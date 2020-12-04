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Összes sorozat

  • Tiszta és rendezett szárítás
  • Tiszta és rendezett szárítás
  • Tiszta és rendezett szárítás
  • Tiszta és rendezett szárítás

Philips AventSzárítóállvány

SCF149

5
| (9) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Tiszta és rendezett szárítás
A Philips Avent szárítóállványt arra tervezték, hogy kisgyermeke cumisüvegeit és annak tartozékait a legtisztább és legrendezettebb módon szárítsa meg. Rugalmas kialakításával, levehető cseppfelfogó tálcájával és bármekkora méretű üveget elbíró nagyságával ez az eszköz megoldást nyújt az Ön mindennapi szárítási igényeire.
Összes előny megtekintése
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anyukák által világszerte ajánlott márka1

Tiszta és rendezett szárítás

  • Levehető cseppfelfogó tálca

A levegő szabad áramlását lehetővé tevő nyitott kialakítás

A levegő szabad áramlását lehetővé tevő nyitott kialakítás

A nyitott kialakítás lehetővé teszi a levegő szabad áramlását és víz könnyű párolgását, így optimális száradást biztosítva.

Levehető cseppfelfogó tálca a víz könnyű kiöntéséhez

Levehető cseppfelfogó tálca a víz könnyű kiöntéséhez

Levehető cseppfelfogó tálca a víz könnyű kiöntéséhez, és ezen keresztül a tiszta szárításhoz

Minden üvegmérethez megfelelő: 8 üveg, mellszívó és játszócumik

Minden üvegmérethez megfelelő: 8 üveg, mellszívó és játszócumik

Belefér a csecsemő egész napi táplálásához szükséges minden termék: 8 cumisüveg, mellszívó és játszócumik. Minden üvegmérethez megfelelő (a 330 ml-es méretig)

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

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Értékelések

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5.0

5-ből

9

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
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04/12/2020

Magyarország

Magyarország

Meglepően praktikus

Először kicsit szkeptikus voltam, amikor a férjem haza hozta. De azóta is mindennapi használatban van, remek termék. Nagyon gyorsan megszáradnak az üvegek, cumik, és sok minden elfér rajta.

Előnyök

praktikum

Hátrányok

nincs

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF149 Szárítóállvány

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF149 Szárítóállvány

18/02/2020

Magyarország

Magyarország

Szép kinézet, praktikus

Cumisüveget, tejtároló poharakat, mellszívó tartozékokat szárítok rajta. Így pont tokéletes a mérete, de ha a duplás mellszívót használnám, akkor már lehet kicsi lenne. Kár hogy nem figyeltem hamarabb, hogy létezik ez a termék.

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF149 Szárítóállvány

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF149 Szárítóállvány

18/02/2020

Magyarország

Magyarország

Nagy szárító kapacitás

Nem is gondoltam volna, hogy ennyi minden rá fér egyszerre. Nagyon jó!

Előnyök

Sok minden rá fér

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF149 Szárítóállvány

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF149 Szárítóállvány

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
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  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 