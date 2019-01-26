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Gyártás megszűnt

Philips Avent VIAAvent táplálási rendszer

SCF610/05

5

| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket

Philips Avent tárolórendszer az egyszerű tárolásért

A Philips Avent sokoldalú, helytakarékos tárolórendszer, mely együtt növekszik gyermekével. Elegendő egyetlen pohár az anyatej vagy a bébiétel tárolásához. Minden Philips Avent mellszívóhoz és etetőcumihoz megfelelő.

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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

világszerte az anyukák által ajánlott márka1

Kompatibilis termékek

Philips Avent sterilizáló zacskó

Philips Avent sterilizáló zacskó
Mikrohullámú sterilizáló tasakok

SCF297/05

Tejtárolásra szolgáló pohár

Philips Avent tárolórendszer az egyszerű tárolásért

  • Anyatej

Könnyen rendszerezhető

Könnyen rendszerezhető

A dátum és a tartalom könnyen, közvetlenül ráírható a poharakra

Minden Philips Avent mellszívóhoz és etetőcumihoz használható

Az adapter használatával ugyanazt a poharat használhatja az anyatej fejéshez és etetéshez is

Hűtőben/mélyhűtőben való tárolásra

A Philips Avent poharak hűtőszekrényben vagy mélyhűtőben tárolhatók, és mosogatógépben tisztíthatók

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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5.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

26/01/2019

Magyarország

Magyarország

Kényelmes, praktikus, sokoldalú felhasználási lehetőség

Sokoldalú felhasználási lehetőség: a hozzá tartozó adapterrel tudom csatlakoztatni az Avent Natural kézi mellszívóhoz, rögtön cumisüveggé is alakítható, hűtőben/fagyasztóban tárolni tudom benne a tejet. Jól záródik, későbbiekben biztos használni fogom utazásokkor is. Amin változtatnék, hogy nagyon halvány, nehezen észrevehető az oldalán a mérce-jelölés, élénkebb színnel praktikusabb lenne.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: VIA SCF610/05 Avent táplálási rendszer

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: VIA SCF610/05 Avent táplálási rendszer

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  • -15% az első vásárlásra
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  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 