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  • Fénykép a termékről, szemből, fentről
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
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Gyártás megszűnt

Philips AventItatópohár babáknak

SCF606/01

Higiénia utazás közben is

A Philips Avent varázsitató totyogóknak egyszerű váltást biztosít a cumisüvegről a pohárra. A rápattintható védőkupak még utazás közben is tisztán tartja az itatófejet. A csészék tökéletesen csepegésmentesek akkor is, ha megrázzák vagy a levegőbe dobják azokat, és kényelmes ivást is biztosítanak a gyermekek számára

Összes előny megtekintése
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Az édesanyák által ajánlott első számú márka a világszerte1

Cseppmentes

Higiénia utazás közben is

  • 200 ml

  • Puha itatófej 6 hónapos kortól

  • Füllel

Puha itatófej szabadalmaztatott szivárgásmentes szeleppel

Puha itatófej szabadalmaztatott szivárgásmentes szeleppel

A Philips Avent itatófejes pohár szabadalmaztatott szelepe szabályozza a folyadék áramlását és megakadályozza a szivárgást, még lefelé fordított vagy elfektetett pohárnál is.

Minden része mosogatógépben mosogatható

Minden része mosogatógépben mosogatható

Higiénikus a pohár minden része sterilizálható

Higiénikus a pohár minden része sterilizálható

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
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  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 