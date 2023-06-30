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Összes sorozat

  • A mellhez hasonló áramlik, csökkennek az etetési problémák
  • A mellhez hasonló áramlik, csökkennek az etetési problémák
  • A mellhez hasonló áramlik, csökkennek az etetési problémák
  • A mellhez hasonló áramlik, csökkennek az etetési problémák
  • A mellhez hasonló áramlik, csökkennek az etetési problémák
  • A mellhez hasonló áramlik, csökkennek az etetési problémák
  • A mellhez hasonló áramlik, csökkennek az etetési problémák
  • A mellhez hasonló áramlik, csökkennek az etetési problémák
  • A mellhez hasonló áramlik, csökkennek az etetési problémák
  • A mellhez hasonló áramlik, csökkennek az etetési problémák
  • A mellhez hasonló áramlik, csökkennek az etetési problémák
  • A mellhez hasonló áramlik, csökkennek az etetési problémák
  • A mellhez hasonló áramlik, csökkennek az etetési problémák
  • A mellhez hasonló áramlik, csökkennek az etetési problémák
  • A mellhez hasonló áramlik, csökkennek az etetési problémák
  • A mellhez hasonló áramlik, csökkennek az etetési problémák
  • A mellhez hasonló áramlik, csökkennek az etetési problémák
  • A mellhez hasonló áramlik, csökkennek az etetési problémák
  • A mellhez hasonló áramlik, csökkennek az etetési problémák
  • A mellhez hasonló áramlik, csökkennek az etetési problémák
  • A mellhez hasonló áramlik, csökkennek az etetési problémák
  • A mellhez hasonló áramlik, csökkennek az etetési problémák
  • A mellhez hasonló áramlik, csökkennek az etetési problémák
  • A mellhez hasonló áramlik, csökkennek az etetési problémák

regular

Philips Avent Natural ResponseBaba ajándékcsomag

SCD657/11

5
| (187) Értékelések | 99% ajánlja ezt a terméket
A mellhez hasonló áramlik, csökkennek az etetési problémák
Nyugodt, kényelmes etetést biztosít. A Natural Response cumifej támogatja a baba egyedi ivási ritmusát, az AirFree szelep pedig a kialakításánál fogva extra védelmet nyújt a hasfájás, a gázképződés és a folyadék-visszaáramlás ellen. A megfelelő cumifej megtalálása fontos. A további részleteket lásd alább.
Összes előny megtekintése
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anyukák által világszerte ajánlott márka1

Az anyamellhez hasonlóan működő cumifej*

A mellhez hasonló áramlik, csökkennek az etetési problémák

  • 4 db cumisüveg

  • Üvegmosó kefe

  • ultra soft cumi

A cumifej akkor engedi ki a tejet, amikor a baba éppen aktívan iszik

A cumifej akkor engedi ki a tejet, amikor a baba éppen aktívan iszik

A Natural Response cumifej a baba természetes táplálkozási ritmusával összhangban működve megkönnyíti a szoptatás és a cumisüveges táplálás kombinálását. A cumifej egyedülálló nyílással rendelkezik, amely csak akkor engedi ki a tejet, amikor a baba éppen aktívan iszik. Vagyis, amikor a baba éppen nyel vagy levegőt vesz, a tejáramlás szünetel.

Válassza a baba számára megfelelő átfolyási sebességet

Válassza a baba számára megfelelő átfolyási sebességet

Minden baba másképp eszik, és a saját ütemében fejlődik. Különféle folyáserősségeket fejlesztettünk ki, hogy Ön megtalálhassa a gyermeke számára tökéletes változatot, és személyre szabhassa a cumisüveget. Mindegyik Natural Response cumifej puha szilikonból készült.

Ugyanazok a termékek, új szabályozás

Ugyanazok a termékek, új szabályozás

Áttértünk a tempó által szabályozott áramlású rendszerre. Kezdje a cumisüveghez mellékelt etetőcumival. Ha tej szivárog a baba szájából, vagy a baba kapkodva nyel, próbálkozzon alacsonyabb átfolyási sebességgel. Ha a baba ivás helyett játszik a cumival, vagy frusztráltnak tűnik, próbáljon ki nagyobb átfolyási sebességet. A frissítés során bármelyik csomagtípust megkaphatja.

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Értékelések

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5.0

5-ből

187

Értékelések

99%

ajánlja ezt a terméket

3
2

30/06/2023

România

România

Naturale

Sunt usor de curatat cu tetine naturale bio foarte bune pentru sanataea bebelusilor.

Előnyök

Setul este prevazut si cu o perie care curata foarte bine biberoanele

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCD657/11 Set de biberoane pentru bebeluşi

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCD657/11 Set de biberoane pentru bebeluşi

17/03/2023

România

România

Excelent

Am primit acest produs în campania de testare organizată de Philips Avent Cele mai iubite

Előnyök

Calitate preț foarte bune, ușor de acceptat, ușor de curatat

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCD657/11 Set de biberoane pentru bebeluşi

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCD657/11 Set de biberoane pentru bebeluşi

15/03/2023

România

România

Cel mai bun biberon

Am primit acest produs in campania de testare organizata de Philips Avent. Este usor, elibereaza lapte fix cat este nevoie, copilul mananca cu placere din el.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCD657/11 Set de biberoane pentru bebeluşi

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCD657/11 Set de biberoane pentru bebeluşi

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 

  1. A Natural Response cumifej csak akkor engedi ki a tejet, amikor a csecsemő éppen aktívan iszik. A csecsemők ugyanúgy, a természetes ritmusuk szerint ihatnak, nyelhetnek és vehetnek levegőt, ahogyan az anyamellen tennék.