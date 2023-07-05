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30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
My Grippy itatófejes pohár
300 ml
9 hó+
1 db-os
Semmi sem jobb egy jó kis kalandnál. Kérdezze csak meg gyermekét. Ez a szivárgásmentes csőrös pohár pedig maszatmentes ellátmányt biztosít a kalandokhoz. Az egyedi szelepnek köszönhetően a folyadék csak akkor folyik, ha gyermeke iszik, ezért nem kell aggódnia a kifolyó vagy kiömlő ital miatt. Ezt nem csak mi mondjuk: a megkérdezett anyák 91%-a is egyetért abban, hogy a pohár szivárgásmentes*
Ha a kényelmes, egyszerű ivásról van szó, a kicsiknek olyan itatófejre van szükségük, amely nemcsak kíméli az ínyeket, de ellen is áll a fejlődő fogaknak. A My Grippy csőrös pohár mindkét feltételnek megfelel – köszönhetően a harapásálló és mégis puha itatófejnek.
Gyermeke pillanatokon belül magabiztos, önálló ivó lesz a pohár kényelmes fogásának köszönhetően. Kontúros formája és csúszásgátló textúrája a kis kezek számára is egyszerűvé teszi a pohár fogását.
4.3
5-ből
43
Értékelések
88%
ajánlja ezt a terméket
Kinga94
05/07/2023
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Tényleg nem folyik
Tényleg nem folyik, könnyen megfogható, kapható hozzá minden alkatrész.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: - SCF802/02 Puha, harapásálló csőrös pohár
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: - SCF802/02 Puha, harapásálló csőrös pohár
Manó14
31/05/2022
Magyarország
Rágásnak is ellenáll
A kisfiam sokkal többet iszik egy nap ebből az itatóból mint a többiből. Ráadásul az sem árt neki, hogy megrágja.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: - SCF802/01 Puha, harapásálló csőrös pohár
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: - SCF802/01 Puha, harapásálló csőrös pohár
Minnie87
12/08/2019
Magyarország
Szivárgásmentes
Könnyen szétszedhető, kevés alkatrészből áll. A szelepet a behelyezés után kicsit el kell fordítani, hogy valóban ne szivárogjon. Kislányom szereti, gyorsan megtanult belőle inni. A szelep kicsit nehezen tisztítható. Más Aventes cumisüveggel is használható.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: - SCF802/02 Puha, harapásálló csőrös pohár
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: - SCF802/02 Puha, harapásálló csőrös pohár
Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján.
Független otthoni vizsgálatok, Egyesült Királyság, 2013. szeptember