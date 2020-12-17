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Összes sorozat

  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja

Gyártás megszűnt

Philips AventNatural etetőcumi

SCF655/27

4.3
| (7) Értékelések | 86% ajánlja ezt a terméket
A cumisüveges etetés természetes módja
A Philips Avent Natural cuminál a tej folyásának erősségét egyszerűen, az üveg elforgatásával szabályozhatja. Az etetőcumi innovatív „szirmos” kialakítása az anyamellhez hasonló természetes ráharapást tesz lehetővé, így a baba könnyebben szokja meg, ha felváltva szoptatják és táplálják cumisüvegből.
Összes előny megtekintése
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anyukák által világszerte ajánlott márka1

A cumisüveges etetés természetes módja

  • 2 db

  • Változtatható átfolyású

  • 3 hó.+

Természetes mell-érzet az etetőcumi széles, mellbimbó alakjának köszönhetően

Természetes mell-érzet az etetőcumi széles, mellbimbó alakjának köszönhetően

A széles, mell alakú etetőcumi természetes mell-érzetet biztosít, ami az etetőcumit nagyon hasonlóvá teszi a mellhez. Ezáltal gyermeke könnyebben szokja meg a szoptatás és a cumisüvegből etetés kombinálását.

A egyedülálló szirmok biztosítják az etetőcumi puhaságát, rugalmasságát, és nem engedik összetapadni.

A egyedülálló szirmok biztosítják az etetőcumi puhaságát, rugalmasságát, és nem engedik összetapadni.

Az etetőcumin lévő szirmok növelik a cumi puhaságát és rugalmasságát, valamint nem engedik azt összetapadni. Gyermeke elégedettebb lesz az etetés után.

Fejlett, hasfájást csökkentő rendszer, innovatív ikerszeleppel

Fejlett, hasfájást csökkentő rendszer, innovatív ikerszeleppel

Innovatív, kétszelepes kialakításának köszönhetően úgy csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet, hogy az üvegben tartja a levegőt, és nem engedi a baba hasába jutni.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.3

5-ből

7

Értékelések

86%

ajánlja ezt a terméket

3
2

17/12/2020

Magyarország

Magyarország

Minőség a babának

A minőség fontos, főleg, ha egy gyermekről van szó. A Philips etetőcumik és a cumisüvegek megfelelő választás, hosszú távra a gyermek táplálásához.

Előnyök

Minőség

Hátrányok

-

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF653/27 Natural etetőcumi

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF653/27 Natural etetőcumi

27/04/2018

Magyarország

Magyarország

Tökéletes

A használata mellett sosem fájt a kisfiam hasa. Mellre emlékeztető formája miatt elfogadta belőle a tápszeres kiegészítést.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF653/27 Natural etetőcumi

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF653/27 Natural etetőcumi

27/09/2017

România

România

Acest produs este minunat

Tetinele Phillips natural sunt excelente, ușor de utilizat, extrem de rezistente la sterilizări repetate, in plus alăptatul la san s- a combinat extrem de bine cu folosirea acestor tetine. Recomand, merita toți banii. Sunt foarte mulțumită.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF655/27 Tetină Natural

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF655/27 Tetină Natural

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 

  1. 0% BPA, a 2011/10. sz. EU rendeletnek megfelelően