2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
2 db
Újszülött etetőcumi
0 hó.+
A széles, mell alakú etetőcumi természetes mell-érzetet biztosít, ami az etetőcumit nagyon hasonlóvá teszi a mellhez. Ezáltal gyermeke könnyebben szokja meg a szoptatás és a cumisüvegből etetés kombinálását.
Az etetőcumin lévő szirmok növelik a cumi puhaságát és rugalmasságát, valamint nem engedik azt összetapadni. Gyermeke elégedettebb lesz az etetés után.
Innovatív, kétszelepes kialakításának köszönhetően úgy csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet, hogy az üvegben tartja a levegőt, és nem engedi a baba hasába jutni.
5.0
5-ből
5
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
demenyv
24/04/2018
Magyarország
Hozzátáplálásnál elengedhetetlen
Hamar szükség volt a hozzátáplálásra, a kisfiam nagyon könnyen elfogadta ezt az etetőcumit, mivel a formája a mellre emlékeztet.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF651/27 Natural etetőcumi
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF651/27 Natural etetőcumi
Hajni88
23/04/2018
Magyarország
Stabil,cseppmentes
Strapabiró. Könnyen tisztitható. Nem folyik. Nem lett cumizavaros a lányom tőle.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF651/27 Natural etetőcumi
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF651/27 Natural etetőcumi
MamaTomusia
06/11/2017
Polska
Polecam
Używamy sprzętu do mieszanego karmienia. Pokarm odciągam i nie widzę różnicy w odruchu ssania u synka. Smoczki najwyższej klasy.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF651/27 Smoczek Natural
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF651/27 Smoczek Natural
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