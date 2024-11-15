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Összes sorozat

  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*

Gyártás megszűnt

Philips AventAnti-colic cumi

SCF634/27

4.9
| (89) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
Az Anti-colic cumi a megszakítás nélküli etetésre lett tervezve. Az üvegbe vezeti a levegőt, így az nem kerül a baba pocakjába. A bordázott kialakítás meggátolja a cumi összeragadását, továbbá minimalizálja az etetés megszakításainak számát és a kellemetlen érzéseket.
Összes előny megtekintése
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anyukák által világszerte ajánlott márka1

Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*

  • 2 db

  • Gyors folyású etetőcumi

  • 6 hó+

A hasfájást igazoltan csökkentő szelep*

A hasfájást igazoltan csökkentő szelep*

Az Airflex szellőzőrendszer már klinikai teszteken is bizonyította, hogy képes csökkenteni a szelesedést és a hasfájást. Amikor a baba cumizik, a cumifejbe épített szelep kinyílik, és levegőt enged az üvegbe, hogy ott ne alakuljon ki vákum, és az üveg hátsó része felé vezeti a levegőt, így távol tartja azt a baba hasától, és segít csökkenteni a hasfájást és a kellemetlen érzeteket.

Akár 60%-kal kevesebb nyugtalanság éjszaka*

Akár 60%-kal kevesebb nyugtalanság éjszaka*

A Philips Avent Anti-colic cumisüveg segít nyugodtabbá tenni a babát. A Philips Avent Anti-colic cumisüvegekből etetett babák 60%-kal kevésbé nyugtalanok éjjelente, mint azok, akik egyéb hasfájást csökkentő cumisüveget használnak.*

A bordázott kialakítás nem engedi összetapadni a cumit, így nem kell megszakítani az etetést

A bordázott kialakítás nem engedi összetapadni a cumit, így nem kell megszakítani az etetést

A cumifej formája biztos tapadást tesz lehetővé, míg a bordázott kialakítás nem engedi összetapadni a cumit, így megszakítás nélkül, kényelmesen etetheti babáját.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.9

5-ből

89

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

2
1

15/11/2024

Magyarország

Magyarország

Az egyik legjobb tulajdonságokkal rendelkező cumi

Kisfiam eleinte nagyon hasfájós volt, kapott tápszeres kiegészítést és lefejt anyatejet is. Mivel bimbóvédős volt, nagyon sok levegőt nyelt le evés közben amitől fájt a hasa, ezért kerestem egy olyan etetőcumit ami végre nem okozott neki fájdalmakat evés után. Többet is kipróbáltunk amíg megtaláltam az Avent Anti-colic cumit. De mióta ezt használjuk,megszűnt a hasfájása a kicsinek. Nagyon tetszik benne az, hogy nem tudja a cumi részt össze szippantani, nem kell kivenni a szájábol éves közben azért hogy levegőt tudjon szívni a cumi magába.

Előnyök

Valóban a használata mellett elmúlt a baba hasfájása, nem nyel le annyi levegőt mint más márkák hasonló termékeivel

Hátrányok

Kicsit nehezen fogadta el, hosszabb ideig kellett próbálkozni, míg végül meghozta a várt eredményt

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF634/27 Anti-colic cumi

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF634/27 Anti-colic cumi

14/08/2023

Magyarország

Magyarország

Az igazi

Kellett pár hét mire rátalaltam, de sokkal kevesebb volt a hasfájása a kislányomnak. Most jön a tesó és nála is csak ezt használom!

Előnyök

Nincs hasfájás

Hátrányok

Nincs

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF634/27 Anti-colic cumi

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF634/27 Anti-colic cumi

19/08/2019

Magyarország

Magyarország

Összességében kiváló. Mindenképpen ajánlom, akinek bimbóvédőre van szüksége.

A kicsi könnyen be tudja kapni, nem idegenkedik az anyagtól. A császár miatt később indult be a tejtermelődés, a baba folytonos szívásától ödémás lett a bimbó. (A befelé forduló mellbimbó is nehezítette a szoptatást).

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF634/27 Anti-colic cumi

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF634/27 Anti-colic cumi

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 

  1. A 2 hetes, Philips Avent cumisüvegből etetett babáknál kevesebb hasfájás lépett fel, és jóval nyugodtabban aludtak, mint a versenytársak cumisüvegeivel etetett társaik.

  2. A cumifej kialakítása garantáltan megakadályozza az összetapadást, így nem jut levegő a baba hasába, és az etetést sem kell megszakítani.

  3. Mit takar pontosan a hasfájás, és hogyan hat a babákra? A hasfájást az okozza, ha a baba evés közben levegőt nyel le, amely kellemetlen érzést okoz az emésztőrendszerben. A hasfájás tünetei többek között a sírás és a nyugtalanság.

  4. 0% BPA, a 2011/10. sz. EU rendeletnek megfelelően