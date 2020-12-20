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  • Kényelmes és hatékony sterilizálás
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  • Kényelmes és hatékony sterilizálás
  • Kényelmes és hatékony sterilizálás
  • Kényelmes és hatékony sterilizálás
  • Kényelmes és hatékony sterilizálás
  • Kényelmes és hatékony sterilizálás
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  • Kényelmes és hatékony sterilizálás
  • Kényelmes és hatékony sterilizálás
  • Kényelmes és hatékony sterilizálás
  • Kényelmes és hatékony sterilizálás

Gyártás megszűnt

Philips Avent3 az 1-ben elektromos gőzsterilizáló

SCF284/03

4.9
| (181) Értékelések | 98% ajánlja ezt a terméket
Kényelmes és hatékony sterilizálás
Az állítható méretnek köszönhetően a Philips Avent 3 az 1-ben elektromos gőzsterilizáló a lehető legkisebb helyet foglalja a konyhában, mégis tökéletesen illeszkedik a sterilizálni kívánt eszközök méretéhez, akár kevesebb kisebb méretű termékhez, akár teletöltve használja.
Összes előny megtekintése
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Az édesanyák által ajánlott első számú márka a világszerte1

Rugalmas, egyszerű behelyezés

Kényelmes és hatékony sterilizálás

  • Elpusztítja a kórokozók 99,9%-át

  • 6 perc alatt sterilizál

  • 6 Philips Avent cumisüveg elfér benne

  • Állítható 3 az 1-ben kialakítás

3 az 1-ben moduláris kialakítású sterilizáló

3 az 1-ben moduláris kialakítású sterilizáló

A sterilizáló egyedi moduláris kialakítása lehetővé teszi a cumisüvegek és tartozékaik rugalmas összeillesztését és rendszerezését. Ezáltal feltöltése és kiürítése rendkívül kényelmes. Ráadásul minimális helyet foglal el a konyhában.

Amennyiben a fedelet nem nyitja fel, akár 24 óráig is steril marad

Amennyiben a fedelet nem nyitja fel, akár 24 óráig is steril marad

Amennyiben nem nyitja fel a fedelet, a sterilizálóban lévő eszközök – cumisüvegek, mellszívók – 24 órán át sterilek maradnak.

Tágas kialakítás

Tágas kialakítás

Összesen egyszerre akár hat 330 ml-es Philips Avent Classic és Natural cumisüveg sterilizálható.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.9

5-ből

181

Értékelések

98%

ajánlja ezt a terméket

3

20/12/2020

Magyarország

Magyarország

Rendkívül leegyszerüsíti a sterilizálást

Imádom! Először fazékban főztük ki a cumikat, cumis poharkat, de ezzel jelentősen egyszerűbb ezek fertőtlenítése.G

Előnyök

Egyszerűség

Hátrányok

Nincs

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF284/03 3 az 1-ben elektromos gőzsterilizáló

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF284/03 3 az 1-ben elektromos gőzsterilizáló

06/12/2020

Magyarország

Magyarország

A legjobb választás

Sokat gondolkodtunk rajta de nem bántuk meg. Sőt. Mindenkinek ajánljuk.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF284/03 3 az 1-ben elektromos gőzsterilizáló

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF284/03 3 az 1-ben elektromos gőzsterilizáló

04/12/2020

Magyarország

Magyarország

Azt kaptam, amit vártam

Nagyon szerettük, gyors, egyszerű használni és nagyon sok dolog elfér benne.

Előnyök

egyszerű használni és sok minden elfér benne

Hátrányok

nincs

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF284/03 3 az 1-ben elektromos gőzsterilizáló

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF284/03 3 az 1-ben elektromos gőzsterilizáló

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 