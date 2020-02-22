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  • Könnyen szívható
  • Könnyen szívható
  • Könnyen szívható
  • Könnyen szívható
  • Könnyen szívható
  • Könnyen szívható
  • Könnyen szívható
  • Könnyen szívható
  • Könnyen szívható
  • Könnyen szívható

Philips AventItatópohár, itatófejjel

SCF553/03

4.8
| (26) Értékelések | 96% ajánlja ezt a terméket
Könnyen szívható
A Philips Avent csőrös pohara remek választás a tipegők és szüleik számára. A puha szilikon itatófej megkönnyíti az ivást, a kevesebb alkotórész pedig egyszerűsíti a mosogatást
Összes előny megtekintése
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Az édesanyák által ajánlott első számú márka a világszerte1

Itatópohár puha itatófejjel az ivás megkönnyítésére

Könnyen szívható

  • Könnyen szívható

  • 260 ml

  • 9 hó+

  • kislány

Minden része mosogatógépben mosogatható

Minden része mosogatógépben mosogatható

.

Egydarabos, szilikon itatófej a könnyű összeszereléshez

Az itatófejbe épített szelep gyors és kényelmes összeszerelést tesz lehetővé.

Könnyű fogás a hullámos alak miatt

Az itatópohár tartója kicsi kezek számára is könnyen fogható.

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Értékelések

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4.8

5-ből

26

Értékelések

96%

ajánlja ezt a terméket

2
1

22/02/2020

Magyarország

Magyarország

Praktikus és szép

Tetszik az egyszerű kinézete, könnyű belőle inni. Viszont ha egy kicsit is hozzáérünk a csőréhez már ömlik belőle a víz, fejjel lefelé tartva azért pár csepp kijön. Szuper lenne, ha lehetne hozzá külön kupakot kapni, mert sokszor elkeveredik.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF553/05 Itatópohár, itatófejjel

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF553/05 Itatópohár, itatófejjel

21/02/2020

Magyarország

Magyarország

Tökéletes!

Bárkinek szívesen ajánlom! Strapabíró, praktikus kis itatópohár! Kisfiam nagyon szerette!

Előnyök

Strapabíró, egyszerű

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF553/05 Itatópohár, itatófejjel

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF553/05 Itatópohár, itatófejjel

21/02/2020

Magyarország

Magyarország

A termék kiváló

Tökéletesen alkalmas a cumisüvegrőlvaló leszoktazáshoz, amikor még csak próbálgatja a kicsi a pohárból való ivást. Könnyen tisztítható. Nem folyik, nem csöpög. Könnyen megtanulta használni a kicsi.

Előnyök

Könnyen tisztítható. Nem folyik, nem csöpög.

Hátrányok

Nincs

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF553/05 Itatópohár, itatófejjel

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF553/05 Itatópohár, itatófejjel

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 