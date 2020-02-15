2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Csöpögésmentes
200 ml
6 hó+
A döntött itatófej megkönnyíti az első kortyokat a kisgyermekek számára, mivel nem kell túlságosan hátrahajtaniuk fejüket az iváshoz.
A tanulómarkolatokkal a kisgyermekek is meg tudják fogni a poharat, és önállóan tudnak inni. A markolatok formája a kis kezekhez van igazítva, ráadásul a gumírozásnak köszönhetően csúszásmentesek.
4.5
5-ből
8
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Hajnika0915
15/02/2020
Magyarország
Tetszik
Kisfiam nagyon szereti, nekem pedig kifejezetten tetszik,hogy tudok hozzá pót fejet vásárolni.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF746/02 Itatópohár, itatófejjel
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF746/02 Itatópohár, itatófejjel
Knightey-
06/05/2021
Česká republika
Povedená láhev
Lahvička má fajn úchop pro děcko a povrch. Výhoda je krytu, když se s plnou flaštičkou cestuje.
Előnyök
Kryt pro cestování
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF746/02 Hrneček s hubičkou
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF746/02 Hrneček s hubičkou
Natalie7777
09/10/2020
Україна
удобно держать
Чашка без посторонего запаха,яркий дизайн. Малышу удобно пить.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF746/03 Чашка з носиком
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF746/03 Чашка з носиком
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