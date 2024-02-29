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Philips Avent SoothieSoothie

SCF099/27

4.5

| (43) Értékelések | 97% ajánlja ezt a terméket

Kényelmesen illeszkedik a baba arcának vonalaihoz

A puha és rugalmas Philips Avent Soothie Heart cumi nem fog nekiütődni a baba orrának. Egyrészes kialakítás orvosi minőségű szilikonból, 90%-ban növényi alapú anyagokból készült újrafelhasználható tokkal.*

Összes előny megtekintése

Rugalmas, orvosi szilikonból készült cumi

Kényelmesen illeszkedik a baba arcának vonalaihoz

  • Egyrészes szilikon kialakítás

  • BPA-mentes

  • 2 db-os

  • 0–6 hó

A nagyobb kényelem érdekében követi a baba arcának vonalát

A nagyobb kényelem érdekében követi a baba arcának vonalát

A speciális, szív alakú cumipajzs a kialakításánál fogva követi a baba arcának természetes vonalait, hogy maximális kényelmet nyújtson anélkül, hogy nyomná baba pici orrát.

Egyrészes kialakítás, 100%-ban orvosi szilikonból készült

Egyrészes kialakítás, 100%-ban orvosi szilikonból készült

Tartós, egyrészes kialakítással rendelkezik, és teljes mértékben rugalmas orvosi szilikonból készül. Szakembereink csapata kifejezetten a 0–6 hónapos újszülöttek számára fejlesztette ki.

Szimmetrikus, kerek cumi

Szimmetrikus, kerek cumi

A cumi szimmetrikus, kerek kialakítású, amely anatómiailag illeszkedik a baba szájához, és segít csökkenteni a nyelv és a száj közötti nyomást. A Philips Avent cumi az Oral Health Foundation független tanúsításával rendelkezik.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.5

5-ből

43

Értékelések

97%

ajánlja ezt a terméket

29/02/2024

Magyarország

Magyarország

Szuper

Nekünk is a kislányom 3 hós korától kezdett el cumizni ennek köszönhetően mert csak ezt fogadta el a cici után. Mindegyiktől öklendezett. Ezt nagyon szereti és rágcsálni is nem sérti meg az ínyét és a szájpadlását!

Előnyök

Könnyű, puha, illeszkedik az archoz, bőr érzete van

Hátrányok

Nincs

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Soothie SCF099/22 Soothie

Használat dátuma 2023-01-29

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Soothie SCF099/22 Soothie

Használat dátuma 2023-01-29

29/06/2023

Magyarország

Magyarország

Kiválóan megfelelő termék

Anyatejes Kislányom nagyon szereti, egyből elfogadta, nem okozott cumi zavart

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Soothie SCF099/22 Soothie

Használat dátuma 2022-05-29

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Soothie SCF099/22 Soothie

Használat dátuma 2022-05-29

02/12/2022

Magyarország

Magyarország

Csak ezt használjuk

Kislányom nagyon szereti. A többitől öklendezett. Nagyon bevált, viszont könnyen szöszös lesz.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Soothie SCF099/22 Soothie

Használat dátuma 2021-11-02

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Soothie SCF099/22 Soothie

Használat dátuma 2021-11-02

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
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Jogi nyilatkozatok

  1. Tömegmérleg megközelítés.

  2. A cumik – köztük az Egyesült Államok számos kórháza által használtak is – mind azonos alakú cumifejjel és egyrészes kialakítással rendelkeznek, valamint különféle alakú cumipajzzsal érhetők el.

  3. A cumi hagyományos sterilizálási módszereihez (forralás) viszonyítva.

  4. Higiéniai okokból 4 hét használat után cserélje ki a cumit.