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  • Csöpögésmentes
  • Csöpögésmentes
  • Csöpögésmentes
  • Csöpögésmentes
  • Csöpögésmentes
  • Csöpögésmentes
  • Csöpögésmentes
  • Csöpögésmentes
  • Csöpögésmentes
  • Csöpögésmentes

Gyártás megszűnt

Philips AventItatópohár, itatófejjel

SCF746/03

4.5
| (8) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Csöpögésmentes
A BPA-mentes Philips Avent csőrös pohár puha szilikon itatófejjel rendelkezik, amely szivárgásmentes ivást tesz lehetővé. Puha tapintású fülei segítenek gyermekének az önálló ivás elsajátításában. Könnyen használható a kicsiknek, kényelmes megoldás Önnek.
Összes előny megtekintése
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Az édesanyák által ajánlott első számú márka a világszerte1

Könnyű áttérés cumisüvegről pohárra

Csöpögésmentes

  • Csöpögésmentes

  • 200 ml

  • 6 hó+

Beépített szelep a csepegésmentes iváshoz

A döntött itatófejnek köszönhetően a gyermeknek nem kell túlságosan hátrahajtania a fejét

A döntött itatófejnek köszönhetően a gyermeknek nem kell túlságosan hátrahajtania a fejét

A döntött itatófej megkönnyíti az első kortyokat a kisgyermekek számára, mivel nem kell túlságosan hátrahajtaniuk fejüket az iváshoz.

Puha fogású tanulómarkolatok a kicsi kezeknek

Puha fogású tanulómarkolatok a kicsi kezeknek

A tanulómarkolatokkal a kisgyermekek is meg tudják fogni a poharat, és önállóan tudnak inni. A markolatok formája a kis kezekhez van igazítva, ráadásul a gumírozásnak köszönhetően csúszásmentesek.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.5

5-ből

8

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
2
1

15/02/2020

Magyarország

Magyarország

Tetszik

Kisfiam nagyon szereti, nekem pedig kifejezetten tetszik,hogy tudok hozzá pót fejet vásárolni.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF746/02 Itatópohár, itatófejjel

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF746/02 Itatópohár, itatófejjel

06/05/2021

Česká republika

Česká republika

Povedená láhev

Lahvička má fajn úchop pro děcko a povrch. Výhoda je krytu, když se s plnou flaštičkou cestuje.

Előnyök

Kryt pro cestování

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF746/02 Hrneček s hubičkou

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF746/02 Hrneček s hubičkou

09/10/2020

Україна

Україна

удобно держать

Чашка без посторонего запаха,яркий дизайн. Малышу удобно пить.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF746/03 Чашка з носиком

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF746/03 Чашка з носиком

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 