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  • Utazáshoz ideális
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  • Utazáshoz ideális
  • Utazáshoz ideális
  • Utazáshoz ideális
  • Utazáshoz ideális

Philips AventTápszeradagoló

SCF135/06

4.9
| (14) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Utazáshoz ideális
Ez az eszköz 3 előre kimért adag tápszert tárol elkülönített rekeszekben. Etetés előtt öntse a tápszert egy előzőleg felforralt és etetési hőmérsékletre lehűtött vízzel töltött cumisüvegbe. Edény és tárolódoboz funkció a belső részek nélkül.
Összes előny megtekintése

BPA-mentes

Utazáshoz ideális

  • 3 adagos

Kivehető belső rész

Kivehető belső rész

Belső rész kivételével praktikus itatópohárrá alakítható

Három, 260 ml-hez elegendő tápszerpor tárolására alkalmas

Három, 260 ml-hez elegendő tápszerpor tárolására alkalmas

A Philips Avent tápszeradagoló 3 előre kimért tápszeradagot tartalmaz – ideális az utazásokhoz

A tápszeradagoló mikrohullámú sterilizálóban is sterilizálható, mosogatógépben mosogatható

A tápszeradagoló mikrohullámú sterilizálóban is sterilizálható, mosogatógépben mosogatható a gyors és egyszerű tisztítás érdekében

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.9

5-ből

14

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
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26/02/2024

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Egyszerű, jó hogy van több rekesze, könnyen tisztítható.

Előnyök

egyszerű, könnyen tisztítható

Hátrányok

kiöntésnél oda kell figyelni, könnyen melléfolyik

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF135/06 Tápszeradagoló

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF135/06 Tápszeradagoló

23/04/2018

Magyarország

Magyarország

Nagyon jó termék

Nagyon örülök ennek az adagolónak, használata egyszerű, könnyen ki lehet önteni belőle a tápszert, praktikus és kis helyet foglal. Utazáshoz is ideális hisz előre el lehet benne készíteni a kívánt mennyiséget. Jól záródik, így nem szóródik ki belőle semmi. A hármas szétválasztót kivéve pedig tökéletes eletőtál!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF135/06 Tápszeradagoló

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF135/06 Tápszeradagoló

14/01/2021

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Super praktický dávkovač na sušené mléko

Naprosto nepostradatelný výrobek. Často se v noci / ve spěchu přistihnu, že zapomenu, kolik odměrek jsem již dala do lahve. Takhle si to všechno odměřím a předchystám v klidu a jen vsypu do lahve. Jako velké plus vidím taky možnost sterilizovat v parním sterilizátoru, takže se nemusím bát, že bych synovi dávala něco špatného. Navíc ideální na cesty.

Előnyök

praktické, lze sterilizovat, ušetří nervy

Hátrányok

žádné :)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF135/06 Dávkovač sušeného mléka

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF135/06 Dávkovač sušeného mléka

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.