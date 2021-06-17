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Összes sorozat

  • Könnyen kombinálható a szoptatással
  • Könnyen kombinálható a szoptatással

Gyártás megszűnt

Philips AventNatural etetőcumi

SCF046/27

5
| (95) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Könnyen kombinálható a szoptatással
A bordázott, puha és összeragadás-gátló cumifejet növésben lévő csecsemők számára alakítottuk ki. A kényelmes szirmok és a cumifej természetes alakja lehetővé teszi a természetes szájtartást, egyszerűbbé téve a szoptatás és a cumisüveges táplálás kombinálását.
Összes előny megtekintése
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anyukák által világszerte ajánlott márka1

Természetes mell-érzet

Könnyen kombinálható a szoptatással

  • 2 db

  • Sűrű ételekhez

  • 6 hó+

Természetes mell-érzet a cumifej széles, mellbimbó alakjának köszönhetően

Természetes mell-érzet a cumifej széles, mellbimbó alakjának köszönhetően

A széles, mell alakú cumifej természetes mell-érzetet biztosít, amely a cumifejet rendkívül hasonlóvá teszi a mellhez. Ezáltal gyermeke könnyebben meg tudja szokni a szoptatás és a cumisüvegből való etetés váltogatását.

Lágy és sima szilikon gyermeke változó igényeihez

A baba változó igényeihez tervezett harapásálló és sima cumifej.

Rugalmas, összeragadás-gátló és puha cumifej-kialakítás

Rugalmas, összeragadás-gátló és puha cumifej-kialakítás

A cumifej belsejében található szirmok és barázdák összeragadás-mentes és hajlékony kialakításról gondoskodnak a megszakítás nélküli etetésért.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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5.0

5-ből

95

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

2
1

17/06/2021

România

România

Recomand

De la naștere folosim doar tetine avent natural. Sunt singura gama acceptata de cel mic. Le recomand cu drag. Recenzie din Campania Philips

Előnyök

Acceptate de cel mic

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF046/27 Tetină Natural

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF046/27 Tetină Natural

03/08/2020

România

România

Ellenőrzött vevő

Bune

Sunt bune. Mai groase. Astea cu gaura in y sunt pentru piureuri sau lapte cu biscuiti. Nu pentru lapte.

Előnyök

Bune pentru lichide mai vascoase

Hátrányok

Nu sunt bune pentru lapte

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF046/27 Tetină Natural

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF046/27 Tetină Natural

29/07/2020

România

România

Perfect

Recomand produsele philips avent sunt de calitate ,este asemanator ca si formatul aanului

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF046/27 Tetină Natural

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF046/27 Tetină Natural

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 

  1. 0% BPA, a 2011/10. sz. EU rendeletnek megfelelően