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Összes sorozat

  • Sterilizálás, szárítás és tárolás
  • Sterilizálás, szárítás és tárolás
  • Sterilizálás, szárítás és tárolás
  • Sterilizálás, szárítás és tárolás
  • Sterilizálás, szárítás és tárolás
  • Sterilizálás, szárítás és tárolás
  • Sterilizálás, szárítás és tárolás
  • Sterilizálás, szárítás és tárolás
  • Sterilizálás, szárítás és tárolás
  • Sterilizálás, szárítás és tárolás
  • Sterilizálás, szárítás és tárolás
  • Sterilizálás, szárítás és tárolás
  • Sterilizálás, szárítás és tárolás
  • Sterilizálás, szárítás és tárolás
  • Sterilizálás, szárítás és tárolás
  • Sterilizálás, szárítás és tárolás
  • Sterilizálás, szárítás és tárolás
  • Sterilizálás, szárítás és tárolás
  • Sterilizálás, szárítás és tárolás
  • Sterilizálás, szárítás és tárolás
  • Sterilizálás, szárítás és tárolás
  • Sterilizálás, szárítás és tárolás

regular

Philips AventSterilizáló

SCF293/00

4.9
| (217) Értékelések | 97% ajánlja ezt a terméket
Sterilizálás, szárítás és tárolás
Álljon készen a következő etetésre 40 perc alatt. A Premium cumisüveg-sterilizáló és -szárító a kikapcsolása előtt szűrt levegő fúvásával szárítja meg a cumisüvegeket. A sterilizáló gyors és higiénikus, a kórokozók 99,9%-át elpusztítja*, így Ön minden etetésnél nyugodt lehet.
Összes előny megtekintése
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Az édesanyák által ajánlott első számú márka a világszerte1

Az erőteljes gőz sterilizál, a szűrt levegő szárít

Sterilizálás, szárítás és tárolás

  • Cumisüveg-sterilizáló és -szárító

  • Premium

Intsen búcsút a káros baktériumoknak

Intsen búcsút a káros baktériumoknak

A Philips Avent segítségével a sterilizálás gyengéd, hatékony és vegyszermentes. Minden sterilizálónk kizárólag a gőz erejét használva pusztítja el a káros kórokozók 99,9%-át*.

A teljes sterilizálási és szárítási ciklus mindössze 40 percig tart

A teljes sterilizálási és szárítási ciklus mindössze 40 percig tart

Mindössze 40 percet vesz igénybe a cumisüveg előkészítése a baba következő etetéséhez. Az erőteljes gőzsterilizálás után az irányított, szűrt levegőáramlás megszárítja az üvegeket és a tartozékokat, így azok azonnal használatba vehetők.

Kialakításának köszönhetően csökkenti a kellemetlen szagok kialakulásának esélyét

Kialakításának köszönhetően csökkenti a kellemetlen szagok kialakulásának esélyét

Az új csepegtetőtálca megvédi a fűtőlapot a tejcseppektől, ezáltal csökkentve a kellemetlen szagok kialakulásának esélyét.

Műszaki adatok

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Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

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Alkatrészek és tartozékok

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.9

5-ből

217

Értékelések

97%

ajánlja ezt a terméket

07/12/2025

Magyarország

Magyarország

Ajánlom

A másikkal ellentétben ez nagyon jó. Tökéletes eredmény, tiszta eszközök. Ennek is rövid a kábele és zajosan működik, valamint nagyon erősen világít a gomb, de ez engem mind nem zavar, viszont másnak szempont lehet. A sima változata halkabb és nem világít.

Előnyök

Hatékony, alapos

Hátrányok

Kábel rövidsége, zajos működés, világító gomb

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF293/00 Sterilizáló

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF293/00 Sterilizáló

01/05/2025

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Szuper !

Nagyon szeretem vele a gyerek cumijait, cumisüvegeit , rágókáit és műanyag dolgait elfertőtleníteni! Használata, összerakása és szétszedése egyszerű!

Előnyök

Egyszerű használata

Hátrányok

Nincs

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF293/00 Sterilizáló

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF293/00 Sterilizáló

28/11/2022

Magyarország

Magyarország

Sterilizáló teszt

A fazekas- vizes fapados egyszerű, ám nagyszerű sterilizálás nem opció a kemény víz miatt. A gyógyszertári vízből fazekanként kettő kell belőle sterilizálásonként. Megfizethetetlen. Ebbe a kütyübe 130 ml elég. Egy gombnyomás után magára hagyhatom dolgozni a készüléket. 40 percbe telik a leghosszabb program.A babám ennél többet alszik. Biztosan készen állok a következő etetésre és más is bele fér mellé. Akár szundi, akár háztartás vezetés. Elvétve marad pár csepp víz a belehelyezett dolgokon szárítás után is, de ezt nem tartom problémának. Pénzt, időt, energiát spórol nekem. Az árfekvés ellenére is. A használati útmutató elolvasásához kell a nagy kerek asztal.

Előnyök

Biztosan kivitelezhető, hogy minden etetés között megtörténjen a sterilizálás. Pénzt, időt, energiát spórol.

Hátrányok

Ár.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF293/00 Sterilizáló

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF293/00 Sterilizáló

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 

  1. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. A teszteredményeket egy független tesztlabor biztosítja.

  2. Az átmeneti időszakban a csomagolás a régi vagy az új, papír alapú változatban is érkezhet.