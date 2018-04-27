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Összes sorozat

  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja
  • A cumisüveges etetés természetes módja

Gyártás megszűnt

Philips AventNatural etetőcumi

SCF656/27

4.6
| (9) Értékelések | 86% ajánlja ezt a terméket
A cumisüveges etetés természetes módja
A Philips Avent vastag etetőcumi ideális a sűrűbb ételekhez, mint például a gabonafélék és levesek. Az innovatív szirmos kialakítása révén az etetőcumi természetes mell-érzetet biztosít, ami az etetőcumit nagyon hasonlóvá teszi a mellhez, így könnyen kombinálható a szoptatás és a cumisüveges táplálás.
Összes előny megtekintése
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anyukák által világszerte ajánlott márka1

A cumisüveges etetés természetes módja

  • 2 db

  • Sűrűbb ételekhez való folyáserősség

  • 6 hó+

BPA-mentes etetőcumi

BPA-mentes etetőcumi

A cumisüveg BPA mentes szilikonból készült (a 2011/8/EU irányelvnek megfelelően)

Fejlett, hasfájást csökkentő rendszer, innovatív ikerszeleppel

Fejlett, hasfájást csökkentő rendszer, innovatív ikerszeleppel

Innovatív, kétszelepes kialakításának köszönhetően úgy csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet, hogy az üvegben tartja a levegőt, és nem engedi a baba hasába jutni.

A Philips Avent Natural cumisüveggel kompatibilis

A Natural cumisüvegeket ajánlatos kizárólag Natural etetőcumival használni.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.6

5-ből

9

Értékelések

86%

ajánlja ezt a terméket

4
3
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27/04/2018

Magyarország

Magyarország

Jó, hogy van

Az idősebb babák a gyors átfolyást biztosító cumifej segítségével könnyen elfogyasztják a reggelire/vacsorára szánt anyatejet vagy tápszert.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF654/27 Natural etetőcumi

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF654/27 Natural etetőcumi

24/04/2018

Magyarország

Magyarország

Kiváló

Kiváló a reggeli és esti tejcsi elfogyasztásához...

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF654/27 Natural etetőcumi

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF654/27 Natural etetőcumi

02/07/2018

România

România

Recenzie din campania Philips Avent

Bebe încântat de fluxul mai rapid,recomand cu încredere!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF654/27 Tetină Natural

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF654/27 Tetină Natural

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 

  1. 0% BPA, a 2011/10. sz. EU rendeletnek megfelelően