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  • Könnyítse meg kisbabájának az áttérést a pohárból történő ivásra!
  • Könnyítse meg kisbabájának az áttérést a pohárból történő ivásra!
  • Könnyítse meg kisbabájának az áttérést a pohárból történő ivásra!
  • Könnyítse meg kisbabájának az áttérést a pohárból történő ivásra!
  • Könnyítse meg kisbabájának az áttérést a pohárból történő ivásra!
  • Könnyítse meg kisbabájának az áttérést a pohárból történő ivásra!
  • Könnyítse meg kisbabájának az áttérést a pohárból történő ivásra!
  • Könnyítse meg kisbabájának az áttérést a pohárból történő ivásra!
  • Könnyítse meg kisbabájának az áttérést a pohárból történő ivásra!
  • Könnyítse meg kisbabájának az áttérést a pohárból történő ivásra!
  • Könnyítse meg kisbabájának az áttérést a pohárból történő ivásra!
  • Könnyítse meg kisbabájának az áttérést a pohárból történő ivásra!

Gyártás megszűnt

Philips AventNatural tanulóüveg

SCF262/06

5
| (168) Értékelések | 99% ajánlja ezt a terméket
Könnyítse meg kisbabájának az áttérést a pohárból történő ivásra!
Az új Natural tanulóüveg használatával a kisbaba könnyen áttér a cumisüvegről első pohara használatára. A puha tapintású fogantyú segítségével a kicsi önállóan foghatja az üveget, miközben megszokott cumijából iszik.
Összes előny megtekintése
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Az édesanyák által ajánlott első számú márka a világszerte1

Könnyítse meg kisbabájának az áttérést a pohárból történő ivásra!

  • Natural

  • 150 ml

  • Közepes átfolyású etetőcumi

  • 4 hó. után

Puha fogású tanulómarkolatok a kicsi kezeknek

Puha fogású tanulómarkolatok a kicsi kezeknek

A tanulómarkolatokkal a kisgyermekek is meg tudják fogni a poharat, és önállóan tudnak inni. A markolatok formája a kis kezekhez van igazítva, ráadásul a gumírozásnak köszönhetően csúszásmentesek.

Hasfájást csökkentő szelep a hasfájás és a teltségérzet csökkentésére

Hasfájást csökkentő szelep a hasfájás és a teltségérzet csökkentésére

Hasfájást csökkentő szelep, amely a szelesedés megakadályozásával csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet.

Minden része mosogatógépben mosogatható

Minden része mosogatógépben mosogatható

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Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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5.0

5-ből

168

Értékelések

99%

ajánlja ezt a terméket

2
1

05/03/2020

România

România

Ellenőrzött vevő

Recomand!

Cana de tranzitie am achizitionat-o pentru a-i oferi bebelusului apa, o data cu inceperea diversificarii. Suntem multumiti de produs.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF262/06 Cană de tranziţie Natural

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF262/06 Cană de tranziţie Natural

05/08/2022

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Zakoupeno k ostatním produktům jako sada.

Možnost kombinovat s jiným produktem stejné značky.

Előnyök

Možnost kombinovat

Hátrányok

Nic

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF262/06 Hrneček na učení Natural

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF262/06 Hrneček na učení Natural

19/05/2022

Česká republika

Česká republika

Nejlepší lahvička

Ze své osobní zkušenosti můžu doporučit všem maminkám. Skvěle se s ní pracuje a nikdy nevyteče. Za mě TOP lahvička❤

Előnyök

Perfektní manipulace

Hátrányok

Žádné

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF262/06 Hrneček na učení Natural

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF262/06 Hrneček na učení Natural

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 

  1. 0% BPA, a 2011/10. sz. EU rendeletnek megfelelően

  2. Mit takar pontosan a hasfájás, és hogyan hat a babákra? A hasfájást az okozza, ha a baba evés közben levegőt nyel le, amely kellemetlen érzést okoz az emésztőrendszerben. A hasfájás tünetei a sírás, a nyugtalanság, a szelesség és a büfizés.