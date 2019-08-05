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Gyártás megszűnt
Megfelelő méret, maximális kényelem
Ezt a szélesebb tölcsérrel rendelkező, puha masszázspárnát speciálisan a nagyobb mellbimbókkal rendelkező anyukák számára tervezték. Használható a Philips Avent Comfort mellszívó termékcsalád tagjaival. Az alábbi ábrák segítségére lehetnek annak eldöntésében, hogy nagyobb mellszívó-párnára lenne-e szüksége.
A Comfort mellszívók mindegyikéhez
Helyezze mellbimbóját a párnatölcsérbe, hogy ellenőrizze, kényelmesen illeszkedik-e. Ha mellbimbója hozzáér vagy hozzádörzsölődik a párnatölcsér falához, válassza ki a nagy méretű mellszívópárnát a kényelmesebb fejési élmény érdekében.
Ha a mellbimbó kényelmesen ül a párnatölcsérben, Ön a megfelelő méretű masszázspárnát használja.
Ha mellbimbója hozzáér vagy hozzádörzsölődik a párnatölcsérhez, válassza a szélesebb tölcsérrel rendelkező, nagy méretű mellszívó párnát a kényelmesebb pumpálási élmény érdekében.
5.0
5-ből
6
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Mici
05/08/2019
Magyarország
Kiváló
Szeretem Szépen rásimul a mellbimbora. Kényelmes. Nem fájdalmas vele a fejés
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF167/01 Nagy méretű masszázspárna
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF167/01 Nagy méretű masszázspárna
Petra P.
18/05/2020
Česká republika
Doporučuji
Náhradní vložka k odsávačce, vhodná na velká prsa. Komfortní, měkká.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF167/01 Velká masážní vložka
Használat dátuma 2019-05-18
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF167/01 Velká masážní vložka
Használat dátuma 2019-05-18
dani1909
22/12/2016
България
Доволна съм, при положение, че съм изпробвала и други подобни продукти!
Удобна, лесна за употреба и на 98% ефективна (що се отнася до човешкият организъм нищо не може да е на 100%)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF167/01 Голяма масажна възглавница
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF167/01 Голяма масажна възглавница
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.