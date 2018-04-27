2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
2 db
Gyors folyású etetőcumi
6 hó+
A széles, mell alakú etetőcumi természetes mell-érzetet biztosít, ami az etetőcumit nagyon hasonlóvá teszi a mellhez. Ezáltal gyermeke könnyebben szokja meg a szoptatás és a cumisüvegből etetés kombinálását.
Az etetőcumin lévő szirmok növelik a cumi puhaságát és rugalmasságát, valamint nem engedik azt összetapadni. Gyermeke elégedettebb lesz az etetés után.
Innovatív, kétszelepes kialakításának köszönhetően úgy csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet, hogy az üvegben tartja a levegőt, és nem engedi a baba hasába jutni.
4.6
5-ből
9
Értékelések
86%
ajánlja ezt a terméket
Letti
27/04/2018
Magyarország
Jó, hogy van
Az idősebb babák a gyors átfolyást biztosító cumifej segítségével könnyen elfogyasztják a reggelire/vacsorára szánt anyatejet vagy tápszert.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF654/27 Natural etetőcumi
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF654/27 Natural etetőcumi
Gyöngyi
24/04/2018
Magyarország
Kiváló
Kiváló a reggeli és esti tejcsi elfogyasztásához...
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF654/27 Natural etetőcumi
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF654/27 Natural etetőcumi
Mihaela2211
02/07/2018
România
Recenzie din campania Philips Avent
Bebe încântat de fluxul mai rapid,recomand cu încredere!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF654/27 Tetină Natural
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF654/27 Tetină Natural
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