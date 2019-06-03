2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
2 db
Közepes átfolyású etetőcumi
3 hó.+
Az Airflex szellőzőrendszer már klinikai teszteken is bizonyította, hogy képes csökkenteni a szelesedést és a hasfájást. Amikor a baba cumizik, a cumifejbe épített szelep kinyílik, és levegőt enged az üvegbe, hogy ott ne alakuljon ki vákum, és az üveg hátsó része felé vezeti a levegőt, így távol tartja azt a baba hasától, és segít csökkenteni a hasfájást és a kellemetlen érzeteket.
A Philips Avent Anti-colic cumisüveg segít nyugodtabbá tenni a babát. A Philips Avent Anti-colic cumisüvegekből etetett babák 60%-kal kevésbé nyugtalanok éjjelente, mint azok, akik egyéb hasfájást csökkentő cumisüveget használnak.*
A cumifej formája biztos tapadást tesz lehetővé, míg a bordázott kialakítás nem engedi összetapadni a cumit, így megszakítás nélkül, kényelmesen etetheti babáját.
4.9
5-ből
31
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
FlorentinaF
03/06/2019
România
foarte bune
Recenzie din campania Philips Avent le-am folosit chiar de la aproape 3 luni caci bebe deja nu se mai intelegea cu cele de 1+. cu ajutorul lor masa a devenit mai rapida si fara agitatie.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF633/27 Tetină anticolici
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF633/27 Tetină anticolici
Adriana26
07/05/2019
România
Acest produs este excelent
Tetinele Avent sunt cele mai bune, le folosesc de la început și voi rămâne fidelă, atât eu , cât și bebelușiul meu.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF633/27 Tetină anticolici
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF633/27 Tetină anticolici
Petris
23/12/2019
Česká republika
A promóció része
Dudlík Avent skvělý pomocník
Chtěla bych dudlík Avent doporučit, naší malé velmi pomohl při bolestech bříška. Antikolikový dudlík a systém od Aventu je skvělý. Jsme velice spokojeni.
Előnyök
splnil veškeré pořadavky, dobrá cena, rychlé dodání
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF633/27 Antikoliková savička
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF633/27 Antikoliková savička
Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján.
A 2 hetes, Philips Avent cumisüvegből etetett babáknál kevesebb hasfájás lépett fel, és jóval nyugodtabban aludtak, mint a versenytársak cumisüvegeivel etetett társaik.
A cumifej kialakítása garantáltan megakadályozza az összetapadást, így nem jut levegő a baba hasába, és az etetést sem kell megszakítani.
Mit takar pontosan a hasfájás, és hogyan hat a babákra? A hasfájást az okozza, ha a baba evés közben levegőt nyel le, amely kellemetlen érzést okoz az emésztőrendszerben. A hasfájás tünetei többek között a sírás és a nyugtalanság.
0% BPA, a 2011/10. sz. EU rendeletnek megfelelően