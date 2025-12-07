2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
regular
Cumisüveg-sterilizáló és -szárító
Premium
A Philips Avent segítségével a sterilizálás gyengéd, hatékony és vegyszermentes. Minden sterilizálónk kizárólag a gőz erejét használva pusztítja el a káros kórokozók 99,9%-át*.
Mindössze 40 percet vesz igénybe a cumisüveg előkészítése a baba következő etetéséhez. Az erőteljes gőzsterilizálás után az irányított, szűrt levegőáramlás megszárítja az üvegeket és a tartozékokat, így azok azonnal használatba vehetők.
Az új csepegtetőtálca megvédi a fűtőlapot a tejcseppektől, ezáltal csökkentve a kellemetlen szagok kialakulásának esélyét.
4.9
5-ből
217
Értékelések
97%
ajánlja ezt a terméket
Abcd345
07/12/2025
Magyarország
Ajánlom
A másikkal ellentétben ez nagyon jó. Tökéletes eredmény, tiszta eszközök. Ennek is rövid a kábele és zajosan működik, valamint nagyon erősen világít a gomb, de ez engem mind nem zavar, viszont másnak szempont lehet. A sima változata halkabb és nem világít.
Előnyök
Hatékony, alapos
Hátrányok
Kábel rövidsége, zajos működés, világító gomb
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF293/00 Sterilizáló
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF293/00 Sterilizáló
Ginacicababa
01/05/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Szuper !
Nagyon szeretem vele a gyerek cumijait, cumisüvegeit , rágókáit és műanyag dolgait elfertőtleníteni! Használata, összerakása és szétszedése egyszerű!
Előnyök
Egyszerű használata
Hátrányok
Nincs
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF293/00 Sterilizáló
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF293/00 Sterilizáló
Anyucilettem
28/11/2022
Magyarország
A promóció része
Sterilizáló teszt
A fazekas- vizes fapados egyszerű, ám nagyszerű sterilizálás nem opció a kemény víz miatt. A gyógyszertári vízből fazekanként kettő kell belőle sterilizálásonként. Megfizethetetlen. Ebbe a kütyübe 130 ml elég. Egy gombnyomás után magára hagyhatom dolgozni a készüléket. 40 percbe telik a leghosszabb program.A babám ennél többet alszik. Biztosan készen állok a következő etetésre és más is bele fér mellé. Akár szundi, akár háztartás vezetés. Elvétve marad pár csepp víz a belehelyezett dolgokon szárítás után is, de ezt nem tartom problémának. Pénzt, időt, energiát spórol nekem. Az árfekvés ellenére is. A használati útmutató elolvasásához kell a nagy kerek asztal.
Előnyök
Biztosan kivitelezhető, hogy minden etetés között megtörténjen a sterilizálás. Pénzt, időt, energiát spórol.
Hátrányok
Ár.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF293/00 Sterilizáló
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF293/00 Sterilizáló
Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján.
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. A teszteredményeket egy független tesztlabor biztosítja.
Az átmeneti időszakban a csomagolás a régi vagy az új, papír alapú változatban is érkezhet.