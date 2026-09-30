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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
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Gyártás megszűnt
SCF606/01
Higiénia utazás közben is
A Philips Avent varázsitató totyogóknak egyszerű váltást biztosít a cumisüvegről a pohárra. A rápattintható védőkupak még utazás közben is tisztán tartja az itatófejet. A csészék tökéletesen csepegésmentesek akkor is, ha megrázzák vagy a levegőbe dobják azokat, és kényelmes ivást is biztosítanak a gyermekek számára
200 ml
Puha itatófej 6 hónapos kortól
Füllel
A Philips Avent itatófejes pohár szabadalmaztatott szelepe szabályozza a folyadék áramlását és megakadályozza a szivárgást, még lefelé fordított vagy elfektetett pohárnál is.
Értékelések
Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján.