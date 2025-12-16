2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Párolás,turmixolás,olvasztás+melegítés
Egészséges párolás
Párolás + turmixolás egyetlen kehelyben
Elválasztással kapcsolatos tanácsok és receptek
A párolás egy egészséges módja a főzésnek. Az egyedülálló technológiánknak köszönhetően a gőz alulról felfelé kering, ezáltal minden egyes összetevő egyenletesen, forralás nélkül át tud főni. A tápanyagokat, az állagot és a főzés során keletkezett folyadékot megőrzi a turmixoláshoz a készülék.
Mindent megtalál egyetlen kehelyben a tápláló bébiétel készítéséhez. Miután megpárolta a szükséges összetevőket, nem kell mást tennie, csak felemelnie a kelyhet, megfordítania és a helyére rögzítenie. Így az összetevőket a kívánt állagúra turmixolhatja.
A legapróbbra turmixolt gyümölcsöktől és zöldségektől kezdve a feldolgozott húsokon és halakon át, a pulzáló funkció segítségével egészen a sűrűbb ételekig a 4 az 1-ben egészséges bébiétel-készítő minden lehetséges sűrűséget képes előállítani.
Díjak
4.6
5-ből
642
Értékelések
92%
ajánlja ezt a terméket
GalaxRRider
16/12/2025
Magyarország
Segítség a bébiétel készítéhez, főzés nélkül.
Nagyon praktikusan lehet vele a gyerkőcnek ételt készíteni, zöldséget vagy gyümölcsöt párolni és pépesíteni. Igen jól pépesíti az almát, répát. Takarítani sem túl bonyolult. A vízmennyiség a pároláshoz legyen elegendő gépben. Nekünk eddig bevált, reméljük sokáig megfelelően fog működni, ahogyan a többi Philips gépünk is eddig.
Előnyök
Praktikus, gyors, egyszerű.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Premium SCF885/01 4 az 1-ben pároló- és turmixgép
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Premium SCF885/01 4 az 1-ben pároló- és turmixgép
F. Enikő
13/12/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Ez az értékelés a következőhöz készült: Premium SCF885/01 4 az 1-ben pároló- és turmixgép
Ez az értékelés a következőhöz készült: Premium SCF885/01 4 az 1-ben pároló- és turmixgép
T0tg.Sari
28/08/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Vélemény
Nagyon megkönnyíti a püré készítést. Könnyű használni, könnyű tisztántartani.
Előnyök
Könnyü használni, praktikus, egyszerű
Hátrányok
Nincs ilyen
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Premium SCF885/01 4 az 1-ben pároló- és turmixgép
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Premium SCF885/01 4 az 1-ben pároló- és turmixgép
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