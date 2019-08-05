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  • Fénykép a termék részleteiről
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  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • A termék alternatív fényképe
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Gyártás megszűnt

Philips AventNagy méretű masszázspárna

SCF167/01

5

| (6) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Megfelelő méret, maximális kényelem

Ezt a szélesebb tölcsérrel rendelkező, puha masszázspárnát speciálisan a nagyobb mellbimbókkal rendelkező anyukák számára tervezték. Használható a Philips Avent Comfort mellszívó termékcsalád tagjaival. Az alábbi ábrák segítségére lehetnek annak eldöntésében, hogy nagyobb mellszívó-párnára lenne-e szüksége.

Összes előny megtekintése
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világszerte az anyukák által ajánlott márka1

Szélesebb tölcsérrel rendelkező mellszívó

Megfelelő méret, maximális kényelem

  • A Comfort mellszívók mindegyikéhez

Kényelmesebb illeszkedést nyújtó szélesebb tölcsér

Kényelmesebb illeszkedést nyújtó szélesebb tölcsér

Helyezze mellbimbóját a párnatölcsérbe, hogy ellenőrizze, kényelmesen illeszkedik-e. Ha mellbimbója hozzáér vagy hozzádörzsölődik a párnatölcsér falához, válassza ki a nagy méretű mellszívópárnát a kényelmesebb fejési élmény érdekében.

Megfelelő illeszkedés: A mellbimbó kényelmesen ül a párnatölcsérben

Megfelelő illeszkedés: A mellbimbó kényelmesen ül a párnatölcsérben

Ha a mellbimbó kényelmesen ül a párnatölcsérben, Ön a megfelelő méretű masszázspárnát használja.

Nagy méret választása: A mellbimbó hozzáér a tölcsér falához

Nagy méret választása: A mellbimbó hozzáér a tölcsér falához

Ha mellbimbója hozzáér vagy hozzádörzsölődik a párnatölcsérhez, válassza a szélesebb tölcsérrel rendelkező, nagy méretű mellszívó párnát a kényelmesebb pumpálási élmény érdekében.

Műszaki adatok

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Értékelések

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5.0

5-ből

6

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

05/08/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló

Szeretem Szépen rásimul a mellbimbora. Kényelmes. Nem fájdalmas vele a fejés

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF167/01 Nagy méretű masszázspárna

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF167/01 Nagy méretű masszázspárna

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

Doporučuji

Náhradní vložka k odsávačce, vhodná na velká prsa. Komfortní, měkká.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF167/01 Velká masážní vložka

Használat dátuma 2019-05-18

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF167/01 Velká masážní vložka

Használat dátuma 2019-05-18

22/12/2016

България

България

Доволна съм, при положение, че съм изпробвала и други подобни продукти!

Удобна, лесна за употреба и на 98% ефективна (що се отнася до човешкият организъм нищо не може да е на 100%)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF167/01 Голяма масажна възглавница

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF167/01 Голяма масажна възглавница

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 