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  • Az anyatej maximális védelme
  • Az anyatej maximális védelme
  • Az anyatej maximális védelme
  • Az anyatej maximális védelme
  • Az anyatej maximális védelme
  • Az anyatej maximális védelme

Philips AventAnyatejtároló tasak

SCF603/25

4.9
| (139) Értékelések | 99% ajánlja ezt a terméket
Az anyatej maximális védelme
A Philips Avent anyatejtároló tasakok az értékes anyatej biztonságos tárolását teszik lehetővé. Hűtőszekrényben, illetve fagyasztóban is tárolhatók, és az azonnali használat érdekében elősterilizáltak.
Összes előny megtekintése

Tartozékok hozzáadása

Összes megtekintése

Ez a termék

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Az anyatej maximális védelme

  • Tárolás

  • Elősterilizált

  • 25 tasak

Biztonságos, szivárgásmentes, dupla simítózár

Biztonságos, szivárgásmentes, dupla simítózár

A biztonságos, szivárgásbiztos dupla simítózár lehetővé teszi az anyatej biztonságos tárolását.

Előre sterilizált tasak felbontás ellen védő pecséttel

Előre sterilizált tasak felbontás ellen védő pecséttel

A teljes higiénia érdekében biztonsági pecsét jelzi az első használat előtt, hogy a tasak érintetlen

Megerősített illesztések és dupla rétegű anyag a hűtőben való biztonságos tároláshoz

Megerősített illesztések és dupla rétegű anyag a hűtőben való biztonságos tároláshoz

A megerősített oldalillesztések és a dupla rétegű anyag gondoskodik arról, hogy az értékes anyatejet rendkívül biztonságosan lehessen tárolni a hűtőszekrényben vagy a fagyasztóban.

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Értékelések

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A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.9

5-ből

139

Értékelések

99%

ajánlja ezt a terméket

2

06/12/2020

Magyarország

Magyarország

Kiváló termék

Mivel az anyatejtároló poharak hamar elfogytak, ezért ilyen tasakot is sokat használtunk. Nagyon szerettem ezt is, soha nem folyt ki, tökéletesen zárt és pont jó a mérete. És nagyon tetszett, hogy adott helyre kell rá írni a dátumot, az időt és a mennyiséget.

Előnyök

minden

Hátrányok

nincs

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF603/25 Anyatejtároló tasak

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF603/25 Anyatejtároló tasak

06/12/2020

Magyarország

Magyarország

A legjobb

Nem ereszti át a szagokat, ízeket. Sok db-os kiszerelés. Legközelebb is ezt fogjuk választani.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF603/25 Anyatejtároló tasak

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF603/25 Anyatejtároló tasak

23/02/2020

Magyarország

Magyarország

Hasznos termék.

Az anyatej a babák legjobb tápláléka. A felesleg megőrzése, biztonságos tárolása nagyon hasznos, mert később tudjuk hasznosítani az anyatejet.

Előnyök

Könnyű használat. Biztonságos záródás.

Hátrányok

Nincs ilyen.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF603/25 Anyatejtároló tasak

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF603/25 Anyatejtároló tasak

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.