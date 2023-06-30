2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
3 db cumisüveg
ultra soft játszócumi
A Natural Response cumifej a baba természetes táplálkozási ritmusával összhangban működve megkönnyíti a szoptatás és a cumisüveges táplálás kombinálását. A cumifej egyedülálló nyílással rendelkezik, amely csak akkor engedi ki a tejet, amikor a baba éppen aktívan iszik. Vagyis, amikor a baba éppen nyel vagy levegőt vesz, a tejáramlás szünetel.
A széles, puha és rugalmas cumifej a tervezésénél fogva a mell alakját és érzetét imitálja, ezzel elősegítve, hogy a baba kényelmesen tudjon a mellre tapadni és enni.
Mindannyian a saját tempónkban tanulunk. A szopás egy készség, amit egyes csecsemők gyorsabban sajátítanak el, mint mások. Ezért néhány baba számára kezdetben hasznos lehet a „First Flow” etetőcumi (0. számú etetőcumi), mielőtt a Natural Response cumifejet használná. Ha a babának 20 percnél hosszabb ideig tart 50 ml megivása a Natural Response etetőcumival, érdemes a „First Flow” etetőcumira váltani. Ha gyermeke ivás helyett játszik a cumival, vagy frusztráltnak tűnik, próbáljon ki egy nagyobb átfolyási sebességű Natural Response etetőcumit. Ha az etetési nehézségek továbbra is fennállnak, forduljon egészségügyi szakemberhez.
4.8
5-ből
36
Értékelések
94%
ajánlja ezt a terméket
Cracanici
30/06/2023
România
Setul perfect
Un set complex care te ajuta si acasa si in calatorii pentru hranirea bebelusului
Előnyök
Dotat cu perie de curatare
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCD879/11 Set de biberoane de sticlă pentru nou-născuţi
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCD879/11 Set de biberoane de sticlă pentru nou-născuţi
Cracanici
30/06/2023
România
Biberoane acceptate usor de bebelusi
Un set de biberoane usor de folosit,curatat si acceptate de bebelusi foarte rapid
Előnyök
Sunt fabricate bio si asta este safe pentru bebelusi
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCD878/11 Set de biberoane de sticlă pentru nou-născuţi
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCD878/11 Set de biberoane de sticlă pentru nou-născuţi
RoxanaM92
17/03/2023
România
Excelente
Am primit acest produs în campania de testare organizată de Philips Avent Sunt numărul 1 pentru noi
Előnyök
Foarte calitative, foarte ușor de acceptat, ușor de curățat
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCD879/11 Set de biberoane de sticlă pentru nou-născuţi
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCD879/11 Set de biberoane de sticlă pentru nou-născuţi
Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján.
0% BPA, a 2011/10. sz. EU rendeletnek megfelelően