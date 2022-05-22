2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Elpusztítja a kórokozók 99,9%-át
2 perc alatt sterilizál
4 Philips Avent cumisüv. is elfér benne
A legtöbb mikrohullámú sütőbe belefér
A mikrohullámú gőzsterilizáló mindössze 2 perc alatt sterilizálja a cumisüvegeket és más termékeket, és a kórokozók 99,9%-át elpusztítja. A melegítés pontos ideje természetesen a mikrohullámú készülék teljesítményétől függ: 1200-1850 W-ig - 2 perc , 850-1100 W-ig - 4 perc, 500-800 W-ig - 6 perc.
A mikrohullámú gőzsterilizáló bizonyítottan elpusztítja a kórokozók és a baktériumok 99,9%-át.*
Amennyiben nem nyitja fel a fedelet, a benne lévő eszközök 24 órán át sterilek maradnak.
4.9
5-ből
85
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Zsazsa8912
22/05/2022
Magyarország
Remek termék, nagyon szeretem
Legjobb választás annak, aki szereti a gyors és könnyű megoldásokat!! 1000W 4perc, plusz 2 perc várakozási idő, és már kész is a sterilizált cumisüveg és cumi
Előnyök
Gyors, könnyű a használata
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF281/02 Mikrohullámú sterilizáló
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF281/02 Mikrohullámú sterilizáló
Szisz
20/05/2021
Magyarország
Nagyon jó
Szeretjük, mert egyszerű és főleg mert gyors a használata
Előnyök
Egyszerű a használata, gyors
Hátrányok
Nem minden mikróba fér be a nagysága miatt
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF281/02 Mikrohullámú sterilizáló
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF281/02 Mikrohullámú sterilizáló
nagylivii
19/12/2020
Magyarország
Amit vártam azt kaptam.
Belefér a mikroba gyorsan sterilizál. Könnyen használható.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF281/02 Mikrohullámú sterilizáló
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF281/02 Mikrohullámú sterilizáló
Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján.
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. A teszteredményeket egy független tesztlabor biztosítja
Az átmeneti időszakban a csomagolás a régi vagy az új, papír alapú változatban is érkezhet.