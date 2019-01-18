Go to promotion

Nyári kedvencek! Akár 33% kedvezmény

16

n

13

ó

:

21

p

:

05

mp

Megnézem

TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*

Gyártás megszűnt

Philips AventAnti-colic cumi

SCF632/27

4.6
| (30) Értékelések | 97% ajánlja ezt a terméket
Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
Az Anti-colic cumi a megszakítás nélküli etetésre lett tervezve. Az üvegbe vezeti a levegőt, így az nem kerül a baba pocakjába. A bordázott kialakítás meggátolja a cumi összeragadását, továbbá minimalizálja az etetés megszakításainak számát és a kellemetlen érzéseket.
Összes előny megtekintése
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

anyukák által világszerte ajánlott márka1

Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*

  • 2 db

  • Lassú átfolyású etetőcumi

  • 1 hó.+

A hasfájást igazoltan csökkentő szelep*

A hasfájást igazoltan csökkentő szelep*

Az Airflex szellőzőrendszer már klinikai teszteken is bizonyította, hogy képes csökkenteni a szelesedést és a hasfájást. Amikor a baba cumizik, a cumifejbe épített szelep kinyílik, és levegőt enged az üvegbe, hogy ott ne alakuljon ki vákum, és az üveg hátsó része felé vezeti a levegőt, így távol tartja azt a baba hasától, és segít csökkenteni a hasfájást és a kellemetlen érzeteket.

Akár 60%-kal kevesebb nyugtalanság éjszaka*

Akár 60%-kal kevesebb nyugtalanság éjszaka*

A Philips Avent Anti-colic cumisüveg segít nyugodtabbá tenni a babát. A Philips Avent Anti-colic cumisüvegekből etetett babák 60%-kal kevésbé nyugtalanok éjjelente, mint azok, akik egyéb hasfájást csökkentő cumisüveget használnak.*

A bordázott kialakítás nem engedi összetapadni a cumit, így nem kell megszakítani az etetést

A bordázott kialakítás nem engedi összetapadni a cumit, így nem kell megszakítani az etetést

A cumifej formája biztos tapadást tesz lehetővé, míg a bordázott kialakítás nem engedi összetapadni a cumit, így megszakítás nélkül, kényelmesen etetheti babáját.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.6

5-ből

30

Értékelések

97%

ajánlja ezt a terméket

2

18/01/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló ternék

Kislányomat ezzel ettetem, elsőre elfogadta, soha nem volt semmi gond. Konnyu tisztán tartani.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF632/27 Anti-colic cumi

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF632/27 Anti-colic cumi

17/05/2019

România

România

Super

Bebelusul meu se intelege perfect cu tetinele avent

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF632/27 Tetină anticolici

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF632/27 Tetină anticolici

02/11/2022

Česká republika

Česká republika

Super pomocník při bolení bříšek

Antikolikový dudlík používám od 4 měsíce dcery a kombinuji to s kojením a malá vůbec nemá problém se zpět přisát k prsu. Má ideální rozměr průtoku a dá se kombinovat se všemi lahvičkami co jsem doma měla (Avent klasik). Je vyroben z kvalitního silikonu, který nelepí, nezapáchá a je příjemný na omak. Díky ventilu se dítě dobře přisaje a při pití nepolyká vzduch, takže ho pak netrápí bříško. Za nás veliká spokojenost!!!

Előnyök

Tvar, velikost průtoku, funguje!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF632/27 Antikolikový dudlík

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF632/27 Antikolikový dudlík

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 

  1. A 2 hetes, Philips Avent cumisüvegből etetett babáknál kevesebb hasfájás lépett fel, és jóval nyugodtabban aludtak, mint a versenytársak cumisüvegeivel etetett társaik.

  2. A cumifej kialakítása garantáltan megakadályozza az összetapadást, így nem jut levegő a baba hasába, és az etetést sem kell megszakítani.

  3. Mit takar pontosan a hasfájás, és hogyan hat a babákra? A hasfájást az okozza, ha a baba evés közben levegőt nyel le, amely kellemetlen érzést okoz az emésztőrendszerben. A hasfájás tünetei többek között a sírás és a nyugtalanság.

  4. 0% BPA, a 2011/10. sz. EU rendeletnek megfelelően