Higiénia utazás közben is

A Philips Avent varázsitató totyogóknak egyszerű váltást biztosít a cumisüvegről a pohárra. A rápattintható védőkupak még utazás közben is tisztán tartja az itatófejet. A csészék tökéletesen csepegésmentesek akkor is, ha megrázzák vagy a levegőbe dobják azokat, és kényelmes ivást is biztosítanak a gyermekek számára