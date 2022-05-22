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Összes sorozat

  • Egyszerű sterilizálás bárhol
  • Egyszerű sterilizálás bárhol
  • Egyszerű sterilizálás bárhol
  • Egyszerű sterilizálás bárhol
  • Egyszerű sterilizálás bárhol
  • Egyszerű sterilizálás bárhol
  • Egyszerű sterilizálás bárhol
  • Egyszerű sterilizálás bárhol
  • Egyszerű sterilizálás bárhol
  • Egyszerű sterilizálás bárhol

Philips AventMikrohullámú sterilizáló

SCF281/02

4.9
| (85) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Egyszerű sterilizálás bárhol
Bárhova is kell mennie, gyorsan és biztonságosan sterilizálhatja a cumisüvegeket és a tartozékokat. A hordozható kialakítású eszköz elég könnyű ahhoz, hogy magával vigye, és elég nagy ahhoz, hogy 4 cumisüveg és a tartozékok elférjenek benne.
Összes előny megtekintése
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Az édesanyák által ajánlott első számú márka a világszerte1

Egyszerű sterilizálás bárhol

  • Elpusztítja a kórokozók 99,9%-át

  • 2 perc alatt sterilizál

  • 4 Philips Avent cumisüv. is elfér benne

  • A legtöbb mikrohullámú sütőbe belefér

A mikrohullámú sterilizáló mindössze 2 perc alatt sterilizál

A mikrohullámú sterilizáló mindössze 2 perc alatt sterilizál

A mikrohullámú gőzsterilizáló mindössze 2 perc alatt sterilizálja a cumisüvegeket és más termékeket, és a kórokozók 99,9%-át elpusztítja. A melegítés pontos ideje természetesen a mikrohullámú készülék teljesítményétől függ: 1200-1850 W-ig - 2 perc , 850-1100 W-ig - 4 perc, 500-800 W-ig - 6 perc.

Elpusztítja a kórokozók 99,9%-át*

Elpusztítja a kórokozók 99,9%-át*

A mikrohullámú gőzsterilizáló bizonyítottan elpusztítja a kórokozók és a baktériumok 99,9%-át.*

A benne lévő eszközök akár 24 órán át sterilek maradnak

A benne lévő eszközök akár 24 órán át sterilek maradnak

Amennyiben nem nyitja fel a fedelet, a benne lévő eszközök 24 órán át sterilek maradnak.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.9

5-ből

85

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

22/05/2022

Magyarország

Magyarország

Remek termék, nagyon szeretem

Legjobb választás annak, aki szereti a gyors és könnyű megoldásokat!! 1000W 4perc, plusz 2 perc várakozási idő, és már kész is a sterilizált cumisüveg és cumi

Előnyök

Gyors, könnyű a használata

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF281/02 Mikrohullámú sterilizáló

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF281/02 Mikrohullámú sterilizáló

20/05/2021

Magyarország

Magyarország

Nagyon jó

Szeretjük, mert egyszerű és főleg mert gyors a használata

Előnyök

Egyszerű a használata, gyors

Hátrányok

Nem minden mikróba fér be a nagysága miatt

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF281/02 Mikrohullámú sterilizáló

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF281/02 Mikrohullámú sterilizáló

19/12/2020

Magyarország

Magyarország

Amit vártam azt kaptam.

Belefér a mikroba gyorsan sterilizál. Könnyen használható.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF281/02 Mikrohullámú sterilizáló

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF281/02 Mikrohullámú sterilizáló

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 

  1. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. A teszteredményeket egy független tesztlabor biztosítja

  2. Az átmeneti időszakban a csomagolás a régi vagy az új, papír alapú változatban is érkezhet.