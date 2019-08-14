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  • Kényelmes és hatékony sterilizálás
  • Kényelmes és hatékony sterilizálás
  • Kényelmes és hatékony sterilizálás
  • Kényelmes és hatékony sterilizálás
  • Kényelmes és hatékony sterilizálás
  • Kényelmes és hatékony sterilizálás
  • Kényelmes és hatékony sterilizálás
  • Kényelmes és hatékony sterilizálás
  • Kényelmes és hatékony sterilizálás
  • Kényelmes és hatékony sterilizálás
  • Kényelmes és hatékony sterilizálás
  • Kényelmes és hatékony sterilizálás

Gyártás megszűnt

Philips Avent3 az 1-ben elektromos gőzsterilizáló

SCF285/03

4.4
| (7) Értékelések | 80% ajánlja ezt a terméket
Kényelmes és hatékony sterilizálás
Az állítható méretnek köszönhetően a Philips Avent 3 az 1-ben elektromos gőzsterilizáló a lehető legkisebb helyet foglalja a konyhában, mégis tökéletesen illeszkedik a sterilizálni kívánt eszközök méretéhez, akár kevesebb kisebb méretű termékhez, akár teletöltve használja.
Összes előny megtekintése

Rugalmas, egyszerű behelyezés

Kényelmes és hatékony sterilizálás

  • Elpusztítja a kórokozók 99,9%-át

  • 6 perc alatt sterilizál

  • 6 Philips Avent cumisüveg elfér benne

  • Állítható 3 az 1-ben kialakítás

3 az 1-ben moduláris kialakítású sterilizáló

3 az 1-ben moduláris kialakítású sterilizáló

A sterilizáló egyedi moduláris kialakítása lehetővé teszi a cumisüvegek és tartozékaik rugalmas összeillesztését és rendszerezését. Ezáltal feltöltése és kiürítése rendkívül kényelmes. Ráadásul minimális helyet foglal el a konyhában.

Amennyiben a fedelet nem nyitja fel, akár 24 óráig is steril marad

Amennyiben a fedelet nem nyitja fel, akár 24 óráig is steril marad

Amennyiben nem nyitja fel a fedelet, a sterilizálóban lévő eszközök – cumisüvegek, mellszívók – 24 órán át sterilek maradnak.

Tágas kialakítás

Tágas kialakítás

Összesen egyszerre akár hat 330 ml-es Philips Avent Classic és Natural cumisüveg sterilizálható.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.4

5-ből

7

Értékelések

80%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2

14/08/2019

Magyarország

Magyarország

Ez a termék megkönnyíti a mindennapokat

Nagyon szeretjük ezt a terméket, főleg így kisbaba mellett, hiszen pár perc alatt elvégzi a dolgát, rendkívűl praktikus, kevés helyet foglal és nem utolsó szempont, hogy nem kell bajlódni a mosogatásával.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF285/03 3-in-1 electric steam sterilizer

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF285/03 3-in-1 electric steam sterilizer

03/08/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon hasznos!

Nagyon jól használható. Könnyen és gyorsan lehet vele sterilizálni a baba etetéséhez szükséges dolgokat. Nekünk megkönnyítette a mindennapjainkat,mivel nem kellett a steriluzáló mellett állni,addig tudtam foglalkozni a babával.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF285/03 3-in-1 electric steam sterilizer

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF285/03 3-in-1 electric steam sterilizer

05/02/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló

A célnak teljesen megfelel, jó ár-érték arányú és tartja is az árát.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF285/03 3-in-1 electric steam sterilizer

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF285/03 3-in-1 electric steam sterilizer

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.