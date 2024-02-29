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2 év jótállás.
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Kényelmesen illeszkedik a baba arcának vonalaihoz
A puha és rugalmas Philips Avent Soothie Heart cumi nem fog nekiütődni a baba orrának. Egyrészes kialakítás orvosi minőségű szilikonból, 90%-ban növényi alapú anyagokból készült újrafelhasználható tokkal.*
Egyrészes szilikon kialakítás
BPA-mentes
2 db-os
0–6 hó
A speciális, szív alakú cumipajzs a kialakításánál fogva követi a baba arcának természetes vonalait, hogy maximális kényelmet nyújtson anélkül, hogy nyomná baba pici orrát.
Tartós, egyrészes kialakítással rendelkezik, és teljes mértékben rugalmas orvosi szilikonból készül. Szakembereink csapata kifejezetten a 0–6 hónapos újszülöttek számára fejlesztette ki.
A cumi szimmetrikus, kerek kialakítású, amely anatómiailag illeszkedik a baba szájához, és segít csökkenteni a nyelv és a száj közötti nyomást. A Philips Avent cumi az Oral Health Foundation független tanúsításával rendelkezik.
Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése
4.5
5-ből
43
Értékelések
97%
ajánlja ezt a terméket
Mettike
29/02/2024
Magyarország
Szuper
Nekünk is a kislányom 3 hós korától kezdett el cumizni ennek köszönhetően mert csak ezt fogadta el a cici után. Mindegyiktől öklendezett. Ezt nagyon szereti és rágcsálni is nem sérti meg az ínyét és a szájpadlását!
Előnyök
Könnyű, puha, illeszkedik az archoz, bőr érzete van
Hátrányok
Nincs
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Soothie SCF099/22 Soothie
Használat dátuma 2023-01-29
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Soothie SCF099/22 Soothie
Használat dátuma 2023-01-29
Tigers30
29/06/2023
Magyarország
Kiválóan megfelelő termék
Anyatejes Kislányom nagyon szereti, egyből elfogadta, nem okozott cumi zavart
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Soothie SCF099/22 Soothie
Használat dátuma 2022-05-29
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Soothie SCF099/22 Soothie
Használat dátuma 2022-05-29
Kheni
02/12/2022
Magyarország
Csak ezt használjuk
Kislányom nagyon szereti. A többitől öklendezett. Nagyon bevált, viszont könnyen szöszös lesz.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Soothie SCF099/22 Soothie
Használat dátuma 2021-11-02
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Soothie SCF099/22 Soothie
Használat dátuma 2021-11-02
Tömegmérleg megközelítés.
A cumik – köztük az Egyesült Államok számos kórháza által használtak is – mind azonos alakú cumifejjel és egyrészes kialakítással rendelkeznek, valamint különféle alakú cumipajzzsal érhetők el.
A cumi hagyományos sterilizálási módszereihez (forralás) viszonyítva.
Higiéniai okokból 4 hét használat után cserélje ki a cumit.