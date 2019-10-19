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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SCF753/06
Csepegés nélküli kortyok
260 ml
12 hó+
Kemény itatófej
Nincs több felfordulás! Az új, szabadalmaztatás alatt álló szelep gondoskodik róla, hogy a víz csak ivás közben távozzon az itatófejből.
Egyszerűen távolítsa el a szelepet, és az itatópohár szabad átfolyású pohárrá alakul át.
A döntött itatófej megkönnyíti az első kortyokat a kisgyermekek számára, mivel nem kell túlságosan hátrahajtaniuk fejüket az iváshoz.
3.9
5-ből
42
Értékelések
Esther89
19/10/2019
Magyarország
A legjobb itatópohár
Nagyon nehezen tanult meg inni a kislányom. Korábban sok itatópoharat kipróbáltunk és ez vált be eddig a legjobban a design miatt. Tetszik neki a formája,a pohár csőre, a kialakítása és a kis pingvin az elején. Szereti cipelni magával és könnyen iszik belőle egyedül is. Számomra pedig külön plusz,hogy 2dl víz is belefér.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF753/07 Itatópohár, itatófejjel
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF753/07 Itatópohár, itatófejjel
Zefir
18/10/2019
Magyarország
Szuper termék
Nagyon szeretjük ezt az itatót, mert könnyen tisztítható, nem folyik vissza, amikor iszik a gyerek (nem úszkál kaja a vízben), gyorsan, könnyen megtanulta használni a babám, erős, strapabíró anyaga van és elég innivaló fér bele. Ami trükkös benne, hogy csak akkor csepegésmentes és szivárgásmentes, ha jól eltaláljuk a szelep behelyezését és a tető rátekerését, szóval kicsit trükkös.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF753 Prémium Varázsitató + fül
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF753 Prémium Varázsitató + fül
Esztet
15/08/2019
Magyarország
Szuper
Ez volt a 2.aventes termékünk az itatópoharak közül, azóta váltottunk szívószálasra. Imádom mindet amiért nem csöpög és könnyű megfogni. Mást nem is választanék csak Philips Avent!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF753/03 Itatópohár, itatófejjel
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF753/03 Itatópohár, itatófejjel
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