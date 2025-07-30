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Összes sorozat

  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
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  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
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  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát

Philips Avent Natural ResponseBaba ajándékcsomag

SCD837/10

4.9
| (105) Értékelések | 99% ajánlja ezt a terméket
Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
Az ajándékcsomag – üde színnel – ideális az etetéshez és a megnyugtatáshoz. A Natural Response cumifej segítségével a babák a saját ritmusuk szerint ihatnak, ahogyan az anyamellen tennék, ezáltal könnyebbé válik a szoptatás és a cumisüveges táplálás felváltva történő alkalmazása.
Összes előny megtekintése
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anyukák által világszerte ajánlott márka1

Az anyamellhez hasonlóan működő cumifej

Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát

  • 1 db cumisüveg

  • 125 ml

  • ultra air cumi

A cumifej akkor engedi ki a tejet, amikor a baba éppen aktívan iszik

A cumifej akkor engedi ki a tejet, amikor a baba éppen aktívan iszik

A Natural Response cumifej a baba természetes táplálkozási ritmusával összhangban működve megkönnyíti a szoptatás és a cumisüveges táplálás kombinálását. A cumifej egyedülálló nyílással rendelkezik, amely csak akkor engedi ki a tejet, amikor a baba éppen aktívan iszik. Vagyis, amikor a baba éppen nyel vagy levegőt vesz, a tejáramlás szünetel.

Természetes mellre tapadás a mell alakú cumifejjel

Természetes mellre tapadás a mell alakú cumifejjel

A széles, puha és rugalmas cumifej a tervezésénél fogva a mell alakját és érzetét imitálja, ezzel elősegítve, hogy a baba kényelmesen tudjon a mellre tapadni és enni.

A hasfájás és a kellemetlen érzés csökkentésére tervezve

A hasfájás és a kellemetlen érzés csökkentésére tervezve

A hasfájást csökkentő szelep a tervezésénél fogva etetés közben megakadályozza, hogy levegő kerüljön a baba pocakjába, így csökkentve a hasfájást és a kellemetlen érzéseket.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.9

5-ből

105

Értékelések

99%

ajánlja ezt a terméket

2

30/07/2025

Slovensko

Slovensko

Najlepšia sada

Je tam všetko čo potrebujete. A cumle sú lepšie než od konkurencie drahých značiek. Malý má 8 mesiacov a jedine sme dokupovali väčšie cumle na fľaše.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCD838 Darčeková súprava pre novorodenca

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCD838 Darčeková súprava pre novorodenca

05/05/2026

România

România

Un produs excelent

Am ales biberoanele Philips pentru bebelușul nostru și pot spune fără ezitare că merită 5 stele! Calitatea materialelor este excelentă, iar designul este foarte bine gândit atât pentru copil, cât și pentru părinți. Ceea ce mi-a plăcut cel mai mult este tetina, care imită foarte bine forma naturală și face tranziția între alăptare și biberon mult mai ușoară. Bebelușul a acceptat imediat biberonul, fără disconfort sau colici, ceea ce pentru noi a fost un mare plus.

Előnyök

Imită bine forma mamelonului

Hátrányok

Prețul este puțin mai ridicat comparativ cu alte branduri, dar justificat de calitate. * Necesită puțin timp la început pentru a te obișnui cu toate componentele și asamblarea.

Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCD837/11 Set de biberoane pentru bebeluşi

Date of Use 2026-01-06

Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCD837/11 Set de biberoane pentru bebeluşi

Date of Use 2026-01-06

12/04/2023

România

România

Produsele sunt foarte bune!

Ma bucur ca am achiziționat noile biberoane, bebelușul se împăca foarte bine cu ele, as recomanda pt mămicile care abia au nascut și nu reușesc din prima sa alăpteze!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCD837/11 Set de biberoane pentru bebeluşi

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCD837/11 Set de biberoane pentru bebeluşi

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 

  1. 0% BPA, a 2011/10. sz. EU rendeletnek megfelelően