Go to promotion

Nyári kedvencek! Akár 33% kedvezmény

16

n

13

ó

:

26

p

:

57

mp

Megnézem

TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
  • Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*

Philips AventHasfájáscsökkentő cumisüveg

SCY106/01

4.8
| (32) Értékelések | 97% ajánlja ezt a terméket
Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*
A hasfájás megelőző szeleprendszerrel rendelkező hasfájást csökkentő cumisüveg és a texturált etetőcumi a kialakítása révén kiemelkedően kényelmessé teszi az etetést, amelyet így csak a lehető legritkábban szükséges megszakítani. A beépített, hasfájást megelőző szelep kivezeti a levegőt az üvegből, így az nem jut be a baba hasába.
Összes előny megtekintése
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

anyukák által világszerte ajánlott márka1

Tartozékok hozzáadása

Összes megtekintése

Ez a termék

Hasfájáscsökkentő cumisüveg

Hasfájáscsökkentő cumisüveg

4 109 Ft

  • Hasfájást csökkentő cumifej

    2 890 Ft

4109 Ft

4109 Ft

Kialakítása révén nem szükséges megszakítania az etetést

Klinikailag igazoltan csökkenti a hasfájást és a teltségérzetet‧*

  • 1 db cumisüveg

  • 330 ml

  • Gyors átfolyású cumi

  • 3 hó.+

Kompatibilis kínálat a szoptatástól a pohárig

Kompatibilis kínálat a szoptatástól a pohárig

Válogasson kedvére mellszívóink, üvegeink és pohárelemeink közül, és alkossa meg az Ön számára legideálisabb terméket.

Szivárgásmentes kialakítás

Szivárgásmentes kialakítás

Az Anti-colic cumisüveget az etetés közbeni szivárgás megelőzésére tervezték az élvezhetőbb etetés érdekében.

Széles nyakú, lekerekített sarkú üveg a könnyű tisztításért

Széles nyakú, lekerekített sarkú üveg a könnyű tisztításért

A széles nyaknak és a kevesebb alkatrészből álló kialakításnak köszönhetően könnyebben összeállítható, továbbá egyszerűen, gyorsan és hatékonyan tisztítható.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Pótalkatrész vagy tartozék keresése

Tovább a pótalkatrészekhez és tartozékokhoz

Alkatrészek és tartozékok

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.8

5-ből

32

Értékelések

97%

ajánlja ezt a terméket

3
2

01/10/2024

România

România

Este perfect

Este cel mai bun Biberon. Se curata foarte ușor, este agreat de copil din prima. Este super

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCY106/01 Biberon anti-colici 330 ml

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCY106/01 Biberon anti-colici 330 ml

30/09/2024

România

România

Fara colici

Biberonul păstrează foarte bine aerul inauntru, ceea ce inseamna fara colici pentru bebelusi.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCY106/01 Biberon anti-colici 330 ml

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCY106/01 Biberon anti-colici 330 ml

30/09/2024

România

România

Excelent

Sunt ok,iar fetita mea chiar nu a avut colici,le-am folosit si folosim inca de la 3 luni

Előnyök

Usor de utilizat,gradaj corespunzator

Hátrányok

Daca sunt bagate in aparatul de sterilizat prea des se sterge scrisul gradatiei

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCY106/01 Biberon anti-colici 330 ml

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SCY106/01 Biberon anti-colici 330 ml

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 

  1. A 2 hetes, Philips Avent cumisüvegből etetett babáknál kevesebb hasfájás lépett fel, és jóval nyugodtabban aludtak, mint egy másik vezető márka cumisüvegével etetett társaik.

  2. A cumifej kialakítása garantáltan megakadályozza az összetapadást, így nem jut levegő a baba hasába, és az etetést sem kell megszakítani.

  3. Mit takar pontosan a hasfájás, és hogyan hat a babákra? A hasfájást az okozza, ha a baba evés közben levegőt nyel le, amely kellemetlen érzést okoz az emésztőrendszerben. A hasfájás tünetei többek között a sírás és a nyugtalanság.