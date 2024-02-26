2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
3 adagos
Belső rész kivételével praktikus itatópohárrá alakítható
A Philips Avent tápszeradagoló 3 előre kimért tápszeradagot tartalmaz – ideális az utazásokhoz
A tápszeradagoló mikrohullámú sterilizálóban is sterilizálható, mosogatógépben mosogatható a gyors és egyszerű tisztítás érdekében
4.9
5-ből
14
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Mesty
26/02/2024
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Jó
Egyszerű, jó hogy van több rekesze, könnyen tisztítható.
Előnyök
egyszerű, könnyen tisztítható
Hátrányok
kiöntésnél oda kell figyelni, könnyen melléfolyik
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF135/06 Tápszeradagoló
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF135/06 Tápszeradagoló
Marica
23/04/2018
Magyarország
Nagyon jó termék
Nagyon örülök ennek az adagolónak, használata egyszerű, könnyen ki lehet önteni belőle a tápszert, praktikus és kis helyet foglal. Utazáshoz is ideális hisz előre el lehet benne készíteni a kívánt mennyiséget. Jól záródik, így nem szóródik ki belőle semmi. A hármas szétválasztót kivéve pedig tökéletes eletőtál!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF135/06 Tápszeradagoló
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF135/06 Tápszeradagoló
Unavena_mama_55
14/01/2021
Česká republika
Ellenőrzött vevő
Super praktický dávkovač na sušené mléko
Naprosto nepostradatelný výrobek. Často se v noci / ve spěchu přistihnu, že zapomenu, kolik odměrek jsem již dala do lahve. Takhle si to všechno odměřím a předchystám v klidu a jen vsypu do lahve. Jako velké plus vidím taky možnost sterilizovat v parním sterilizátoru, takže se nemusím bát, že bych synovi dávala něco špatného. Navíc ideální na cesty.
Előnyök
praktické, lze sterilizovat, ušetří nervy
Hátrányok
žádné :)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF135/06 Dávkovač sušeného mléka
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF135/06 Dávkovač sušeného mléka