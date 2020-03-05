2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Natural
150 ml
Közepes átfolyású etetőcumi
4 hó. után
A tanulómarkolatokkal a kisgyermekek is meg tudják fogni a poharat, és önállóan tudnak inni. A markolatok formája a kis kezekhez van igazítva, ráadásul a gumírozásnak köszönhetően csúszásmentesek.
Hasfájást csökkentő szelep, amely a szelesedés megakadályozásával csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet.
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5.0
5-ből
168
Értékelések
99%
ajánlja ezt a terméket
05/03/2020
România
Ellenőrzött vevő
Recomand!
Cana de tranzitie am achizitionat-o pentru a-i oferi bebelusului apa, o data cu inceperea diversificarii. Suntem multumiti de produs.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF262/06 Cană de tranziţie Natural
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF262/06 Cană de tranziţie Natural
AventKupuji
05/08/2022
Česká republika
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Zakoupeno k ostatním produktům jako sada.
Možnost kombinovat s jiným produktem stejné značky.
Előnyök
Možnost kombinovat
Hátrányok
Nic
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF262/06 Hrneček na učení Natural
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF262/06 Hrneček na učení Natural
Smajka
19/05/2022
Česká republika
Nejlepší lahvička
Ze své osobní zkušenosti můžu doporučit všem maminkám. Skvěle se s ní pracuje a nikdy nevyteče. Za mě TOP lahvička❤
Előnyök
Perfektní manipulace
Hátrányok
Žádné
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF262/06 Hrneček na učení Natural
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF262/06 Hrneček na učení Natural
Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján.
0% BPA, a 2011/10. sz. EU rendeletnek megfelelően
Mit takar pontosan a hasfájás, és hogyan hat a babákra? A hasfájást az okozza, ha a baba evés közben levegőt nyel le, amely kellemetlen érzést okoz az emésztőrendszerben. A hasfájás tünetei a sírás, a nyugtalanság, a szelesség és a büfizés.