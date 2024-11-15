2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
2 db
Gyors folyású etetőcumi
6 hó+
Az Airflex szellőzőrendszer már klinikai teszteken is bizonyította, hogy képes csökkenteni a szelesedést és a hasfájást. Amikor a baba cumizik, a cumifejbe épített szelep kinyílik, és levegőt enged az üvegbe, hogy ott ne alakuljon ki vákum, és az üveg hátsó része felé vezeti a levegőt, így távol tartja azt a baba hasától, és segít csökkenteni a hasfájást és a kellemetlen érzeteket.
A Philips Avent Anti-colic cumisüveg segít nyugodtabbá tenni a babát. A Philips Avent Anti-colic cumisüvegekből etetett babák 60%-kal kevésbé nyugtalanok éjjelente, mint azok, akik egyéb hasfájást csökkentő cumisüveget használnak.*
A cumifej formája biztos tapadást tesz lehetővé, míg a bordázott kialakítás nem engedi összetapadni a cumit, így megszakítás nélkül, kényelmesen etetheti babáját.
4.9
5-ből
89
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
15/11/2024
Magyarország
Az egyik legjobb tulajdonságokkal rendelkező cumi
Kisfiam eleinte nagyon hasfájós volt, kapott tápszeres kiegészítést és lefejt anyatejet is. Mivel bimbóvédős volt, nagyon sok levegőt nyelt le evés közben amitől fájt a hasa, ezért kerestem egy olyan etetőcumit ami végre nem okozott neki fájdalmakat evés után. Többet is kipróbáltunk amíg megtaláltam az Avent Anti-colic cumit. De mióta ezt használjuk,megszűnt a hasfájása a kicsinek. Nagyon tetszik benne az, hogy nem tudja a cumi részt össze szippantani, nem kell kivenni a szájábol éves közben azért hogy levegőt tudjon szívni a cumi magába.
Előnyök
Valóban a használata mellett elmúlt a baba hasfájása, nem nyel le annyi levegőt mint más márkák hasonló termékeivel
Hátrányok
Kicsit nehezen fogadta el, hosszabb ideig kellett próbálkozni, míg végül meghozta a várt eredményt
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF634/27 Anti-colic cumi
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF634/27 Anti-colic cumi
Mandula 20
14/08/2023
Magyarország
Az igazi
Kellett pár hét mire rátalaltam, de sokkal kevesebb volt a hasfájása a kislányomnak. Most jön a tesó és nála is csak ezt használom!
Előnyök
Nincs hasfájás
Hátrányok
Nincs
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF634/27 Anti-colic cumi
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF634/27 Anti-colic cumi
Császáros1973
19/08/2019
Magyarország
Összességében kiváló. Mindenképpen ajánlom, akinek bimbóvédőre van szüksége.
A kicsi könnyen be tudja kapni, nem idegenkedik az anyagtól. A császár miatt később indult be a tejtermelődés, a baba folytonos szívásától ödémás lett a bimbó. (A befelé forduló mellbimbó is nehezítette a szoptatást).
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF634/27 Anti-colic cumi
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF634/27 Anti-colic cumi
Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján.
A 2 hetes, Philips Avent cumisüvegből etetett babáknál kevesebb hasfájás lépett fel, és jóval nyugodtabban aludtak, mint a versenytársak cumisüvegeivel etetett társaik.
A cumifej kialakítása garantáltan megakadályozza az összetapadást, így nem jut levegő a baba hasába, és az etetést sem kell megszakítani.
Mit takar pontosan a hasfájás, és hogyan hat a babákra? A hasfájást az okozza, ha a baba evés közben levegőt nyel le, amely kellemetlen érzést okoz az emésztőrendszerben. A hasfájás tünetei többek között a sírás és a nyugtalanság.
0% BPA, a 2011/10. sz. EU rendeletnek megfelelően