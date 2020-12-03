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30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Ez a termék
Mellbimbóvédő
4 299 Ft
Mellbimbóvédő
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A bőrhöz illeszkedést elősegítő forma
Védi a kisebesedett mellbimbót
Közepes méret (21 mm)
2 db
A mellbimbóvédőink ultravékony pillangó formája úgy van kialakítva, hogy biztosítsa a bőrkontaktust a csecsemő számára. A formájának köszönhetően nem csupán az orr, de az áll is hozzáér a mellhez, így a baba érzi az édesanyja illatát, és hozzáérhet az édesanyja bőréhez. Csak helyezze a bimbóvédőt a mellbimbója közepe fölé, hogy a csecsemője biztosan megfelelően be tudja kapni az egész bimbóudvart. Élvezze a picinyéhez való kötődést, miközben védi a mellbimbóit.
A mellbimbóvédőinket úgy alakítottuk ki, hogy segítsük a babák korai szájtartási problémáinak megoldását, hogy Ön hosszabb ideig szoptathasson*. Lapos és befelé forduló mellbimbókkal rendelkező édesanya és gyenge szopási technikával vagy a szájüreg rendellenességeivel rendelkező csecsemők esetén a mellbimbóvédő segíthet a megfelelő szájtartás felvételét szolgáló bimbóforma kialakításában, kiálló helyzetben tartva azt a szopás közben a baba által tartott szünetek alatt is.
A mellbimbóvédők úgy vannak kialakítva, hogy kényelmes és gyengédebb szoptatást biztosítsanak sebes, kirepedt vagy fájdalmas mellbimbók esetében. Segítségükkel csökken a mellbimbókat szoptatás közben érő dörzsölő és feszítő hatás, így kényelmesen táplálhatja a csecsemőjét az anyateje legjavával.
4.8
5-ből
264
Értékelések
98%
ajánlja ezt a terméket
Mona1985
03/12/2020
Magyarország
A termék kiváló
Sajnos a mellbimbóm lapos, így nem tudtam szoptatni a kisbabámat. A termék pedig segített ebben, a baba is elfogadta, így azóta is használjuk és szépen fejlődik, mint ha semmi gond nem lett volna. Csak ajánlani tudom.
Előnyök
Könnyű használat
Hátrányok
Elsőre drágának tűnik, de megtérül az ára.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF153/01 Mellbimbóvédő
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF153/01 Mellbimbóvédő
K449
22/02/2020
Magyarország
Kórházban is ezt adták
Nehezen indult a szoptatási karrierünk, segítségre szorultunk. Ezt a bimbóvédőt kaptuk, használtuk, szerettük, majd sikeresen elhagytuk. Bátran ajánlom!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF153/03 Mellbimbóvédő
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF153/03 Mellbimbóvédő
Ffee94
21/02/2020
Magyarország
Bimbóvédő
Sokat segített még a szoptatás kezdeti szakaszában, főleg a tejbellövellésnés. A baba könnyebben talál rá vele a mellbimbóra.
Előnyök
Segít a lapos mellbimbónál
Hátrányok
Cumizavart okozhat
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF153/03 Mellbimbóvédő
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF153/03 Mellbimbóvédő
lapos, befelé forduló, sebes, érzékeny, berepedt, fájdalmas mellbimbó, illetve egyes csecsemőknél szájtartási probléma esetén
0% BPA, a 2011/10. sz. EU rendeletnek megfelelően
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