2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
2 db
Sűrű ételekhez
6 hó+
A széles, mell alakú cumifej természetes mell-érzetet biztosít, amely a cumifejet rendkívül hasonlóvá teszi a mellhez. Ezáltal gyermeke könnyebben meg tudja szokni a szoptatás és a cumisüvegből való etetés váltogatását.
A baba változó igényeihez tervezett harapásálló és sima cumifej.
A cumifej belsejében található szirmok és barázdák összeragadás-mentes és hajlékony kialakításról gondoskodnak a megszakítás nélküli etetésért.
5.0
5-ből
95
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Marylen92
17/06/2021
România
Recomand
De la naștere folosim doar tetine avent natural. Sunt singura gama acceptata de cel mic. Le recomand cu drag. Recenzie din Campania Philips
Előnyök
Acceptate de cel mic
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF046/27 Tetină Natural
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF046/27 Tetină Natural
Sand alexa
03/08/2020
România
Ellenőrzött vevő
Bune
Sunt bune. Mai groase. Astea cu gaura in y sunt pentru piureuri sau lapte cu biscuiti. Nu pentru lapte.
Előnyök
Bune pentru lichide mai vascoase
Hátrányok
Nu sunt bune pentru lapte
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF046/27 Tetină Natural
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF046/27 Tetină Natural
Jujulina
29/07/2020
România
A promóció része
Perfect
Recomand produsele philips avent sunt de calitate ,este asemanator ca si formatul aanului
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF046/27 Tetină Natural
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF046/27 Tetină Natural
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