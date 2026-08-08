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  • Szabadítsa fel a kezét. Szabadítson fel időt.
  • Szabadítsa fel a kezét. Szabadítson fel időt.
  • Szabadítsa fel a kezét. Szabadítson fel időt.
  • Szabadítsa fel a kezét. Szabadítson fel időt.
  • Szabadítsa fel a kezét. Szabadítson fel időt.
  • Szabadítsa fel a kezét. Szabadítson fel időt.
  • Szabadítsa fel a kezét. Szabadítson fel időt.
  • Szabadítsa fel a kezét. Szabadítson fel időt.
  • Szabadítsa fel a kezét. Szabadítson fel időt.
  • Szabadítsa fel a kezét. Szabadítson fel időt.
  • Szabadítsa fel a kezét. Szabadítson fel időt.
  • Szabadítsa fel a kezét. Szabadítson fel időt.
  • Szabadítsa fel a kezét. Szabadítson fel időt.
  • Szabadítsa fel a kezét. Szabadítson fel időt.
  • Szabadítsa fel a kezét. Szabadítson fel időt.
  • Szabadítsa fel a kezét. Szabadítson fel időt.
  • Szabadítsa fel a kezét. Szabadítson fel időt.
  • Szabadítsa fel a kezét. Szabadítson fel időt.
  • Szabadítsa fel a kezét. Szabadítson fel időt.
  • Szabadítsa fel a kezét. Szabadítson fel időt.
  • Szabadítsa fel a kezét. Szabadítson fel időt.
  • Szabadítsa fel a kezét. Szabadítson fel időt.
  • Szabadítsa fel a kezét. Szabadítson fel időt.
  • Szabadítsa fel a kezét. Szabadítson fel időt.
  • Szabadítsa fel a kezét. Szabadítson fel időt.
  • Szabadítsa fel a kezét. Szabadítson fel időt.
  • Szabadítsa fel a kezét. Szabadítson fel időt.
  • Szabadítsa fel a kezét. Szabadítson fel időt.
  • Szabadítsa fel a kezét. Szabadítson fel időt.
  • Szabadítsa fel a kezét. Szabadítson fel időt.
  • Szabadítsa fel a kezét. Szabadítson fel időt.
  • Szabadítsa fel a kezét. Szabadítson fel időt.
  • Szabadítsa fel a kezét. Szabadítson fel időt.
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Új

Philips Avent Elektrische DopplemilchpumpeNatural Care kéz nélkül használható, hordható

SCF495/11

5

| (6) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Szabadítsa fel a kezét. Szabadítson fel időt.

A kisbabája és az ideje egyaránt felbecsülhetetlen értékű. Szabadítsa fel a kezét a Philips Avent Natural Care kéz nélkül használható, hordható mellszívóval. Kialakításának köszönhetően a baba ivási ritmusát képezi le, és diszkrét, csepegésmentes kivitelben biztosít kórházi erősségű teljesítményt

Összes előny megtekintése
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

világszerte az anyukák által ajánlott márka1

A baba ivási ritmusát képezi le

Szabadítsa fel a kezét. Szabadítson fel időt.

  • A kórházi erősségű mellszívó a baba ivási ritmusát képezi le

  • Átlátszó poharak és belső fény

  • Egyszerű tisztítás és összeállítás, kevés elem

  • Az anyukák 99%-ának megfelelő illeszkedést biztosít

  • Egyedülálló SkinSense pajzs

Gondtalan mellszívás, bárhol is jár

Gondtalan mellszívás, bárhol is jár

A kórházi erősségű teljesítményt biztosító első mellszívónk könnyű kivitelének köszönhetően kényelmesen elfér a melltartóban. Bárhová is megy, a mellszívót is magával viheti. Használhatja a kanapén, az asztalánál vagy a ház körül tett séta közben. Az Ön ideje, az Ön döntése.

Kórházi erősségű teljesítmény, hordható kialakítás

Kórházi erősségű teljesítmény, hordható kialakítás

Más hordható mellszívókkal ellentétben nem kell választania a szabadság és a hatékonyság között. A készülék motorja kórházi erősségű teljesítményt biztosít, amely sokkal inkább megközelíti a hagyományos mellszívók teljesítményét – bónuszként pedig még hordható is. Az akkumulátoroknak köszönhetően bárhol egyszerűen és diszkréten végezheti el a fejést.

Hatékony* fejés a babáét utánzó ritmussal

Hatékony* fejés a babáét utánzó ritmussal

Az első hordható mellszívónk a baba természetes ivási ritmusát képezi le, így 2× gyorsabb, mint a hordható mellszívók többsége.** Végül is a babák tudják a legjobban, hogyan kell inni az édesanyjuk melléből! A tervezés során ezért is tűztük ki célul, hogy készülékünkkel az édesanyák a lehető legjobb tejleadást érhessék, miközben értékes időt takarítanak meg.

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Alkatrészek és tartozékok

Értékelések

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A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

5.0

5-ből

6

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

08/08/2026

Česká republika

Česká republika

Výrobek je velmi praktický

Hodnocení dávám takové, jaké si odsávačka zaslouží, je to velký pomocník do domácnosti a rozhodně bych do nej šla znovu, praktické odsávání mateřského mléka kdekoliv a kdykoli potřebujete. Doporučila bych ho asi hlavně mamince, která už třeba doma jedno starší dítě má, protože tohle jí ušetří čas.

Ez az értékelés a következőhöz készült: Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care

Ez az értékelés a következőhöz készült: Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care

08/08/2026

Česká republika

Česká republika

Skvěle!

Nejvíc mě překvapilo, jak efektivně odsávačka odsává. Intenzitu si můžu nastavit podle toho, co mi zrovna vyhovuje, a i na příjemné nastavení zvládne odsát mléko opravdu dobře. Velkou výhodou je pro mě možnost odsávat z obou prsů současně - oproti odsávání jednoho po druhém je to obrovská úspora času. Ovládání je navíc jednoduché a rychle jsem přišla na nastavení, které mi vyhovuje. Za mě skvělá volba hlavně pro maminky, které odsávají pravidelně a nechtějí tím strávit půl dne 😊

Ez az értékelés a következőhöz készült: Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care

Ez az értékelés a következőhöz készült: Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care

08/08/2026

Česká republika

Česká republika

Jsem nadšená!

Nejvíc mě překvapilo, jak efektivně odsávačka odsává. Intenzitu si můžu nastavit podle toho, co mi zrovna vyhovuje, a i na příjemné nastavení zvládne odsát mléko opravdu dobře. Velkou výhodou je pro mě možnost odsávat z obou prsů současně - oproti odsávání jednoho po druhém je to obrovská úspora času. Ovládání je navíc jednoduché a rychle jsem přišla na nastavení, které mi vyhovuje. Za mě skvělá volba hlavně pro maminky, které odsávají pravidelně a nechtějí tím strávit půl dne 😊

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. A hatékonyság a termék műszaki teljesítményével függ össze.

  2. A mellszívó szívási gyakoriságára vonatkozik.