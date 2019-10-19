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  • Csöpögésmentes
  • Csöpögésmentes
  • Csöpögésmentes
  • Csöpögésmentes
  • Csöpögésmentes
  • Csöpögésmentes
  • Csöpögésmentes
  • Csöpögésmentes
  • Csöpögésmentes
  • Csöpögésmentes
  • Csöpögésmentes
  • Csöpögésmentes

Gyártás megszűnt

Philips AventItatópohár, itatófejjel

SCF753/05

3.9
| (42) Értékelések
Csöpögésmentes
A Philips Avent új BPA-mentes itatópoharát egy szabadalmaztatás alatt álló szeleppel láttuk el, amely gondoskodik róla, hogy ne szivárogjon ki a folyadék. A puha, csúszásmentes fogantyúk megkönnyítik a fogást az apró kezek számára, a kemény itatófej pedig harapásálló. Könnyebbség a gyermeknek, kényelem a szülőknek.
Összes előny megtekintése
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Az édesanyák által ajánlott első számú márka a világszerte1

Könnyű áttérés cumisüvegről pohárra

Csöpögésmentes

  • Csepegés nélküli kortyok

  • 260 ml

  • 12 hó+

  • Kemény itatófej

Nem szivárog! Anyukák ajánlásával

Nincs több felfordulás! Az új, szabadalmaztatás alatt álló szelep gondoskodik róla, hogy a víz csak ivás közben távozzon az itatófejből.

Egyszerűen átalakul szabad átfolyású pohárrá

Egyszerűen távolítsa el a szelepet, és az itatópohár szabad átfolyású pohárrá alakul át.

A döntött itatófejnek köszönhetően a gyermeknek nem kell túlságosan hátrahajtania a fejét

A döntött itatófejnek köszönhetően a gyermeknek nem kell túlságosan hátrahajtania a fejét

A döntött itatófej megkönnyíti az első kortyokat a kisgyermekek számára, mivel nem kell túlságosan hátrahajtaniuk fejüket az iváshoz.

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Értékelések

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A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

3.9

5-ből

42

Értékelések

19/10/2019

Magyarország

Magyarország

A legjobb itatópohár

Nagyon nehezen tanult meg inni a kislányom. Korábban sok itatópoharat kipróbáltunk és ez vált be eddig a legjobban a design miatt. Tetszik neki a formája,a pohár csőre, a kialakítása és a kis pingvin az elején. Szereti cipelni magával és könnyen iszik belőle egyedül is. Számomra pedig külön plusz,hogy 2dl víz is belefér.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF753/07 Itatópohár, itatófejjel

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF753/07 Itatópohár, itatófejjel

18/10/2019

Magyarország

Magyarország

Szuper termék

Nagyon szeretjük ezt az itatót, mert könnyen tisztítható, nem folyik vissza, amikor iszik a gyerek (nem úszkál kaja a vízben), gyorsan, könnyen megtanulta használni a babám, erős, strapabíró anyaga van és elég innivaló fér bele. Ami trükkös benne, hogy csak akkor csepegésmentes és szivárgásmentes, ha jól eltaláljuk a szelep behelyezését és a tető rátekerését, szóval kicsit trükkös.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF753 Prémium Varázsitató + fül

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF753 Prémium Varázsitató + fül

15/08/2019

Magyarország

Magyarország

Szuper

Ez volt a 2.aventes termékünk az itatópoharak közül, azóta váltottunk szívószálasra. Imádom mindet amiért nem csöpög és könnyű megfogni. Mást nem is választanék csak Philips Avent!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF753/03 Itatópohár, itatófejjel

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF753/03 Itatópohár, itatófejjel

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
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