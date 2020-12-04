2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Levehető cseppfelfogó tálca
A nyitott kialakítás lehetővé teszi a levegő szabad áramlását és víz könnyű párolgását, így optimális száradást biztosítva.
Levehető cseppfelfogó tálca a víz könnyű kiöntéséhez, és ezen keresztül a tiszta szárításhoz
Belefér a csecsemő egész napi táplálásához szükséges minden termék: 8 cumisüveg, mellszívó és játszócumik. Minden üvegmérethez megfelelő (a 330 ml-es méretig)
5.0
5-ből
9
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
04/12/2020
Magyarország
Meglepően praktikus
Először kicsit szkeptikus voltam, amikor a férjem haza hozta. De azóta is mindennapi használatban van, remek termék. Nagyon gyorsan megszáradnak az üvegek, cumik, és sok minden elfér rajta.
Előnyök
praktikum
Hátrányok
nincs
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF149 Szárítóállvány
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF149 Szárítóállvány
Ica90
18/02/2020
Magyarország
Szép kinézet, praktikus
Cumisüveget, tejtároló poharakat, mellszívó tartozékokat szárítok rajta. Így pont tokéletes a mérete, de ha a duplás mellszívót használnám, akkor már lehet kicsi lenne. Kár hogy nem figyeltem hamarabb, hogy létezik ez a termék.
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF149 Szárítóállvány
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF149 Szárítóállvány
TernKr
18/02/2020
Magyarország
Nagy szárító kapacitás
Nem is gondoltam volna, hogy ennyi minden rá fér egyszerre. Nagyon jó!
Előnyök
Sok minden rá fér
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF149 Szárítóállvány
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF149 Szárítóállvány
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