövid utakhoz való táska

  • Piros

Hidegen vagy melegen tartja a cumisüvegek tartalmát

Hidegen vagy melegen tartja a cumisüvegek tartalmát

A 2 db Avent cumisüveg elhelyezésére alkalmas 3M Thinsulate™ cumisüveg tartó zseb néhány órán át megőrzi az előre forralt víz vagy a hideg anyatej, illetve előre elkészített étel hőmérsékletét.

Könnyű, egyszerűen tisztítható mikroszálas anyagból készült

Könnyű, egyszerűen tisztítható mikroszálas anyagból készült

Könnyű, egyszerűen tisztítható mikroszálas kialakítás.

Széles, állítható vállpánt

A Philips Avent városi válltáska széles, állítható vállpánttal rendelkezik az optimális kényelmet biztosító hordozáshoz

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.2

5-ből

5

Értékelések

80%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2

17/06/2016

Lietuva

Lietuva

Gerai išlaiko šilumą

Termopakuotė labai naudinga, jei mama dažnai keliauja su vaiku ir neturi galimybės pašildyti pienelio/maisto kūdikiui. Maistas išlieka šiltas pusdienį, tik geriausi atsiliepimai. Rankinę lengva valyti

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD150/60 Avent Neoprene ThermaBag

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD150/60 Avent Neoprene ThermaBag

11/12/2014

Polska

Polska

Funkcjonalny, wygodny plecak w sam raz na spacer z dzieckiem

Moja znajoma ma ten plecak i bardzo go sobie chwali, dlatego, ze jest pojemny i może do niego zmieścić wszystko co potrzebne maluszkowi do wyjścia na spacer. Plecak długo utrzymuje ciepło butelek z napojami i jedzeniem dla dziecka. Poza tym jest wygodny i ładnie wykonany.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD138/69 Plecak firmy Avent

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD138/69 Plecak firmy Avent

11/12/2014

Polska

Polska

Bardzo wygodny :)

Bardzo wygodny plecak. Przydatny dla osób, które uwielbiają podróże. :)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD138/70 Plecak firmy Avent

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD138/70 Plecak firmy Avent

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.