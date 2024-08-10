2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Bendy szívószálas pohár
200 ml
9 hó+
1 db-os
Az önálló ivás elsajátítása mérföldkő a gyermekek fejlődésében. Elősegítjük a könnyű áttérést a szoptatásról és cumisüveg-használatról a nyitott pohár használatára, így támogatva a gyermekeket az önálló ivás felé vezető úton. Egészségügyi szakértők tanácsaira alapozva cumifejeink, puha és kemény itatófejeink, szívószálaink és 360°-os ivóperemeink kialakítása követi gyermeke fejlődését, és stimulálja újonnan szerzett ivási és motorikus készségeit. Prémium minőségű megoldásaink tervezésekor a kényelem és a higiénia volt a fő szempont.
A pohár beépített markolatai ergonomikus kialakításúak, így a kis kezek könnyedén meg tudják fogni a poharat. A puha és rugalmas szívószál kíméletes a fogínyhez, a pohár könnyű súlya és kis mérete pedig tökéletes választás az első szívószálas kortyokhoz.
A szívószál alsó része hajlított, hogy könnyedén elérje vele a folyadék végét is, és természetes ivópózban ihassa meg az utolsó cseppet is.
4.8
5-ből
217
Értékelések
97%
ajánlja ezt a terméket
csekito
10/08/2024
Magyarország
Remek pohár kisfiamnak
A legjobb boltban kapható ivópohár. Nem csöpög, konnyu használni.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF796/01 Bendy Szívószálas itató pohár
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF796/01 Bendy Szívószálas itató pohár
Zsuzska
18/02/2020
Magyarország
Nagyon bevált!
Szeretjük, könnyű használni, gyorsan megtanúlta a fiam ,nagyon jó minőségű!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF796/01 Bendy Szívószálas itató pohár
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF796/01 Bendy Szívószálas itató pohár
norbibi
23/01/2019
Magyarország
Esztétikus ivóka
Kisgyermekem még ugyan nem tudja használni, de már hamarosan kezébe adhatom. Választás szempontjai nálunk a következőek voltak: BPA mentes, könnyű, szép színes és jól formatervezettnek tűnik.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF796/02 Bendy Szívószálas itató pohár
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF796/02 Bendy Szívószálas itató pohár
Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján.
200 megkérdezett, egyesült államokbeli gyermekfogorvos 90%-a egyetért abban, hogy a szívószálas pohár kialakítása egészséges fejlődést tesz lehetővé. 89%-uk egyetért abban, hogy a szívószállal ivás edzi a száj izmait (független online felmérés, USA, 2016. április). Logopédusok, fogorvosok, ergonómusok és szülészasszisztensek segítségével fejlesztve.