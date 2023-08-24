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Összes sorozat

  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
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  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
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  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
  • Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát

Philips Avent Natural ResponseCumisüveg

SCY903/03

4.9
| (326) Értékelések | 98% ajánlja ezt a terméket
Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát
A Natural Response cumifej csak akkor engedi ki a tejet, amikor a csecsemő éppen aktívan iszik. A babák a saját ritmusuk szerint ihatnak, ahogyan az anyamellen tennék, ezáltal könnyűvé válik a szoptatás és a cumisüveges táplálás felváltva történő alkalmazása. A megfelelő cumifej megtalálása fontos. A további részleteket lásd alább.
Összes előny megtekintése
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anyukák által világszerte ajánlott márka1

Az anyamellhez hasonlóan működő cumifej

Támogatja a csecsemő saját ivási ritmusát

  • 3 db cumisüveg

  • 260 ml

  • Közepes átfolyású cumi

  • 3-6 hó

A cumifej akkor engedi ki a tejet, amikor a csecsemő éppen aktívan iszik

A cumifej akkor engedi ki a tejet, amikor a csecsemő éppen aktívan iszik

A Natural Response cumifej a csecsemő természetes táplálkozási ritmusával összhangban működve megkönnyíti a szoptatás és a cumisüveges táplálás kombinálását. A cumifej egyedülálló nyílással rendelkezik, amely csak akkor engedi ki a tejet, amikor a csecsemő éppen aktívan iszik. Vagyis, amikor a baba éppen nyel vagy levegőt vesz, a tejáramlás szünetel.

Természetes mellre tapadás a mell alakú cumifejjel

Természetes mellre tapadás a mell alakú cumifejjel

A széles, puha és rugalmas cumifej a tervezésénél fogva a mell alakját és érzetét imitálja, ezzel elősegítve, hogy a baba kényelmesen tudjon a mellre tapadni és enni.

A megfelelő cumifej megtalálása fontos

A megfelelő cumifej megtalálása fontos

Mindannyian a saját tempónkban tanulunk. A szopás egy készség, amit egyes csecsemők gyorsabban sajátítanak el, mint mások. Ezért néhány baba számára kezdetben hasznos lehet a „First Flow” etetőcumi (0. számú etetőcumi), mielőtt a Natural Response cumifejet használná. Ha a babának 20 percnél hosszabb ideig tart 50 ml megivása a Natural Response etetőcumival, érdemes a „First Flow” etetőcumira váltani. Ha gyermeke ivás helyett játszik a cumival, vagy frusztráltnak tűnik, próbáljon ki egy nagyobb átfolyási sebességű Natural Response etetőcumit. Ha az etetési nehézségek továbbra is fennállnak, forduljon egészségügyi szakemberhez.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.9

5-ből

326

Értékelések

98%

ajánlja ezt a terméket

24/08/2023

Magyarország

Magyarország

A cumisüveg a mindennapjaink része lett

Amikor a babánk nagyobb lett, Natural Response cumisüvegre váltottunk, és nagyon szeretjük. Kisfiam vegyes táplálásban részesül, így nagyon fontos volt számunkra, hogy a cumisüveg ne okozzon cumizavart, ne zavarja a szoptatást, és szerencsére ilyen jellegű problémánk egyáltalán nincs. Mivel hasfájással is bajlódtunk az elején, fontos volt a jó szelep, és jelenleg a 3-as erősségű fej szelepe és átfolyási sebessége tökéletesnek bizonyult. A kisfiam sokkal kevesebbet bukik, amióta erre az üvegre váltottunk. Nagyon szeretem benne azt is, hogy nem kellett megválni az előző cumisüvegeink alkatrészeitől sem (azok még az előző sorozat Philips Natural üvegek, és simán bele lehet tenni az új üveg cumifejét), mert minden mindennel kompatibilis, így természetesen a Philips kézi mellszívóval is, amit használunk. Könnyű szétszedni és összerakni, valamint tisztítani is.

Előnyök

kompatibilitás, kiváló szelep, kevesebb lenyelt levegő, természetesség, semmi cumizavar

Hátrányok

-

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY903 Cumisüveg

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY903 Cumisüveg

14/06/2023

Magyarország

Magyarország

Natural Response SCY903 Cumisüveg

Kedves Philips Magyarország! Èrtèkelès: Natural Response SCY903 cumisüveg. Nagyon szèpen köszönjük kislányommal,hogy tesztelhettük Natural Response SCY903 cumisüveg termèket. Nagyon praktikus ès hasznos ,hogy nem csöpög.Utazások során ,amikor rázkódik nem folyik ki az anyatej míg más cumisüvegeknèl igen.Kislányomnak első pillanattól kezdve nagyon megtetszett ezt onnan vettem èszre,hogy nem köpte ki a cumit,ahogy sok más cumiüveggel tette. Nagyon hasznos termèk.Nagyon formás üvege van ,ami nekem is kèzreálló. Nagyon megszerettük a termèket igazán hasznos a mindennapjainkhoz. Nagyon szèpen köszönjük,hogy tesztelhettük a termèket ès azt is köszönjük,hogy minket választottak

Előnyök

Kêzreàlló,kislányom nagyon szereti soha nem utasítja el.

Hátrányok

-

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY903 Cumisüveg

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY903 Cumisüveg

06/06/2023

Magyarország

Magyarország

Elégedett tesztelő

A cumisüveget több héten keresztül teszteltük. Nagyon jó az üveg kialakítása, könnyen kézben tartható, könnyen tisztítható, kifejezetten jó hőálló képességgel rendelkezik, kevesebb levegőt nyelt a gyermek. Ami plusz pont, hogy Philips Avent kézi mellszívóval kompatibilis.

Előnyök

Könnyű, kompatibilis a kézi mellszívóval, könnyen tisztítható, kevesebb levegőt nyel.

Hátrányok

Kicsit nehezen tudta a gyermek szívni az első pár kortyot.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY903 Cumisüveg

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY903 Cumisüveg

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
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