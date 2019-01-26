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Gyártás megszűnt
Philips Avent tárolórendszer az egyszerű tárolásért
A Philips Avent sokoldalú, helytakarékos tárolórendszer, mely együtt növekszik gyermekével. Elegendő egyetlen pohár az anyatej vagy a bébiétel tárolásához. Minden Philips Avent mellszívóhoz és etetőcumihoz megfelelő.
Anyatej
A dátum és a tartalom könnyen, közvetlenül ráírható a poharakra
Az adapter használatával ugyanazt a poharat használhatja az anyatej fejéshez és etetéshez is
A Philips Avent poharak hűtőszekrényben vagy mélyhűtőben tárolhatók, és mosogatógépben tisztíthatók
Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
Bobómama
26/01/2019
Magyarország
Kényelmes, praktikus, sokoldalú felhasználási lehetőség
Sokoldalú felhasználási lehetőség: a hozzá tartozó adapterrel tudom csatlakoztatni az Avent Natural kézi mellszívóhoz, rögtön cumisüveggé is alakítható, hűtőben/fagyasztóban tárolni tudom benne a tejet. Jól záródik, későbbiekben biztos használni fogom utazásokkor is. Amin változtatnék, hogy nagyon halvány, nehezen észrevehető az oldalán a mérce-jelölés, élénkebb színnel praktikusabb lenne.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: VIA SCF610/05 Avent táplálási rendszer
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: VIA SCF610/05 Avent táplálási rendszer
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.