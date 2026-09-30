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Gyártás megszűnt
SCF184/13
Elősegíti a száj és a fogak egészséges fejlődését
A Philips Avent SCF184/13 speciális fogszabályozós cumit a száj és a fogak egészséges fejlődéséhez tervezték. Az összes játszócumink szilikonból készül, íztelen és szagtalan. A színük változó lehet.
0–6 hó
A továbbfejlesztett fogszabályozós cumi egyedülálló szárnyai minimalizálják az ínyre és a fejlődő fogakra eső nyomást. A szárnyak szélesebbé teszik a cumit, így a baba szopása által kifejtett nyomóerő sokkal arányosabban oszlik el, kevesebb nyomást gyakorolva egy-egy fogra.
A cumi formája a baba nyelvét természetes pozícióban tartja.
A sterilizált játszócumit higiénikusan tartja.
Értékelések
Ne kösse a játszócumit a gyermek nyakába, mert az fulladást okozhat.