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Összes sorozat

  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát

Philips Avent Natural ResponseÚjszülött ajándékcsomag, üveg anyag

SCD879/11

4.8
| (36) Értékelések | 94% ajánlja ezt a terméket
Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
A Natural Response cumifej csak akkor engedi ki a tejet, amikor a csecsemő éppen aktívan iszik. A babák a saját ritmusuk szerint ihatnak, ahogyan az anyamellen tennék, ezáltal könnyűvé válik a szoptatás és a cumisüveges táplálás felváltva történő alkalmazása. A megfelelő cumifej megtalálása fontos. A további részleteket lásd alább.
Összes előny megtekintése
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anyukák által világszerte ajánlott márka1

Az anyamellhez hasonlóan működő cumifej

Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát

  • 5 db cumisüveg

  • ultra soft játszócumi

  • Üvegmosó kefe

A cumifej akkor engedi ki a tejet, amikor a baba éppen aktívan iszik

A cumifej akkor engedi ki a tejet, amikor a baba éppen aktívan iszik

A Natural Response cumifej a baba természetes táplálkozási ritmusával összhangban működve megkönnyíti a szoptatás és a cumisüveges táplálás kombinálását. A cumifej egyedülálló nyílással rendelkezik, amely csak akkor engedi ki a tejet, amikor a baba éppen aktívan iszik. Vagyis, amikor a baba éppen nyel vagy levegőt vesz, a tejáramlás szünetel.

A hasfájás és a kellemetlen érzés csökkentésére tervezve

A hasfájás és a kellemetlen érzés csökkentésére tervezve

A hasfájást csökkentő szelep a tervezésénél fogva etetés közben megakadályozza, hogy levegő kerüljön a baba pocakjába, így csökkentve a hasfájást és a kellemetlen érzéseket.

A megfelelő cumifej megtalálása fontos

A megfelelő cumifej megtalálása fontos

Mindannyian a saját tempónkban tanulunk. A szopás egy készség, amit egyes csecsemők gyorsabban sajátítanak el, mint mások. Ezért néhány baba számára kezdetben hasznos lehet a „First Flow” etetőcumi (0. számú etetőcumi), mielőtt a Natural Response cumifejet használná. Ha a babának 20 percnél hosszabb ideig tart 50 ml megivása a Natural Response etetőcumival, érdemes a „First Flow” etetőcumira váltani. Ha gyermeke ivás helyett játszik a cumival, vagy frusztráltnak tűnik, próbáljon ki egy nagyobb átfolyási sebességű Natural Response etetőcumit. Ha az etetési nehézségek továbbra is fennállnak, forduljon egészségügyi szakemberhez.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.8

5-ből

36

Értékelések

94%

ajánlja ezt a terméket

3

30/06/2023

România

România

Setul perfect

Un set complex care te ajuta si acasa si in calatorii pentru hranirea bebelusului

Előnyök

Dotat cu perie de curatare

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCD879/11 Set de biberoane de sticlă pentru nou-născuţi

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCD879/11 Set de biberoane de sticlă pentru nou-născuţi

30/06/2023

România

România

Biberoane acceptate usor de bebelusi

Un set de biberoane usor de folosit,curatat si acceptate de bebelusi foarte rapid

Előnyök

Sunt fabricate bio si asta este safe pentru bebelusi

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCD878/11 Set de biberoane de sticlă pentru nou-născuţi

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCD878/11 Set de biberoane de sticlă pentru nou-născuţi

17/03/2023

România

România

Excelente

Am primit acest produs în campania de testare organizată de Philips Avent Sunt numărul 1 pentru noi

Előnyök

Foarte calitative, foarte ușor de acceptat, ușor de curățat

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCD879/11 Set de biberoane de sticlă pentru nou-născuţi

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCD879/11 Set de biberoane de sticlă pentru nou-născuţi

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 

  1. 0% BPA, a 2011/10. sz. EU rendeletnek megfelelően