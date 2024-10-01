2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Ez a termék
Hasfájáscsökkentő cumisüveg
4 109 Ft
Hasfájást csökkentő cumifej
2 890 Ft
4109 Ft
4109 Ft
1 db cumisüveg
330 ml
Gyors átfolyású cumi
3 hó.+
Válogasson kedvére mellszívóink, üvegeink és pohárelemeink közül, és alkossa meg az Ön számára legideálisabb terméket.
Az Anti-colic cumisüveget az etetés közbeni szivárgás megelőzésére tervezték az élvezhetőbb etetés érdekében.
A széles nyaknak és a kevesebb alkatrészből álló kialakításnak köszönhetően könnyebben összeállítható, továbbá egyszerűen, gyorsan és hatékonyan tisztítható.
4.8
5-ből
32
Értékelések
97%
ajánlja ezt a terméket
Biber12
01/10/2024
România
A promóció része
Este perfect
Este cel mai bun Biberon. Se curata foarte ușor, este agreat de copil din prima. Este super
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCY106/01 Biberon anti-colici 330 ml
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCY106/01 Biberon anti-colici 330 ml
Andreea2234
30/09/2024
România
A promóció része
Fara colici
Biberonul păstrează foarte bine aerul inauntru, ceea ce inseamna fara colici pentru bebelusi.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCY106/01 Biberon anti-colici 330 ml
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCY106/01 Biberon anti-colici 330 ml
M E-L
30/09/2024
România
A promóció része
Excelent
Sunt ok,iar fetita mea chiar nu a avut colici,le-am folosit si folosim inca de la 3 luni
Előnyök
Usor de utilizat,gradaj corespunzator
Hátrányok
Daca sunt bagate in aparatul de sterilizat prea des se sterge scrisul gradatiei
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCY106/01 Biberon anti-colici 330 ml
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCY106/01 Biberon anti-colici 330 ml
Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján.
A 2 hetes, Philips Avent cumisüvegből etetett babáknál kevesebb hasfájás lépett fel, és jóval nyugodtabban aludtak, mint egy másik vezető márka cumisüvegével etetett társaik.
A cumifej kialakítása garantáltan megakadályozza az összetapadást, így nem jut levegő a baba hasába, és az etetést sem kell megszakítani.
Mit takar pontosan a hasfájás, és hogyan hat a babákra? A hasfájást az okozza, ha a baba evés közben levegőt nyel le, amely kellemetlen érzést okoz az emésztőrendszerben. A hasfájás tünetei többek között a sírás és a nyugtalanság.