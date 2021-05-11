2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Bendy szívószálas pohár
300 ml
12 hó+
1 db-os
Az önálló ivás elsajátítása mérföldkő a gyermekek fejlődésében. Elősegítjük a könnyű áttérést a szoptatásról és cumisüveg-használatról a nyitott pohár használatára, így támogatva a gyermekeket az önálló ivás felé vezető úton. Egészségügyi szakértők tanácsaira alapozva cumifejeink, puha és kemény itatófejeink, szívószálaink és 360°-os ivóperemeink kialakítása követi gyermeke fejlődését, és stimulálja újonnan szerzett ivási és motorikus készségeit. Prémium minőségű megoldásaink tervezésekor a kényelem és a higiénia volt a fő szempont.
A 300 ml-es pohár pontosan megfelelő méretű ahhoz, hogy gyermeke egész nap és aktív játék közben is hidratált maradjon. A rápattintható védőkupakkal a szívószál tisztán tartható a kinti kalandok során is. A pohár formázott kialakítása és csúszásgátló felülete biztos fogást nyújt a totyogók apró kezeinek, így a legkisebbek is magabiztosan fejleszthetik önálló ivási készségeiket.
A szívószál alsó része hajlított, hogy könnyedén elérje vele a folyadék végét is, és természetes ivópózban ihassa meg az utolsó cseppet is.
4.6
5-ből
479
Értékelések
93%
ajánlja ezt a terméket
Flemike
11/05/2021
Magyarország
Egyszerűen praktikus
Mióta ezt a poharat használjuk a lányom azóta iszik mennyiséget. Könnyen ki tudja ő is nyitni és nagyon praktikus a fogója.
Előnyök
Praktikus
Hátrányok
Nincs ilyen
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF798/02 Bendy Szívószálas itató pohár
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF798/02 Bendy Szívószálas itató pohár
Flady
21/02/2020
Magyarország
Praktikus ivópalack
Kisfiam választotta, eszünk ágában sem volt venni ilyet, de egy alkalommal egy anyuka táskájából kicsórta ezt a fajta itatót, és onnantól ha ilyet látott bárhol, követelte, így vettünk mi is. Dínósnak hívja, csak ebből szeret inni! a sok használattól előbb utóbb el kezd csepegni, kicsit olcsóbb tartozék jó lenne hozzá, de ettől függetlenül egy nagyon jó termék!
Előnyök
Praktikus, jó a forma, könnyen tud belőle inni.
Hátrányok
Egy idő után csepeg, néha kellemetlen meglepetést okozva ezzel.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF798/01 Bendy Szívószálas itató pohár
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF798/01 Bendy Szívószálas itató pohár
Amnesia
21/02/2020
Magyarország
Cseppmentes, a legjobb kisgyerek itatásához
Nagyon sokféle terméket kiprobaltunk, de kisfiam csak ebből tudott inni. Végre nem lett minden tiszta víz. Nagyon masszív, kézre áll. Amióta megvettem neki, azóta nagyon sok vizet iszik magától.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF798/01 Bendy Szívószálas itató pohár
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF798/01 Bendy Szívószálas itató pohár
Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján.
200 megkérdezett, egyesült államokbeli gyermekfogorvos 90%-a egyetért abban, hogy a szívószálas pohár kialakítása egészséges fejlődést tesz lehetővé. 89%-uk egyetért abban, hogy a szívószállal ivás edzi a száj izmait (független online felmérés, USA, 2016. április). Logopédusok, fogorvosok, ergonómusok és szülészasszisztensek segítségével fejlesztve.