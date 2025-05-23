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Összes sorozat

  • A mellhez hasonló áramlik, csökkennek az etetési problémák
  • A mellhez hasonló áramlik, csökkennek az etetési problémák
  • A mellhez hasonló áramlik, csökkennek az etetési problémák
  • A mellhez hasonló áramlik, csökkennek az etetési problémák
  • A mellhez hasonló áramlik, csökkennek az etetési problémák
  • A mellhez hasonló áramlik, csökkennek az etetési problémák
  • A mellhez hasonló áramlik, csökkennek az etetési problémák
  • A mellhez hasonló áramlik, csökkennek az etetési problémák
  • A mellhez hasonló áramlik, csökkennek az etetési problémák
  • A mellhez hasonló áramlik, csökkennek az etetési problémák
  • A mellhez hasonló áramlik, csökkennek az etetési problémák
  • A mellhez hasonló áramlik, csökkennek az etetési problémák
  • A mellhez hasonló áramlik, csökkennek az etetési problémák
  • A mellhez hasonló áramlik, csökkennek az etetési problémák
  • A mellhez hasonló áramlik, csökkennek az etetési problémák
  • A mellhez hasonló áramlik, csökkennek az etetési problémák
  • A mellhez hasonló áramlik, csökkennek az etetési problémák
  • A mellhez hasonló áramlik, csökkennek az etetési problémák
  • A mellhez hasonló áramlik, csökkennek az etetési problémák
  • A mellhez hasonló áramlik, csökkennek az etetési problémák
  • A mellhez hasonló áramlik, csökkennek az etetési problémák
  • A mellhez hasonló áramlik, csökkennek az etetési problémák
  • A mellhez hasonló áramlik, csökkennek az etetési problémák
  • A mellhez hasonló áramlik, csökkennek az etetési problémák

Philips Avent Natural ResponseCumisüveg AirFree szeleppel

SCY670/00

4.8
| (143) Értékelések | 98% ajánlja ezt a terméket
A mellhez hasonló áramlik, csökkennek az etetési problémák
Nyugodt, kényelmes etetést biztosít. A Natural Response cumifej támogatja a baba egyedi ivási ritmusát, az AirFree szelep pedig a kialakításánál fogva extra védelmet nyújt a hasfájás, a gázképződés és a folyadék-visszaáramlás ellen. A megfelelő cumifej megtalálása fontos. A további részleteket lásd alább.
Összes előny megtekintése
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anyukák által világszerte ajánlott márka1

Az anyamellhez hasonlóan működő cumifej*

A mellhez hasonló áramlik, csökkennek az etetési problémák

  • 1 db cumisüveg

  • 125 ml

  • 2. átfolyási sebességű cumifej

  • +0 m

Természetes mellre tapadás a mell alakú cumifejjel

Természetes mellre tapadás a mell alakú cumifejjel

A széles, puha és rugalmas cumifej a tervezésénél fogva a mell alakját és érzetét imitálja, ezzel elősegítve, hogy a baba kényelmesen tudjon a mellre tapadni és enni.

A cumifej akkor engedi ki a tejet, amikor a baba éppen aktívan iszik

A cumifej akkor engedi ki a tejet, amikor a baba éppen aktívan iszik

A Natural Response cumifej a baba természetes táplálkozási ritmusával összhangban működve megkönnyíti a szoptatás és a cumisüveges táplálás kombinálását. A cumifej egyedülálló nyílással rendelkezik, amely csak akkor engedi ki a tejet, amikor a baba éppen aktívan iszik. Vagyis, amikor a baba éppen nyel vagy levegőt vesz, a tejáramlás szünetel.

A megfelelő cumifej megtalálása fontos

A megfelelő cumifej megtalálása fontos

Mindannyian a saját tempónkban tanulunk. A szopás egy készség, amit egyes csecsemők gyorsabban sajátítanak el, mint mások. Ezért néhány baba számára kezdetben hasznos lehet a „First Flow” etetőcumi (0. számú etetőcumi), mielőtt a Natural Response cumifejet használná. Ha a babának 20 percnél hosszabb ideig tart 50 ml megivása a Natural Response etetőcumival, érdemes a „First Flow” etetőcumira váltani. Ha gyermeke ivás helyett játszik a cumival, vagy frusztráltnak tűnik, próbáljon ki egy nagyobb átfolyási sebességű Natural Response etetőcumit. Ha az etetési nehézségek továbbra is fennállnak, forduljon egészségügyi szakemberhez.

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Értékelések

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4.8

5-ből

143

Értékelések

98%

ajánlja ezt a terméket

3
2

23/05/2025

Magyarország

Magyarország

Cumisüveg ajánlás

A 3 hónapos kisfiunkkal már több cumisüveget kipróbáltunk, de a SCY670 cumisüveg AirFree szeleppel az egyik legjobb választásunk volt. A cumifej formája nagyon természetes, így könnyedén elfogadta, ami nálunk nagy megkönnyebbülés volt. Az AirFree szelep különösen tetszett – tényleg segít abban, hogy kevesebb levegőt nyeljen evés közben, így sokkal ritkábban bukik és kevesebb a hasfájás is, ami nálunk korábban gyakori probléma volt. Az üveg kialakítása praktikus, jól kézre áll, és könnyen tisztítható, ami szintén hatalmas segítség a mindennapi használat során. Mi nagyon elégedettek vagyunk vele, szívből ajánlom minden szülőnek, főleg azoknak, akik kombinálják a szoptatást és a cumisüvegezést.

Előnyök

Az AirFree szelep szuper!

Hátrányok

Nincs ilyen! :)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY670 Cumisüveg AirFree szeleppel

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY670 Cumisüveg AirFree szeleppel

22/05/2025

Magyarország

Magyarország

Természetes etetési élmény

Sikerült átadni a természetes etetés élményét. Eltartott egy kis ideig míg a baba megszokta, próbálkozni kellett, de mostmár nagyon szereti. Könnyen, egyszerűen tisztítható, használható. Hogy hasfájás ellen mennyire válik be, azt ennyi idő után még nem tudom megmondani, de egyenlőre pozitív változásokat veszek észre ezen a téren is.

Előnyök

Jó kialakítás

Hátrányok

Megszokási idő

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY670 Cumisüveg AirFree szeleppel

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY670 Cumisüveg AirFree szeleppel

22/05/2025

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

A termék kiválósága

Teljes mértékben elégedett vagyok a termékkel. A kislányom mohón eszik, de ezzel a cumisüveggel nem bukik, nem csuklik étkezés után. Tiszta szívből ajánlani tudom!

Előnyök

Könnyű tisztíthatóság, tárolás. Babák könnyen tudjak használni, hiszen az anyamellhez hasonlít a cumi része.

Hátrányok

Nincs olyan.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY670/00 Cumisüveg AirFree szeleppel

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY670/00 Cumisüveg AirFree szeleppel

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 

  1. A Natural Response cumifej csak akkor engedi ki a tejet, amikor a csecsemő éppen aktívan iszik. A csecsemők ugyanúgy, a természetes ritmusuk szerint ihatnak, nyelhetnek és vehetnek levegőt, ahogyan az anyamellen tennék.