2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
1 db cumisüveg
125 ml
ultra air cumi
A Natural Response cumifej a baba természetes táplálkozási ritmusával összhangban működve megkönnyíti a szoptatás és a cumisüveges táplálás kombinálását. A cumifej egyedülálló nyílással rendelkezik, amely csak akkor engedi ki a tejet, amikor a baba éppen aktívan iszik. Vagyis, amikor a baba éppen nyel vagy levegőt vesz, a tejáramlás szünetel.
A széles, puha és rugalmas cumifej a tervezésénél fogva a mell alakját és érzetét imitálja, ezzel elősegítve, hogy a baba kényelmesen tudjon a mellre tapadni és enni.
A hasfájást csökkentő szelep a tervezésénél fogva etetés közben megakadályozza, hogy levegő kerüljön a baba pocakjába, így csökkentve a hasfájást és a kellemetlen érzéseket.
4.9
5-ből
105
Értékelések
99%
ajánlja ezt a terméket
Sonielka
30/07/2025
Slovensko
Najlepšia sada
Je tam všetko čo potrebujete. A cumle sú lepšie než od konkurencie drahých značiek. Malý má 8 mesiacov a jedine sme dokupovali väčšie cumle na fľaše.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCD838 Darčeková súprava pre novorodenca
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCD838 Darčeková súprava pre novorodenca
Mihai D.
05/05/2026
România
Un produs excelent
Am ales biberoanele Philips pentru bebelușul nostru și pot spune fără ezitare că merită 5 stele! Calitatea materialelor este excelentă, iar designul este foarte bine gândit atât pentru copil, cât și pentru părinți. Ceea ce mi-a plăcut cel mai mult este tetina, care imită foarte bine forma naturală și face tranziția între alăptare și biberon mult mai ușoară. Bebelușul a acceptat imediat biberonul, fără disconfort sau colici, ceea ce pentru noi a fost un mare plus.
Előnyök
Imită bine forma mamelonului
Hátrányok
Prețul este puțin mai ridicat comparativ cu alte branduri, dar justificat de calitate. * Necesită puțin timp la început pentru a te obișnui cu toate componentele și asamblarea.
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCD837/11 Set de biberoane pentru bebeluşi
Date of Use 2026-01-06
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCD837/11 Set de biberoane pentru bebeluşi
Date of Use 2026-01-06
Oprea Stefania
12/04/2023
România
Produsele sunt foarte bune!
Ma bucur ca am achiziționat noile biberoane, bebelușul se împăca foarte bine cu ele, as recomanda pt mămicile care abia au nascut și nu reușesc din prima sa alăpteze!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCD837/11 Set de biberoane pentru bebeluşi
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCD837/11 Set de biberoane pentru bebeluşi
Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján.
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