Go to promotion

Nyári kedvencek! Akár 33% kedvezmény

16

n

16

ó

:

08

p

:

14

mp

Megnézem

TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Hozzájárul a fogak egészséges fejlődéséhez*
  • Hozzájárul a fogak egészséges fejlődéséhez*
  • Hozzájárul a fogak egészséges fejlődéséhez*
  • Hozzájárul a fogak egészséges fejlődéséhez*
  • Hozzájárul a fogak egészséges fejlődéséhez*
  • Hozzájárul a fogak egészséges fejlődéséhez*

Philips AventBendy Szívószálas itató pohár

SCF798/02

4.6
| (479) Értékelések | 93% ajánlja ezt a terméket
Hozzájárul a fogak egészséges fejlődéséhez*
A fogfejlődést elősegítő, formázott kialakítású Philips Avent Bendy szívószálas pohár ideális választás a növekedésben lévő, aktív tipegők számára. Ez a szakértők segítségével kifejlesztett pohár a legjobb szívószálas termékünk.*
Összes előny megtekintése
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Az édesanyák által ajánlott első számú márka a világszerte1

Szivárgás elleni szelep a kiömlések elkerülése érdekében

Hozzájárul a fogak egészséges fejlődéséhez*

  • Bendy szívószálas pohár

  • 300 ml

  • 12 hó+

  • 1 db-os

Philips Avent poharaink követik gyermeke fejlődését

Az önálló ivás elsajátítása mérföldkő a gyermekek fejlődésében. Elősegítjük a könnyű áttérést a szoptatásról és cumisüveg-használatról a nyitott pohár használatára, így támogatva a gyermekeket az önálló ivás felé vezető úton. Egészségügyi szakértők tanácsaira alapozva cumifejeink, puha és kemény itatófejeink, szívószálaink és 360°-os ivóperemeink kialakítása követi gyermeke fejlődését, és stimulálja újonnan szerzett ivási és motorikus készségeit. Prémium minőségű megoldásaink tervezésekor a kényelem és a higiénia volt a fő szempont.

Formázott kialakítás és csúszásgátló felület a biztos fogásért

A 300 ml-es pohár pontosan megfelelő méretű ahhoz, hogy gyermeke egész nap és aktív játék közben is hidratált maradjon. A rápattintható védőkupakkal a szívószál tisztán tartható a kinti kalandok során is. A pohár formázott kialakítása és csúszásgátló felülete biztos fogást nyújt a totyogók apró kezeinek, így a legkisebbek is magabiztosan fejleszthetik önálló ivási készségeiket.

A szívószál alsó része hajlított, hogy az utolsó cseppet is könnyű legyen meginni

A szívószál alsó része hajlított, hogy az utolsó cseppet is könnyű legyen meginni

A szívószál alsó része hajlított, hogy könnyedén elérje vele a folyadék végét is, és természetes ivópózban ihassa meg az utolsó cseppet is.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Pótalkatrész vagy tartozék keresése

Tovább a pótalkatrészekhez és tartozékokhoz

Alkatrészek és tartozékok

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.6

5-ből

479

Értékelések

93%

ajánlja ezt a terméket

11/05/2021

Magyarország

Magyarország

Egyszerűen praktikus

Mióta ezt a poharat használjuk a lányom azóta iszik mennyiséget. Könnyen ki tudja ő is nyitni és nagyon praktikus a fogója.

Előnyök

Praktikus

Hátrányok

Nincs ilyen

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF798/02 Bendy Szívószálas itató pohár

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF798/02 Bendy Szívószálas itató pohár

21/02/2020

Magyarország

Magyarország

Praktikus ivópalack

Kisfiam választotta, eszünk ágában sem volt venni ilyet, de egy alkalommal egy anyuka táskájából kicsórta ezt a fajta itatót, és onnantól ha ilyet látott bárhol, követelte, így vettünk mi is. Dínósnak hívja, csak ebből szeret inni! a sok használattól előbb utóbb el kezd csepegni, kicsit olcsóbb tartozék jó lenne hozzá, de ettől függetlenül egy nagyon jó termék!

Előnyök

Praktikus, jó a forma, könnyen tud belőle inni.

Hátrányok

Egy idő után csepeg, néha kellemetlen meglepetést okozva ezzel.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF798/01 Bendy Szívószálas itató pohár

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF798/01 Bendy Szívószálas itató pohár

21/02/2020

Magyarország

Magyarország

Cseppmentes, a legjobb kisgyerek itatásához

Nagyon sokféle terméket kiprobaltunk, de kisfiam csak ebből tudott inni. Végre nem lett minden tiszta víz. Nagyon masszív, kézre áll. Amióta megvettem neki, azóta nagyon sok vizet iszik magától.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF798/01 Bendy Szívószálas itató pohár

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCF798/01 Bendy Szívószálas itató pohár

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 

  1. 200 megkérdezett, egyesült államokbeli gyermekfogorvos 90%-a egyetért abban, hogy a szívószálas pohár kialakítása egészséges fejlődést tesz lehetővé. 89%-uk egyetért abban, hogy a szívószállal ivás edzi a száj izmait (független online felmérés, USA, 2016. április). Logopédusok, fogorvosok, ergonómusok és szülészasszisztensek segítségével fejlesztve.