2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Elpusztítja a kórokozók 99,9%-át
6 perc alatt sterilizál
6 Philips Avent cumisüveg elfér benne
Állítható 3 az 1-ben kialakítás
A sterilizáló egyedi moduláris kialakítása lehetővé teszi a cumisüvegek és tartozékaik rugalmas összeillesztését és rendszerezését. Ezáltal feltöltése és kiürítése rendkívül kényelmes. Ráadásul minimális helyet foglal el a konyhában.
Amennyiben nem nyitja fel a fedelet, a sterilizálóban lévő eszközök – cumisüvegek, mellszívók – 24 órán át sterilek maradnak.
Összesen egyszerre akár hat 330 ml-es Philips Avent Classic és Natural cumisüveg sterilizálható.
4.4
5-ből
7
Értékelések
80%
ajánlja ezt a terméket
Jucusbaba
14/08/2019
Magyarország
Ez a termék megkönnyíti a mindennapokat
Nagyon szeretjük ezt a terméket, főleg így kisbaba mellett, hiszen pár perc alatt elvégzi a dolgát, rendkívűl praktikus, kevés helyet foglal és nem utolsó szempont, hogy nem kell bajlódni a mosogatásával.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF285/03 3-in-1 electric steam sterilizer
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF285/03 3-in-1 electric steam sterilizer
Pixy
03/08/2019
Magyarország
Nagyon hasznos!
Nagyon jól használható. Könnyen és gyorsan lehet vele sterilizálni a baba etetéséhez szükséges dolgokat. Nekünk megkönnyítette a mindennapjainkat,mivel nem kellett a steriluzáló mellett állni,addig tudtam foglalkozni a babával.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF285/03 3-in-1 electric steam sterilizer
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF285/03 3-in-1 electric steam sterilizer
Dawidu
05/02/2019
Magyarország
Kiváló
A célnak teljesen megfelel, jó ár-érték arányú és tartja is az árát.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF285/03 3-in-1 electric steam sterilizer
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF285/03 3-in-1 electric steam sterilizer