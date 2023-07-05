Go to promotion

Nyári kedvencek! Akár 33% kedvezmény

17

n

00

ó

:

41

p

:

55

mp

Megnézem

TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Szivárgásmentes a felfordulás nélküli ivás érdekében
  • Szivárgásmentes a felfordulás nélküli ivás érdekében
  • Szivárgásmentes a felfordulás nélküli ivás érdekében
  • Szivárgásmentes a felfordulás nélküli ivás érdekében
  • Szivárgásmentes a felfordulás nélküli ivás érdekében
  • Szivárgásmentes a felfordulás nélküli ivás érdekében
  • Szivárgásmentes a felfordulás nélküli ivás érdekében
  • Szivárgásmentes a felfordulás nélküli ivás érdekében
  • Szivárgásmentes a felfordulás nélküli ivás érdekében
  • Szivárgásmentes a felfordulás nélküli ivás érdekében
  • Szivárgásmentes a felfordulás nélküli ivás érdekében
  • Szivárgásmentes a felfordulás nélküli ivás érdekében
  • Szivárgásmentes a felfordulás nélküli ivás érdekében
  • Szivárgásmentes a felfordulás nélküli ivás érdekében

Philips Avent -Puha, harapásálló csőrös pohár

SCF802/02

4.3
| (43) Értékelések | 88% ajánlja ezt a terméket
Szivárgásmentes a felfordulás nélküli ivás érdekében
A Philips Avent My Grippy itatófejes pohár egyedülálló szeleppel rendelkezik és szivárgásmentes, amit az anyukák is megerősítettek! A csúszásgátló felülete és a formázott kialakítása kényelmes a kis kezek számára, és lehetővé teszi a babáknak az önálló ivási készség magabiztos fejlesztését.
Összes előny megtekintése
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Az édesanyák által ajánlott első számú márka a világszerte1

Harapásálló itatófej a fogfejlődés elősegítése érdekében

Szivárgásmentes a felfordulás nélküli ivás érdekében

  • My Grippy itatófejes pohár

  • 300 ml

  • 9 hó+

  • 1 db-os

Speciális szelep – szivárgásmentes használat

Speciális szelep – szivárgásmentes használat

Semmi sem jobb egy jó kis kalandnál. Kérdezze csak meg gyermekét. Ez a szivárgásmentes csőrös pohár pedig maszatmentes ellátmányt biztosít a kalandokhoz. Az egyedi szelepnek köszönhetően a folyadék csak akkor folyik, ha gyermeke iszik, ezért nem kell aggódnia a kifolyó vagy kiömlő ital miatt. Ezt nem csak mi mondjuk: a megkérdezett anyák 91%-a is egyetért abban, hogy a pohár szivárgásmentes*

Puha, harapásálló itatófej a növekvő fogak érdekében

Puha, harapásálló itatófej a növekvő fogak érdekében

Ha a kényelmes, egyszerű ivásról van szó, a kicsiknek olyan itatófejre van szükségük, amely nemcsak kíméli az ínyeket, de ellen is áll a fejlődő fogaknak. A My Grippy csőrös pohár mindkét feltételnek megfelel – köszönhetően a harapásálló és mégis puha itatófejnek.

Kontúros forma és csúszásgátló textúra

Kontúros forma és csúszásgátló textúra

Gyermeke pillanatokon belül magabiztos, önálló ivó lesz a pohár kényelmes fogásának köszönhetően. Kontúros formája és csúszásgátló textúrája a kis kezek számára is egyszerűvé teszi a pohár fogását.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Pótalkatrész vagy tartozék keresése

Tovább a pótalkatrészekhez és tartozékokhoz

Alkatrészek és tartozékok

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.3

5-ből

43

Értékelések

88%

ajánlja ezt a terméket

05/07/2023

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Tényleg nem folyik

Tényleg nem folyik, könnyen megfogható, kapható hozzá minden alkatrész.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: - SCF802/02 Puha, harapásálló csőrös pohár

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: - SCF802/02 Puha, harapásálló csőrös pohár

31/05/2022

Magyarország

Magyarország

Rágásnak is ellenáll

A kisfiam sokkal többet iszik egy nap ebből az itatóból mint a többiből. Ráadásul az sem árt neki, hogy megrágja.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: - SCF802/01 Puha, harapásálló csőrös pohár

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: - SCF802/01 Puha, harapásálló csőrös pohár

12/08/2019

Magyarország

Magyarország

Szivárgásmentes

Könnyen szétszedhető, kevés alkatrészből áll. A szelepet a behelyezés után kicsit el kell fordítani, hogy valóban ne szivárogjon. Kislányom szereti, gyorsan megtanult belőle inni. A szelep kicsit nehezen tisztítható. Más Aventes cumisüveggel is használható.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: - SCF802/02 Puha, harapásálló csőrös pohár

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: - SCF802/02 Puha, harapásálló csőrös pohár

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 

  1. Független otthoni vizsgálatok, Egyesült Királyság, 2013. szeptember