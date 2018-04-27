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Összes sorozat

  • A cumisüveges etetés természetes módja
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  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja
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  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja

Gyártás megszűnt

Philips AventNatural etetőcumi

SCF654/27

4.6
| (9) Értékelések | 86% ajánlja ezt a terméket
A cumisüveges etetés természetes módja
Új cumijaink segítségével a cumisüveges táplálás még természetesebbé tehető a baba és az Ön számára. Az etetőcumi innovatív „szirmos” kialakítása az anyamellhez hasonló természetes ráharapást tesz lehetővé, így a baba könnyebben szokja meg, ha felváltva szoptatják és táplálják cumisüvegből.
Összes előny megtekintése
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anyukák által világszerte ajánlott márka1

„Szirmos” kialakítású Avent cumi

A cumisüveges etetés természetes módja

  • 2 db

  • Gyors folyású etetőcumi

  • 6 hó+

Természetes mell-érzet az etetőcumi széles, mellbimbó alakjának köszönhetően

Természetes mell-érzet az etetőcumi széles, mellbimbó alakjának köszönhetően

A széles, mell alakú etetőcumi természetes mell-érzetet biztosít, ami az etetőcumit nagyon hasonlóvá teszi a mellhez. Ezáltal gyermeke könnyebben szokja meg a szoptatás és a cumisüvegből etetés kombinálását.

A egyedülálló szirmok biztosítják az etetőcumi puhaságát, rugalmasságát, és nem engedik összetapadni.

A egyedülálló szirmok biztosítják az etetőcumi puhaságát, rugalmasságát, és nem engedik összetapadni.

Az etetőcumin lévő szirmok növelik a cumi puhaságát és rugalmasságát, valamint nem engedik azt összetapadni. Gyermeke elégedettebb lesz az etetés után.

Fejlett, hasfájást csökkentő rendszer, innovatív ikerszeleppel

Fejlett, hasfájást csökkentő rendszer, innovatív ikerszeleppel

Innovatív, kétszelepes kialakításának köszönhetően úgy csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet, hogy az üvegben tartja a levegőt, és nem engedi a baba hasába jutni.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.6

5-ből

9

Értékelések

86%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2

27/04/2018

Magyarország

Magyarország

Jó, hogy van

Az idősebb babák a gyors átfolyást biztosító cumifej segítségével könnyen elfogyasztják a reggelire/vacsorára szánt anyatejet vagy tápszert.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF654/27 Natural etetőcumi

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF654/27 Natural etetőcumi

24/04/2018

Magyarország

Magyarország

Kiváló

Kiváló a reggeli és esti tejcsi elfogyasztásához...

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF654/27 Natural etetőcumi

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF654/27 Natural etetőcumi

02/07/2018

România

România

Recenzie din campania Philips Avent

Bebe încântat de fluxul mai rapid,recomand cu încredere!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF654/27 Tetină Natural

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF654/27 Tetină Natural

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
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  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 

  1. 0% BPA, a 2011/10. sz. EU rendeletnek megfelelően