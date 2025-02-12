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Cumik
Összes sorozat
Philips Avent Pacifier Ultra air Nighttime
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SCF376/28
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Felhasználói útmutató
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Olvastam híreket a cumikról és a BPA-ról – hogyan tudja igazolni, hogy a Philips Avent cumik BPA-mentesek?
A Philips Avent játszócumik biztonságosak a kisbabám számára?
A Philips Avent termékem BPA- és BPS-mentes?
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