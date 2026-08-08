2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Akár 30%+10% kedvezmény a SZURET10 kuponkóddal
Szüreteld le őszi ajánlatainkat! 2026. 09.24-10.11. között, válogatott termékekre, a készlet erejéig.
Új
Szabadítsa fel a kezét. Szabadítson fel időt.
A kisbabája és az ideje egyaránt felbecsülhetetlen értékű. Szabadítsa fel a kezét a Philips Avent Natural Care kéz nélkül használható, hordható mellszívóval. Kialakításának köszönhetően a baba ivási ritmusát képezi le, és diszkrét, csepegésmentes kivitelben biztosít kórházi erősségű teljesítményt
A kórházi erősségű mellszívó a baba ivási ritmusát képezi le
Átlátszó poharak és belső fény
Egyszerű tisztítás és összeállítás, kevés elem
Az anyukák 99%-ának megfelelő illeszkedést biztosít
Egyedülálló SkinSense pajzs
A kórházi erősségű teljesítményt biztosító első mellszívónk könnyű kivitelének köszönhetően kényelmesen elfér a melltartóban. Bárhová is megy, a mellszívót is magával viheti. Használhatja a kanapén, az asztalánál vagy a ház körül tett séta közben. Az Ön ideje, az Ön döntése.
Más hordható mellszívókkal ellentétben nem kell választania a szabadság és a hatékonyság között. A készülék motorja kórházi erősségű teljesítményt biztosít, amely sokkal inkább megközelíti a hagyományos mellszívók teljesítményét – bónuszként pedig még hordható is. Az akkumulátoroknak köszönhetően bárhol egyszerűen és diszkréten végezheti el a fejést.
Az első hordható mellszívónk a baba természetes ivási ritmusát képezi le, így 2× gyorsabb, mint a hordható mellszívók többsége.** Végül is a babák tudják a legjobban, hogyan kell inni az édesanyjuk melléből! A tervezés során ezért is tűztük ki célul, hogy készülékünkkel az édesanyák a lehető legjobb tejleadást érhessék, miközben értékes időt takarítanak meg.
5.0
5-ből
6
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Maminaat
08/08/2026
Česká republika
A promóció része
Výrobek je velmi praktický
Hodnocení dávám takové, jaké si odsávačka zaslouží, je to velký pomocník do domácnosti a rozhodně bych do nej šla znovu, praktické odsávání mateřského mléka kdekoliv a kdykoli potřebujete. Doporučila bych ho asi hlavně mamince, která už třeba doma jedno starší dítě má, protože tohle jí ušetří čas.
Ez az értékelés a következőhöz készült: Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care
Ez az értékelés a következőhöz készült: Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care
Atnicka 2
08/08/2026
Česká republika
A promóció része
Skvěle!
Nejvíc mě překvapilo, jak efektivně odsávačka odsává. Intenzitu si můžu nastavit podle toho, co mi zrovna vyhovuje, a i na příjemné nastavení zvládne odsát mléko opravdu dobře. Velkou výhodou je pro mě možnost odsávat z obou prsů současně - oproti odsávání jednoho po druhém je to obrovská úspora času. Ovládání je navíc jednoduché a rychle jsem přišla na nastavení, které mi vyhovuje. Za mě skvělá volba hlavně pro maminky, které odsávají pravidelně a nechtějí tím strávit půl dne 😊
Ez az értékelés a következőhöz készült: Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care
Ez az értékelés a következőhöz készült: Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care
Ohniska23
08/08/2026
Česká republika
A promóció része
Jsem nadšená!
Nejvíc mě překvapilo, jak efektivně odsávačka odsává. Intenzitu si můžu nastavit podle toho, co mi zrovna vyhovuje, a i na příjemné nastavení zvládne odsát mléko opravdu dobře. Velkou výhodou je pro mě možnost odsávat z obou prsů současně - oproti odsávání jednoho po druhém je to obrovská úspora času. Ovládání je navíc jednoduché a rychle jsem přišla na nastavení, které mi vyhovuje. Za mě skvělá volba hlavně pro maminky, které odsávají pravidelně a nechtějí tím strávit půl dne 😊
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
A hatékonyság a termék műszaki teljesítményével függ össze.
A mellszívó szívási gyakoriságára vonatkozik.