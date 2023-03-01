SCF297/05
Sterilizálás útközben
A Philips Avent mikrohullámú gőzsterilizáló tasakok gyors, egyszerű és hatékony módot biztosítanak arra, hogy mindig steril cumisüvegeket és termékeket használjon, bárhol is legyen. A tasakokkal mindössze 90 másodperc alatt sterilizálhatók a cumisüvegek a mikrohullámú sütőben.Összes előny megtekintése
Mikrohullámú sterilizáló tasakok
A többször felhasználható, mikrohullámú gőzsterilizáló tasakokkal cumisüvegeket, mellszívókat és egyéb babatermékeket sterilizálhat mindössze 90 másodperc alatt*
A mikrohullámú gőzsterilizáló tasakok bizonyítottan elpusztítják a kórokozók és a baktériumok 99,9%-át.**
Minden tasakon található egy jelölőnégyzet, amelynek használatával gyorsan és egyszerűen nyomon követheti, hogy hányszor használta már fel az adott tasakot.
Minden tasakon található egy biztonságos kezelési terület. Ennél a kijelölt területnél fogva biztonságosan kiveheti a tasakot a mikrohullámú sütőből.
Minden mikrohullámú gőzsterilizáló csomag öt darab különálló tasakot tartalmaz, és minden tasakot 20 alkalommal lehet felhasználni. Vagyis akár 100 alkalommal sterilizálhat cumisüvegeket, mellszívókat és egyéb tartozékokat egyetlen kiskereskedelmi csomaggal.
