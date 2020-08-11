2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
2 db
Változtatható átfolyású cumi
3 hó.+
Az Airflex szellőzőrendszer már klinikai teszteken is bizonyította, hogy képes csökkenteni a szelesedést és a hasfájást. Amikor a baba cumizik, a cumifejbe épített szelep kinyílik, és levegőt enged az üvegbe, hogy ott ne alakuljon ki vákum, és az üveg hátsó része felé vezeti a levegőt, így távol tartja azt a baba hasától, és segít csökkenteni a hasfájást és a kellemetlen érzeteket.
A Philips Avent Anti-colic cumisüveg segít nyugodtabbá tenni a babát. A Philips Avent Anti-colic cumisüvegekből etetett babák 60%-kal kevésbé nyugtalanok éjjelente, mint azok, akik egyéb hasfájást csökkentő cumisüveget használnak.*
A cumifej formája biztos tapadást tesz lehetővé, míg a bordázott kialakítás nem engedi összetapadni a cumit, így megszakítás nélkül, kényelmesen etetheti babáját.
4.5
5-ből
26
Értékelések
92%
ajánlja ezt a terméket
Liniuță
11/08/2020
România
Ellenőrzött vevő
Foarte bune
Calitate foarte buna a materialelor, sterilizare ușoară, rezistente in timp.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF635/27 Tetină anticolici
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF635/27 Tetină anticolici
Sca!
26/06/2020
România
Ellenőrzött vevő
Ceea ce doream
Este un produs bun. Nu se deformeaza in urma sterilizarilor repetate. Bebe l-a acceptat cu succes!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF635/27 Tetină anticolici
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF635/27 Tetină anticolici
Miha32
14/06/2019
România
Produse extraordinare
Tetine foarte bune, bebele nostru le-a acceptat mereu cu ușurință datorita designului specific gamei Natural. Sunt exact pentru vârsta recomandata, peste 3 luni , iar debitul variabil te ajuta și la lichide mai groase/ sucuri. Recomand cu încredere, produse de calitate excepțională. Recenzie din Campania Philips Avent
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF635/27 Tetină anticolici
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF635/27 Tetină anticolici
Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján.
A 2 hetes, Philips Avent cumisüvegből etetett babáknál kevesebb hasfájás lépett fel, és jóval nyugodtabban aludtak, mint a versenytársak cumisüvegeivel etetett társaik.
A cumifej kialakítása garantáltan megakadályozza az összetapadást, így nem jut levegő a baba hasába, és az etetést sem kell megszakítani.
Mit takar pontosan a hasfájás, és hogyan hat a babákra? A hasfájást az okozza, ha a baba evés közben levegőt nyel le, amely kellemetlen érzést okoz az emésztőrendszerben. A hasfájás tünetei többek között a sírás és a nyugtalanság.
0% BPA, a 2011/10. sz. EU rendeletnek megfelelően