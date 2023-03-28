2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
1 üveg
150 ml
6 hó+
A tanulómarkolatokkal a kisgyermekek is meg tudják fogni a poharat, és önállóan tudnak inni. A markolatok formája a kis kezekhez van igazítva, a gumírozásnak köszönhetően pedig csúszásmentesek.
A Natural Response cumifej a csecsemő természetes táplálkozási ritmusával összhangban működve megkönnyíti a szoptatás és a cumisüveges táplálás kombinálását. A cumifej egyedülálló nyílással rendelkezik, amely csak akkor engedi ki a tejet, amikor a csecsemő éppen aktívan iszik. Vagyis, amikor a baba éppen nyel vagy levegőt vesz, a tejáramlás szünetel.
A széles, puha és rugalmas cumifej a tervezésénél fogva a mell alakját és érzetét imitálja, ezzel elősegítve, hogy a baba kényelmesen tudjon a mellre tapadni és enni.
4.8
5-ből
33
Értékelések
97%
ajánlja ezt a terméket
MArrry
28/03/2023
România
Bebelusul a acceptat foarte usor canuta
Ma bucur ca a acceptat din prima si ca este foarte usor de folosit. Nu curge si bebelusul o tine usor.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCF263/61 Cană de tranziţie
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCF263/61 Cană de tranziţie
Georgiana Nicolaie
07/03/2023
România
Canita minune pt bebei
Am primit acest produs in campania de testare organizata de Philips Avent. Bebelusii mei s-au impacat foarte bine cu Cana Tranzitie Natural Response tetina 6+. De la inceput mi-a placut cum se simte la atingere manerul canitei. Se vede in poze cum are o prindere mare, nu aluneca din mana bebelusului si faptul ca este compatibila cu tetinele Avent e un avantaj. Se spala si sterilizeaza usor, eu am lasat-o inclusiv pe programul de uscare in sterilizator si cana a aratat foarte bine la final. Recomand cana cu drag inclusiv la bebelusii de peste 1 an jumate cu tetina nr 6 tot de la Avent. Noi foloseam deja varianta veche de cana si ne plac amandoua foarte mult. Am fost mereu multumiti de produsele Philips Avent si ne-au ajutat foarte mult inca de la nastere.
Előnyök
Bebe o tine bine in manuta, se spala usor, foloseste tetinele
Hátrányok
Nu are
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCF263/61 Cană de tranziţie
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCF263/61 Cană de tranziţie
aelena
06/03/2023
România
Foarte util
Am primit acest produs in campania de testare organizata de Philips Avent. Tetina imita sanul, iar bebe este incantat ca o poate tine singur cu usurinta.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCF263/61 Cană de tranziţie
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCF263/61 Cană de tranziţie
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