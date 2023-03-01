Keresőkifejezés

      Philips Avent Mikrohullámú sterilizáló tasakok

      SCF297/05

      A Philips Avent mikrohullámú gőzsterilizáló tasakok gyors, egyszerű és hatékony módot biztosítanak arra, hogy mindig steril cumisüvegeket és termékeket használjon, bárhol is legyen. A tasakokkal mindössze 90 másodperc alatt sterilizálhatók a cumisüvegek a mikrohullámú sütőben.

      Sterilizálás útközben

      Egyszerű és gyors sterilizálás bárhol, bármikor

      • Elpusztítja a kórokozók 99,9%-át
      • Egyszerűen használható
      • 5 tasak 100 használathoz
      Mikrohullámú gőzsterilizálás mindössze 90 másodperc alatt

      Mikrohullámú gőzsterilizálás mindössze 90 másodperc alatt

      A többször felhasználható, mikrohullámú gőzsterilizáló tasakokkal cumisüvegeket, mellszívókat és egyéb babatermékeket sterilizálhat mindössze 90 másodperc alatt*

      Elpusztítja a kórokozók 99,9%-át**

      Elpusztítja a kórokozók 99,9%-át**

      A mikrohullámú gőzsterilizáló tasakok bizonyítottan elpusztítják a kórokozók és a baktériumok 99,9%-át.**

      Jelölőnégyzet a tasakhasználat nyomon követéséhez

      Jelölőnégyzet a tasakhasználat nyomon követéséhez

      Minden tasakon található egy jelölőnégyzet, amelynek használatával gyorsan és egyszerűen nyomon követheti, hogy hányszor használta már fel az adott tasakot.

      Biztonságos kezelési terület, melynél fogva nyugodtan kiemelheti a tasakot a mikrohullámú sütőből

      Biztonságos kezelési terület, melynél fogva nyugodtan kiemelheti a tasakot a mikrohullámú sütőből

      Minden tasakon található egy biztonságos kezelési terület. Ennél a kijelölt területnél fogva biztonságosan kiveheti a tasakot a mikrohullámú sütőből.

      Csomagonként akár 100 használatra elég mikrohullámú gőzsterilizáló tasak

      Csomagonként akár 100 használatra elég mikrohullámú gőzsterilizáló tasak

      Minden mikrohullámú gőzsterilizáló csomag öt darab különálló tasakot tartalmaz, és minden tasakot 20 alkalommal lehet felhasználni. Vagyis akár 100 alkalommal sterilizálhat cumisüvegeket, mellszívókat és egyéb tartozékokat egyetlen kiskereskedelmi csomaggal.

      Műszaki adatok

      • Tömeg és méretek

        F-doboz méretei
        215 x 125  mm
        Tasak űrtartalma
        Sterilizáljon egyszerre akár 3 cumisüveget vagy egy mellszívót
        Tasak mérete
        278 mm x 210 mm

      • Származási hely

        Származási ország
        Kína

      • Anyag

        Tasak anyaga
        infoPET12, CPP60

      • A következőt tartalmazza:

        Mikrohullámú gőzsterilizáló tasak
        5 tasak

      • Csomagolási adatok

        Papír alapú csomagolás**
        Igen

      • >1100 W-os mikrohullámú teljesítményen
      • *Staphylococcus aureus, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes és Escherichia coli. A teszteredményeket egy független tesztlaboratórium szolgáltatta.
      • **Az átmeneti időszakban a csomagolás a régi vagy az új, papír alapú változatban is érkezhet.
