Go to promotion

Nyári kedvencek! Akár 33% kedvezmény

16

n

09

ó

:

50

p

:

02

mp

Megnézem

TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Segítségével hosszabban és kényelmesen szoptathat*
  • Segítségével hosszabban és kényelmesen szoptathat*
  • Segítségével hosszabban és kényelmesen szoptathat*
  • Segítségével hosszabban és kényelmesen szoptathat*
  • Segítségével hosszabban és kényelmesen szoptathat*
  • Segítségével hosszabban és kényelmesen szoptathat*
  • Segítségével hosszabban és kényelmesen szoptathat*
  • Segítségével hosszabban és kényelmesen szoptathat*
  • Segítségével hosszabban és kényelmesen szoptathat*
  • Segítségével hosszabban és kényelmesen szoptathat*
  • Segítségével hosszabban és kényelmesen szoptathat*
  • Segítségével hosszabban és kényelmesen szoptathat*
  • Segítségével hosszabban és kényelmesen szoptathat*
  • Segítségével hosszabban és kényelmesen szoptathat*

Philips AventMellbimbóvédő

SCF153/03

4.8
| (264) Értékelések | 98% ajánlja ezt a terméket
Segítségével hosszabban és kényelmesen szoptathat*
A mellbimbóvédők kialakításuknak köszönhetően segítenek a szoptatásban a mellbimbóval kapcsolatos gondok, illetve a babánál észlelhető szájtartási problémák esetén. Az ultravékony, pillangó formájú mellbimbóvédő segíti az anya és gyermeke közötti kötődés kialakulását a szoptatás során.
Összes előny megtekintése

Tartozékok hozzáadása

Ez a termék

Mellbimbóvédő

Mellbimbóvédő

4 299 Ft

  • Mellbimbóvédő

    4 199 Ft

  • Melltartóbetét

    5 290 Ft

  • Melltartóbetét

    1 799 Ft

  • Melltartóbetét

    3 599 Ft

  • Avent Anyatejtároló VIA poharak

    3 990 Ft

  • Avent Etető szett

    11 990 Ft

4299 Ft

Kompatibilis termékek
Single Electric (Corded Use)

Single Electric (Corded Use)
Mellszívó

SCF395/01

Elektromos mellszívó

Elektromos mellszívó

SCF395/31

Egydarabos elektromos, tölthető

Egydarabos elektromos, tölthető

SCF396/31

A baba könnyen szájba tudja venni, és az Ön bőréhez is gyengéd*

Segítségével hosszabban és kényelmesen szoptathat*

  • A bőrhöz illeszkedést elősegítő forma

  • Védi a kisebesedett mellbimbót

  • Közepes méret (21 mm)

  • 2 db

Alakja elősegíti a bőrkontaktust kisbabájával

Alakja elősegíti a bőrkontaktust kisbabájával

A mellbimbóvédőink ultravékony pillangó formája úgy van kialakítva, hogy biztosítsa a bőrkontaktust a csecsemő számára. A formájának köszönhetően nem csupán az orr, de az áll is hozzáér a mellhez, így a baba érzi az édesanyja illatát, és hozzáérhet az édesanyja bőréhez. Csak helyezze a bimbóvédőt a mellbimbója közepe fölé, hogy a csecsemője biztosan megfelelően be tudja kapni az egész bimbóudvart. Élvezze a picinyéhez való kötődést, miközben védi a mellbimbóit.

A szájtartással kapcsolatos problémák megoldását segítő kialakítás

A szájtartással kapcsolatos problémák megoldását segítő kialakítás

A mellbimbóvédőinket úgy alakítottuk ki, hogy segítsük a babák korai szájtartási problémáinak megoldását, hogy Ön hosszabb ideig szoptathasson*. Lapos és befelé forduló mellbimbókkal rendelkező édesanya és gyenge szopási technikával vagy a szájüreg rendellenességeivel rendelkező csecsemők esetén a mellbimbóvédő segíthet a megfelelő szájtartás felvételét szolgáló bimbóforma kialakításában, kiálló helyzetben tartva azt a szopás közben a baba által tartott szünetek alatt is.

Érzékeny, sebes vagy fájdalmas mellbimbókhoz

Érzékeny, sebes vagy fájdalmas mellbimbókhoz

A mellbimbóvédők úgy vannak kialakítva, hogy kényelmes és gyengédebb szoptatást biztosítsanak sebes, kirepedt vagy fájdalmas mellbimbók esetében. Segítségükkel csökken a mellbimbókat szoptatás közben érő dörzsölő és feszítő hatás, így kényelmesen táplálhatja a csecsemőjét az anyateje legjavával.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.8

5-ből

264

Értékelések

98%

ajánlja ezt a terméket

03/12/2020

Magyarország

Magyarország

A termék kiváló

Sajnos a mellbimbóm lapos, így nem tudtam szoptatni a kisbabámat. A termék pedig segített ebben, a baba is elfogadta, így azóta is használjuk és szépen fejlődik, mint ha semmi gond nem lett volna. Csak ajánlani tudom.

Előnyök

Könnyű használat

Hátrányok

Elsőre drágának tűnik, de megtérül az ára.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF153/01 Mellbimbóvédő

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF153/01 Mellbimbóvédő

22/02/2020

Magyarország

Magyarország

Kórházban is ezt adták

Nehezen indult a szoptatási karrierünk, segítségre szorultunk. Ezt a bimbóvédőt kaptuk, használtuk, szerettük, majd sikeresen elhagytuk. Bátran ajánlom!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF153/03 Mellbimbóvédő

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF153/03 Mellbimbóvédő

21/02/2020

Magyarország

Magyarország

Bimbóvédő

Sokat segített még a szoptatás kezdeti szakaszában, főleg a tejbellövellésnés. A baba könnyebben talál rá vele a mellbimbóra.

Előnyök

Segít a lapos mellbimbónál

Hátrányok

Cumizavart okozhat

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF153/03 Mellbimbóvédő

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF153/03 Mellbimbóvédő

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. lapos, befelé forduló, sebes, érzékeny, berepedt, fájdalmas mellbimbó, illetve egyes csecsemőknél szájtartási probléma esetén

  2. 0% BPA, a 2011/10. sz. EU rendeletnek megfelelően

  3. Ez a rész a termékkel kapcsolatos fogyasztói véleményeket tartalmazza. A Philips elhatárolja magát a vásárlók által ebben a fejezetben megadott tartalmaktól, következésképpen az itt található, a termék használatával kapcsolatos bármely műszaki információ és/vagy tanács nem minősül a Philips által kiadott hivatalos információnak.