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Összes sorozat

  • Könnyed, tápláló bébiételek
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  • Könnyed, tápláló bébiételek
  • Könnyed, tápláló bébiételek
  • Könnyed, tápláló bébiételek
  • Könnyed, tápláló bébiételek
  • Könnyed, tápláló bébiételek
  • Könnyed, tápláló bébiételek
  • Könnyed, tápláló bébiételek
  • Könnyed, tápláló bébiételek
  • Könnyed, tápláló bébiételek
  • Könnyed, tápláló bébiételek
  • Könnyed, tápláló bébiételek
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Könnyed, tápláló bébiételek
  • Könnyed, tápláló bébiételek
  • Könnyed, tápláló bébiételek
  • Könnyed, tápláló bébiételek
  • Könnyed, tápláló bébiételek
  • Könnyed, tápláló bébiételek
  • Könnyed, tápláló bébiételek
  • Könnyed, tápláló bébiételek
  • Könnyed, tápláló bébiételek
  • Könnyed, tápláló bébiételek

Gyártás megszűnt

Avent kombinált pároló és turmixgép 4 az 1-ben

SCF875/02

4.6
| (642) Értékelések | 92% ajánlja ezt a terméket

1 díj

Könnyed, tápláló bébiételek
Tisztában vagyunk azzal, hogy a tápláló étel elengedhetetlen gyermeke egészségének fejlődése érdekében. A Philips Avent egészséges bébiétel-készítő hozzájárul az ízletes ételek otthoni elkészítéséhez, gyermeke ízlésére szabható, és mindez egyszerű módon.
Összes előny megtekintése
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anyukák által világszerte ajánlott márka1

Könnyed, tápláló bébiételek

  • Párolás,turmixolás,olvasztás+melegítés

  • Egészséges párolás

  • Párolás + turmixolás egyetlen kehelyben

  • Elválasztással kapcsolatos tanácsok és receptek

Egyedülálló párolási eljárás az egészséges főzésmód érdekében

Egyedülálló párolási eljárás az egészséges főzésmód érdekében

A párolás egy egészséges módja a főzésnek. Az egyedülálló technológiánknak köszönhetően a gőz alulról felfelé kering, ezáltal minden egyes összetevő egyenletesen, forralás nélkül át tud főni. A tápanyagokat, az állagot és a főzés során keletkezett folyadékot megőrzi a turmixoláshoz a készülék.

A párolástól a turmixolásig, minden egyetlen praktikus kehelyben

A párolástól a turmixolásig, minden egyetlen praktikus kehelyben

Mindent megtalál egyetlen kehelyben a tápláló bébiétel készítéséhez. Miután megpárolta a szükséges összetevőket, nem kell mást tennie, csak felemelnie a kelyhet, megfordítania és a helyére rögzítenie. Így az összetevőket a kívánt állagúra turmixolhatja.

A püré állagú ételektől a sűrűbb, darabos ételekig különböző szilárdság

A püré állagú ételektől a sűrűbb, darabos ételekig különböző szilárdság

A legapróbbra turmixolt gyümölcsöktől és zöldségektől kezdve a feldolgozott húsokon és halakon át, a pulzáló funkció segítségével egészen a sűrűbb ételekig a 4 az 1-ben egészséges bébiétel-készítő minden lehetséges sűrűséget képes előállítani.

Műszaki adatok

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Alkatrészek és tartozékok

Díjak

  • Award image AWARD-961262

Értékelések

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4.6

5-ből

642

Értékelések

92%

ajánlja ezt a terméket

16/12/2025

Magyarország

Magyarország

Segítség a bébiétel készítéhez, főzés nélkül.

Nagyon praktikusan lehet vele a gyerkőcnek ételt készíteni, zöldséget vagy gyümölcsöt párolni és pépesíteni. Igen jól pépesíti az almát, répát. Takarítani sem túl bonyolult. A vízmennyiség a pároláshoz legyen elegendő gépben. Nekünk eddig bevált, reméljük sokáig megfelelően fog működni, ahogyan a többi Philips gépünk is eddig.

Előnyök

Praktikus, gyors, egyszerű.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Premium SCF885/01 4 az 1-ben pároló- és turmixgép

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Premium SCF885/01 4 az 1-ben pároló- és turmixgép

13/12/2025

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Ez az értékelés a következőhöz készült: Premium SCF885/01 4 az 1-ben pároló- és turmixgép

Ez az értékelés a következőhöz készült: Premium SCF885/01 4 az 1-ben pároló- és turmixgép

28/08/2025

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Vélemény

Nagyon megkönnyíti a püré készítést. Könnyű használni, könnyű tisztántartani.

Előnyök

Könnyü használni, praktikus, egyszerű

Hátrányok

Nincs ilyen

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Premium SCF885/01 4 az 1-ben pároló- és turmixgép

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Premium SCF885/01 4 az 1-ben pároló- és turmixgép

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 8 139 felhasználója körében 2024-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 