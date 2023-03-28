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  • Könnyítse meg kisbabájának az áttérést a pohárból történő ivásra!
  • Könnyítse meg kisbabájának az áttérést a pohárból történő ivásra!
  • Könnyítse meg kisbabájának az áttérést a pohárból történő ivásra!
  • Könnyítse meg kisbabájának az áttérést a pohárból történő ivásra!
  • Könnyítse meg kisbabájának az áttérést a pohárból történő ivásra!
  • Könnyítse meg kisbabájának az áttérést a pohárból történő ivásra!
  • Könnyítse meg kisbabájának az áttérést a pohárból történő ivásra!
  • Könnyítse meg kisbabájának az áttérést a pohárból történő ivásra!
  • Könnyítse meg kisbabájának az áttérést a pohárból történő ivásra!
  • Könnyítse meg kisbabájának az áttérést a pohárból történő ivásra!
  • Könnyítse meg kisbabájának az áttérést a pohárból történő ivásra!
  • Könnyítse meg kisbabájának az áttérést a pohárból történő ivásra!
  • Könnyítse meg kisbabájának az áttérést a pohárból történő ivásra!
  • Könnyítse meg kisbabájának az áttérést a pohárból történő ivásra!
  • Könnyítse meg kisbabájának az áttérést a pohárból történő ivásra!
  • Könnyítse meg kisbabájának az áttérést a pohárból történő ivásra!

Philips Avent Natural ResponseTanulóüveg

SCF263/61

4.8
| (33) Értékelések | 97% ajánlja ezt a terméket
Könnyítse meg kisbabájának az áttérést a pohárból történő ivásra!
A Natural tanulószett segítségével gyermeke könnyen megtanulhatja az első pohara használatát. A kényelmes markolat segítségével pedig önállóan foghatja az üveget, miközben a megszokott cumifejből iszik.
Összes előny megtekintése
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Az édesanyák által ajánlott első számú márka a világszerte1

Könnyítse meg kisbabájának az áttérést a pohárból történő ivásra!

  • 1 üveg

  • 150 ml

  • 6 hó+

Puha fogású tanulómarkolatok a kicsi kezeknek

Puha fogású tanulómarkolatok a kicsi kezeknek

A tanulómarkolatokkal a kisgyermekek is meg tudják fogni a poharat, és önállóan tudnak inni. A markolatok formája a kis kezekhez van igazítva, a gumírozásnak köszönhetően pedig csúszásmentesek.

A cumifej akkor engedi ki a tejet, amikor a csecsemő éppen aktívan iszik

A cumifej akkor engedi ki a tejet, amikor a csecsemő éppen aktívan iszik

A Natural Response cumifej a csecsemő természetes táplálkozási ritmusával összhangban működve megkönnyíti a szoptatás és a cumisüveges táplálás kombinálását. A cumifej egyedülálló nyílással rendelkezik, amely csak akkor engedi ki a tejet, amikor a csecsemő éppen aktívan iszik. Vagyis, amikor a baba éppen nyel vagy levegőt vesz, a tejáramlás szünetel.

Természetes mellre tapadás a mell alakú cumifejjel

Természetes mellre tapadás a mell alakú cumifejjel

A széles, puha és rugalmas cumifej a tervezésénél fogva a mell alakját és érzetét imitálja, ezzel elősegítve, hogy a baba kényelmesen tudjon a mellre tapadni és enni.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.8

5-ből

33

Értékelések

97%

ajánlja ezt a terméket

3
2

28/03/2023

România

România

Bebelusul a acceptat foarte usor canuta

Ma bucur ca a acceptat din prima si ca este foarte usor de folosit. Nu curge si bebelusul o tine usor.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCF263/61 Cană de tranziţie

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCF263/61 Cană de tranziţie

07/03/2023

România

România

Canita minune pt bebei

Am primit acest produs in campania de testare organizata de Philips Avent. Bebelusii mei s-au impacat foarte bine cu Cana Tranzitie Natural Response tetina 6+. De la inceput mi-a placut cum se simte la atingere manerul canitei. Se vede in poze cum are o prindere mare, nu aluneca din mana bebelusului si faptul ca este compatibila cu tetinele Avent e un avantaj. Se spala si sterilizeaza usor, eu am lasat-o inclusiv pe programul de uscare in sterilizator si cana a aratat foarte bine la final. Recomand cana cu drag inclusiv la bebelusii de peste 1 an jumate cu tetina nr 6 tot de la Avent. Noi foloseam deja varianta veche de cana si ne plac amandoua foarte mult. Am fost mereu multumiti de produsele Philips Avent si ne-au ajutat foarte mult inca de la nastere.

Előnyök

Bebe o tine bine in manuta, se spala usor, foloseste tetinele

Hátrányok

Nu are

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCF263/61 Cană de tranziţie

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCF263/61 Cană de tranziţie

06/03/2023

România

România

Foarte util

Am primit acest produs in campania de testare organizata de Philips Avent. Tetina imita sanul, iar bebe este incantat ca o poate tine singur cu usurinta.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCF263/61 Cană de tranziţie

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCF263/61 Cană de tranziţie

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
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  1. 0% BPA, a 2011/10. sz. EU rendeletnek megfelelően