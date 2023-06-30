2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
regular
4 db cumisüveg
Üvegmosó kefe
ultra soft cumi
A Natural Response cumifej a baba természetes táplálkozási ritmusával összhangban működve megkönnyíti a szoptatás és a cumisüveges táplálás kombinálását. A cumifej egyedülálló nyílással rendelkezik, amely csak akkor engedi ki a tejet, amikor a baba éppen aktívan iszik. Vagyis, amikor a baba éppen nyel vagy levegőt vesz, a tejáramlás szünetel.
Minden baba másképp eszik, és a saját ütemében fejlődik. Különféle folyáserősségeket fejlesztettünk ki, hogy Ön megtalálhassa a gyermeke számára tökéletes változatot, és személyre szabhassa a cumisüveget. Mindegyik Natural Response cumifej puha szilikonból készült.
Áttértünk a tempó által szabályozott áramlású rendszerre. Kezdje a cumisüveghez mellékelt etetőcumival. Ha tej szivárog a baba szájából, vagy a baba kapkodva nyel, próbálkozzon alacsonyabb átfolyási sebességgel. Ha a baba ivás helyett játszik a cumival, vagy frusztráltnak tűnik, próbáljon ki nagyobb átfolyási sebességet. A frissítés során bármelyik csomagtípust megkaphatja.
5.0
5-ből
187
Értékelések
99%
ajánlja ezt a terméket
Cracanici
30/06/2023
România
Naturale
Sunt usor de curatat cu tetine naturale bio foarte bune pentru sanataea bebelusilor.
Előnyök
Setul este prevazut si cu o perie care curata foarte bine biberoanele
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCD657/11 Set de biberoane pentru bebeluşi
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCD657/11 Set de biberoane pentru bebeluşi
RoxanaM92
17/03/2023
România
Excelent
Am primit acest produs în campania de testare organizată de Philips Avent Cele mai iubite
Előnyök
Calitate preț foarte bune, ușor de acceptat, ușor de curatat
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCD657/11 Set de biberoane pentru bebeluşi
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCD657/11 Set de biberoane pentru bebeluşi
Gina2234
15/03/2023
România
Cel mai bun biberon
Am primit acest produs in campania de testare organizata de Philips Avent. Este usor, elibereaza lapte fix cat este nevoie, copilul mananca cu placere din el.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCD657/11 Set de biberoane pentru bebeluşi
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCD657/11 Set de biberoane pentru bebeluşi
Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján.
A Natural Response cumifej csak akkor engedi ki a tejet, amikor a csecsemő éppen aktívan iszik. A csecsemők ugyanúgy, a természetes ritmusuk szerint ihatnak, nyelhetnek és vehetnek levegőt, ahogyan az anyamellen tennék.