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  • Hozzájárul a fogak egészséges fejlődéséhez*
  • Hozzájárul a fogak egészséges fejlődéséhez*
  • Hozzájárul a fogak egészséges fejlődéséhez*
  • Hozzájárul a fogak egészséges fejlődéséhez*
  • Hozzájárul a fogak egészséges fejlődéséhez*

Philips AventBendy Szívószálas itató pohár

SCF796/02

4.8
| (217) Értékelések | 97% ajánlja ezt a terméket
Hozzájárul a fogak egészséges fejlődéséhez*
A fogfejlődést elősegítő, formázott kialakítású Philips Avent Bendy szívószálas pohár ideális választás a növekedésben lévő, aktív tipegők számára. Ez a szakértők segítségével kifejlesztett pohár a legjobb szívószálas termékünk.*
Összes előny megtekintése
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Az édesanyák által ajánlott első számú márka a világszerte1

Szivárgás elleni szelep a kiömlések elkerülése érdekében

Hozzájárul a fogak egészséges fejlődéséhez*

  • Bendy szívószálas pohár

  • 200 ml

  • 9 hó+

  • 1 db-os

Philips Avent poharaink követik gyermeke fejlődését

Az önálló ivás elsajátítása mérföldkő a gyermekek fejlődésében. Elősegítjük a könnyű áttérést a szoptatásról és cumisüveg-használatról a nyitott pohár használatára, így támogatva a gyermekeket az önálló ivás felé vezető úton. Egészségügyi szakértők tanácsaira alapozva cumifejeink, puha és kemény itatófejeink, szívószálaink és 360°-os ivóperemeink kialakítása követi gyermeke fejlődését, és stimulálja újonnan szerzett ivási és motorikus készségeit. Prémium minőségű megoldásaink tervezésekor a kényelem és a higiénia volt a fő szempont.

Ergonomikus markolat és puha szívószál – ideális a kisgyermekek számára

A pohár beépített markolatai ergonomikus kialakításúak, így a kis kezek könnyedén meg tudják fogni a poharat. A puha és rugalmas szívószál kíméletes a fogínyhez, a pohár könnyű súlya és kis mérete pedig tökéletes választás az első szívószálas kortyokhoz.

A szívószál alsó része hajlított, hogy az utolsó cseppet is könnyű legyen meginni

A szívószál alsó része hajlított, hogy az utolsó cseppet is könnyű legyen meginni

A szívószál alsó része hajlított, hogy könnyedén elérje vele a folyadék végét is, és természetes ivópózban ihassa meg az utolsó cseppet is.

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Értékelések

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A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.8

5-ből

217

Értékelések

97%

ajánlja ezt a terméket

10/08/2024

Magyarország

Magyarország

Remek pohár kisfiamnak

A legjobb boltban kapható ivópohár. Nem csöpög, konnyu használni.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF796/01 Bendy Szívószálas itató pohár

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF796/01 Bendy Szívószálas itató pohár

18/02/2020

Magyarország

Magyarország

Nagyon bevált!

Szeretjük, könnyű használni, gyorsan megtanúlta a fiam ,nagyon jó minőségű!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF796/01 Bendy Szívószálas itató pohár

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF796/01 Bendy Szívószálas itató pohár

23/01/2019

Magyarország

Magyarország

Esztétikus ivóka

Kisgyermekem még ugyan nem tudja használni, de már hamarosan kezébe adhatom. Választás szempontjai nálunk a következőek voltak: BPA mentes, könnyű, szép színes és jól formatervezettnek tűnik.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF796/02 Bendy Szívószálas itató pohár

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF796/02 Bendy Szívószálas itató pohár

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 

  1. 200 megkérdezett, egyesült államokbeli gyermekfogorvos 90%-a egyetért abban, hogy a szívószálas pohár kialakítása egészséges fejlődést tesz lehetővé. 89%-uk egyetért abban, hogy a szívószállal ivás edzi a száj izmait (független online felmérés, USA, 2016. április). Logopédusok, fogorvosok, ergonómusok és szülészasszisztensek segítségével fejlesztve.