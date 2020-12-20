2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Elpusztítja a kórokozók 99,9%-át
6 perc alatt sterilizál
6 Philips Avent cumisüveg elfér benne
Állítható 3 az 1-ben kialakítás
A sterilizáló egyedi moduláris kialakítása lehetővé teszi a cumisüvegek és tartozékaik rugalmas összeillesztését és rendszerezését. Ezáltal feltöltése és kiürítése rendkívül kényelmes. Ráadásul minimális helyet foglal el a konyhában.
Amennyiben nem nyitja fel a fedelet, a sterilizálóban lévő eszközök – cumisüvegek, mellszívók – 24 órán át sterilek maradnak.
Összesen egyszerre akár hat 330 ml-es Philips Avent Classic és Natural cumisüveg sterilizálható.
4.9
5-ből
181
Értékelések
98%
ajánlja ezt a terméket
MDavid94
20/12/2020
Magyarország
Rendkívül leegyszerüsíti a sterilizálást
Imádom! Először fazékban főztük ki a cumikat, cumis poharkat, de ezzel jelentősen egyszerűbb ezek fertőtlenítése.G
Előnyök
Egyszerűség
Hátrányok
Nincs
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF284/03 3 az 1-ben elektromos gőzsterilizáló
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF284/03 3 az 1-ben elektromos gőzsterilizáló
06/12/2020
Magyarország
A legjobb választás
Sokat gondolkodtunk rajta de nem bántuk meg. Sőt. Mindenkinek ajánljuk.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF284/03 3 az 1-ben elektromos gőzsterilizáló
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF284/03 3 az 1-ben elektromos gőzsterilizáló
Alexandra89
04/12/2020
Magyarország
Azt kaptam, amit vártam
Nagyon szerettük, gyors, egyszerű használni és nagyon sok dolog elfér benne.
Előnyök
egyszerű használni és sok minden elfér benne
Hátrányok
nincs
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF284/03 3 az 1-ben elektromos gőzsterilizáló
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF284/03 3 az 1-ben elektromos gőzsterilizáló
Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján.