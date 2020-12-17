2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
2 db
Közepes folyású etetőcumi
3 hó.+
A széles, mell alakú etetőcumi természetes mell-érzetet biztosít, ami az etetőcumit nagyon hasonlóvá teszi a mellhez. Ezáltal gyermeke könnyebben szokja meg a szoptatás és a cumisüvegből etetés kombinálását.
Az etetőcumin lévő szirmok növelik a cumi puhaságát és rugalmasságát, valamint nem engedik azt összetapadni. Gyermeke elégedettebb lesz az etetés után.
Innovatív, kétszelepes kialakításának köszönhetően úgy csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet, hogy az üvegben tartja a levegőt, és nem engedi a baba hasába jutni.
4.3
5-ből
7
Értékelések
86%
ajánlja ezt a terméket
Bazsi27
17/12/2020
Magyarország
Minőség a babának
A minőség fontos, főleg, ha egy gyermekről van szó. A Philips etetőcumik és a cumisüvegek megfelelő választás, hosszú távra a gyermek táplálásához.
Előnyök
Minőség
Hátrányok
-
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF653/27 Natural etetőcumi
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF653/27 Natural etetőcumi
Letti
27/04/2018
Magyarország
Tökéletes
A használata mellett sosem fájt a kisfiam hasa. Mellre emlékeztető formája miatt elfogadta belőle a tápszeres kiegészítést.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF653/27 Natural etetőcumi
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF653/27 Natural etetőcumi
Elena28
27/09/2017
România
Acest produs este minunat
Tetinele Phillips natural sunt excelente, ușor de utilizat, extrem de rezistente la sterilizări repetate, in plus alăptatul la san s- a combinat extrem de bine cu folosirea acestor tetine. Recomand, merita toți banii. Sunt foarte mulțumită.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF655/27 Tetină Natural
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF655/27 Tetină Natural
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