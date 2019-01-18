2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
2 db
Lassú átfolyású etetőcumi
1 hó.+
Az Airflex szellőzőrendszer már klinikai teszteken is bizonyította, hogy képes csökkenteni a szelesedést és a hasfájást. Amikor a baba cumizik, a cumifejbe épített szelep kinyílik, és levegőt enged az üvegbe, hogy ott ne alakuljon ki vákum, és az üveg hátsó része felé vezeti a levegőt, így távol tartja azt a baba hasától, és segít csökkenteni a hasfájást és a kellemetlen érzeteket.
A Philips Avent Anti-colic cumisüveg segít nyugodtabbá tenni a babát. A Philips Avent Anti-colic cumisüvegekből etetett babák 60%-kal kevésbé nyugtalanok éjjelente, mint azok, akik egyéb hasfájást csökkentő cumisüveget használnak.*
A cumifej formája biztos tapadást tesz lehetővé, míg a bordázott kialakítás nem engedi összetapadni a cumit, így megszakítás nélkül, kényelmesen etetheti babáját.
4.6
5-ből
30
Értékelések
97%
ajánlja ezt a terméket
Diu007
18/01/2019
Magyarország
Kiváló ternék
Kislányomat ezzel ettetem, elsőre elfogadta, soha nem volt semmi gond. Konnyu tisztán tartani.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF632/27 Anti-colic cumi
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF632/27 Anti-colic cumi
Vyo28
17/05/2019
România
Super
Bebelusul meu se intelege perfect cu tetinele avent
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF632/27 Tetină anticolici
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF632/27 Tetină anticolici
to-ma-nka12
02/11/2022
Česká republika
Super pomocník při bolení bříšek
Antikolikový dudlík používám od 4 měsíce dcery a kombinuji to s kojením a malá vůbec nemá problém se zpět přisát k prsu. Má ideální rozměr průtoku a dá se kombinovat se všemi lahvičkami co jsem doma měla (Avent klasik). Je vyroben z kvalitního silikonu, který nelepí, nezapáchá a je příjemný na omak. Díky ventilu se dítě dobře přisaje a při pití nepolyká vzduch, takže ho pak netrápí bříško. Za nás veliká spokojenost!!!
Előnyök
Tvar, velikost průtoku, funguje!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF632/27 Antikolikový dudlík
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF632/27 Antikolikový dudlík
Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján.
A 2 hetes, Philips Avent cumisüvegből etetett babáknál kevesebb hasfájás lépett fel, és jóval nyugodtabban aludtak, mint a versenytársak cumisüvegeivel etetett társaik.
A cumifej kialakítása garantáltan megakadályozza az összetapadást, így nem jut levegő a baba hasába, és az etetést sem kell megszakítani.
Mit takar pontosan a hasfájás, és hogyan hat a babákra? A hasfájást az okozza, ha a baba evés közben levegőt nyel le, amely kellemetlen érzést okoz az emésztőrendszerben. A hasfájás tünetei többek között a sírás és a nyugtalanság.
0% BPA, a 2011/10. sz. EU rendeletnek megfelelően