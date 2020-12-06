2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Ez a termék
Anyatejtároló tasak
3 599 Ft
Mellbimbóvédő
4 199 Ft
Melltartóbetét
1 799 Ft
3599 Ft
3599 Ft
Tárolás
Elősterilizált
25 tasak
A biztonságos, szivárgásbiztos dupla simítózár lehetővé teszi az anyatej biztonságos tárolását.
A teljes higiénia érdekében biztonsági pecsét jelzi az első használat előtt, hogy a tasak érintetlen
A megerősített oldalillesztések és a dupla rétegű anyag gondoskodik arról, hogy az értékes anyatejet rendkívül biztonságosan lehessen tárolni a hűtőszekrényben vagy a fagyasztóban.
4.9
5-ből
139
Értékelések
99%
ajánlja ezt a terméket
Alexandra89
06/12/2020
Magyarország
Kiváló termék
Mivel az anyatejtároló poharak hamar elfogytak, ezért ilyen tasakot is sokat használtunk. Nagyon szerettem ezt is, soha nem folyt ki, tökéletesen zárt és pont jó a mérete. És nagyon tetszett, hogy adott helyre kell rá írni a dátumot, az időt és a mennyiséget.
Előnyök
minden
Hátrányok
nincs
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF603/25 Anyatejtároló tasak
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF603/25 Anyatejtároló tasak
06/12/2020
Magyarország
A legjobb
Nem ereszti át a szagokat, ízeket. Sok db-os kiszerelés. Legközelebb is ezt fogjuk választani.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF603/25 Anyatejtároló tasak
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF603/25 Anyatejtároló tasak
Boribon9
23/02/2020
Magyarország
Hasznos termék.
Az anyatej a babák legjobb tápláléka. A felesleg megőrzése, biztonságos tárolása nagyon hasznos, mert később tudjuk hasznosítani az anyatejet.
Előnyök
Könnyű használat. Biztonságos záródás.
Hátrányok
Nincs ilyen.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF603/25 Anyatejtároló tasak
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF603/25 Anyatejtároló tasak