2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Egyenletesen melegít, forró pont nélkül
Gyors melegítés és kiolvasztás üzemmód
Tejhez és bébiételhez is megfelelő
Állítsa be a tej mennyiségét és nyomja meg az indítás gombot – a többiről az intelligens hőfokszabályozó gondoskodik. Érzékeli a tej kezdeti hőmérsékletét, gyorsan felmelegíti az ideális hőmérsékletre, és akár 60 percig is fenntartja a hőmérsékletet.
Szeretne extra etetési adagokat tárolni a mélyhűtőben? A cumisüveg-melegítő gyorsan kiolvasztja a tejet és a bébiételeket is.
Amikor gyermeke készen áll a szilárd ételek fogyasztására, a cumisüveg-melegítő a bébiételeket is kiolvasztja és felmelegíti.
Díjak
4.4
5-ből
185
Értékelések
89%
ajánlja ezt a terméket
23/05/2024
Magyarország
Premium SCF358/00 Gyors üvegmelegítő
-Gyorsan melegít -Hőmérséklete a beállítások alapján szuper -Nagyon szerethető termék - :)
Előnyök
Gyors, jó hőmérséklet, gyorsan szerethető eszköz.
Hátrányok
Nincs ilyen
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Premium SCF358/00 Gyors üvegmelegítő
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Premium SCF358/00 Gyors üvegmelegítő
Leva859
29/07/2023
Magyarország
Imádom!
Szeretjük! Gyorsan melegíti a tejet a megfelelő hőmérsékletre, melegen tartja és nem forralja fel akkor sem ha benne hagyom.
Előnyök
Gyors, praktikus.
Hátrányok
Ninca
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Premium SCF358/00 Gyors üvegmelegítő
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Premium SCF358/00 Gyors üvegmelegítő
Andi*88
12/10/2021
Magyarország
A promóció része
A termék megkönnyíti az életünket.
Nagyon pozitívak a termékről kialakult első benyomásaink. Fantasztikusan működik, gyorsan melegít, bárhová magammal vihetem. Praktikus otthon, utazáskor, de bármikor amikor gyorsan kell a finomságokat fogyasztásra készre melegíteni vagy olvasztani. Nekünk maximálisan bevált! :)
Előnyök
Gyors, hatékony
Hátrányok
-
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Premium SCF358/00 Gyors üvegmelegítő
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Premium SCF358/00 Gyors üvegmelegítő
Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján.
150 ml, 22 °C-os tej esetében, 260 ml-es Philips Natural cumisüvegben
Az átmeneti időszakban a csomagolás a régi vagy az új, papír alapú változatban is érkezhet.