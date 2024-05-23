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Összes sorozat

  • Intelligens és egyszerű melegítés
  • Intelligens és egyszerű melegítés
  • Intelligens és egyszerű melegítés
  • Intelligens és egyszerű melegítés
  • Intelligens és egyszerű melegítés
  • Intelligens és egyszerű melegítés
  • Intelligens és egyszerű melegítés
  • Intelligens és egyszerű melegítés
  • Intelligens és egyszerű melegítés
  • Intelligens és egyszerű melegítés
  • Intelligens és egyszerű melegítés
  • Intelligens és egyszerű melegítés
  • Intelligens és egyszerű melegítés
  • Intelligens és egyszerű melegítés
  • Intelligens és egyszerű melegítés
  • Intelligens és egyszerű melegítés
  • Intelligens és egyszerű melegítés
  • Intelligens és egyszerű melegítés
  • Intelligens és egyszerű melegítés
  • Intelligens és egyszerű melegítés
  • Intelligens és egyszerű melegítés
  • Intelligens és egyszerű melegítés
  • Intelligens és egyszerű melegítés
  • Intelligens és egyszerű melegítés

Philips Avent PremiumGyors üvegmelegítő

SCF358/00

4.4
| (185) Értékelések | 89% ajánlja ezt a terméket

1 díj

Intelligens és egyszerű melegítés
Percek alatt felmelegítheti a táplálékot egy cumisüveg-melegítővel, amely gondoskodik a megfelelő hőmérsékletről. Az intelligens hőmérséklet-szabályozó érzékelő automatikusan úgy állítja be a melegítési mintát, hogy a melegítő gyorsan és egyenletesen melegedjen.
Összes előny megtekintése
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Az édesanyák által ajánlott első számú márka a világszerte1

Ne bízza a véletlenre az etetés előkészítését

Intelligens és egyszerű melegítés

  • Egyenletesen melegít, forró pont nélkül

  • Gyors melegítés és kiolvasztás üzemmód

  • Tejhez és bébiételhez is megfelelő

Intelligens hőfokszabályozó választja ki az ideális melegítési üzemmódot

Intelligens hőfokszabályozó választja ki az ideális melegítési üzemmódot

Állítsa be a tej mennyiségét és nyomja meg az indítás gombot – a többiről az intelligens hőfokszabályozó gondoskodik. Érzékeli a tej kezdeti hőmérsékletét, gyorsan felmelegíti az ideális hőmérsékletre, és akár 60 percig is fenntartja a hőmérsékletet.

Kiolvasztó funkció fagyasztott tejhez és ételtárolókhoz

Kiolvasztó funkció fagyasztott tejhez és ételtárolókhoz

Szeretne extra etetési adagokat tárolni a mélyhűtőben? A cumisüveg-melegítő gyorsan kiolvasztja a tejet és a bébiételeket is.

Felmelegíti a bébiételeket és a tejet

Felmelegíti a bébiételeket és a tejet

Amikor gyermeke készen áll a szilárd ételek fogyasztására, a cumisüveg-melegítő a bébiételeket is kiolvasztja és felmelegíti.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Díjak

  • Award image PBTAWARD15

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.4

5-ből

185

Értékelések

89%

ajánlja ezt a terméket

23/05/2024

Magyarország

Magyarország

Premium SCF358/00 Gyors üvegmelegítő

-Gyorsan melegít -Hőmérséklete a beállítások alapján szuper -Nagyon szerethető termék - :)

Előnyök

Gyors, jó hőmérséklet, gyorsan szerethető eszköz.

Hátrányok

Nincs ilyen

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Premium SCF358/00 Gyors üvegmelegítő

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Premium SCF358/00 Gyors üvegmelegítő

29/07/2023

Magyarország

Magyarország

Imádom!

Szeretjük! Gyorsan melegíti a tejet a megfelelő hőmérsékletre, melegen tartja és nem forralja fel akkor sem ha benne hagyom.

Előnyök

Gyors, praktikus.

Hátrányok

Ninca

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Premium SCF358/00 Gyors üvegmelegítő

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Premium SCF358/00 Gyors üvegmelegítő

12/10/2021

Magyarország

Magyarország

A termék megkönnyíti az életünket.

Nagyon pozitívak a termékről kialakult első benyomásaink. Fantasztikusan működik, gyorsan melegít, bárhová magammal vihetem. Praktikus otthon, utazáskor, de bármikor amikor gyorsan kell a finomságokat fogyasztásra készre melegíteni vagy olvasztani. Nekünk maximálisan bevált! :)

Előnyök

Gyors, hatékony

Hátrányok

-

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Premium SCF358/00 Gyors üvegmelegítő

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Premium SCF358/00 Gyors üvegmelegítő

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 

  1. 150 ml, 22 °C-os tej esetében, 260 ml-es Philips Natural cumisüvegben

  2. Az átmeneti időszakban a csomagolás a régi vagy az új, papír alapú változatban is érkezhet.