2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
1 db cumisüveg
260 ml
Közepes átfolyású cumi
3-6 hó
A Natural Response cumifej a csecsemő természetes táplálkozási ritmusával összhangban működve megkönnyíti a szoptatás és a cumisüveges táplálás kombinálását. A cumifej egyedülálló nyílással rendelkezik, amely csak akkor engedi ki a tejet, amikor a csecsemő éppen aktívan iszik. Vagyis, amikor a baba éppen nyel vagy levegőt vesz, a tejáramlás szünetel.
A széles, puha és rugalmas cumifej a tervezésénél fogva a mell alakját és érzetét imitálja, ezzel elősegítve, hogy a baba kényelmesen tudjon a mellre tapadni és enni.
Mindannyian a saját tempónkban tanulunk. A szopás egy készség, amit egyes csecsemők gyorsabban sajátítanak el, mint mások. Ezért néhány baba számára kezdetben hasznos lehet a „First Flow” etetőcumi (0. számú etetőcumi), mielőtt a Natural Response cumifejet használná. Ha a babának 20 percnél hosszabb ideig tart 50 ml megivása a Natural Response etetőcumival, érdemes a „First Flow” etetőcumira váltani. Ha gyermeke ivás helyett játszik a cumival, vagy frusztráltnak tűnik, próbáljon ki egy nagyobb átfolyási sebességű Natural Response etetőcumit. Ha az etetési nehézségek továbbra is fennállnak, forduljon egészségügyi szakemberhez.
4.9
5-ből
326
Értékelések
98%
ajánlja ezt a terméket
Dorci91
24/08/2023
Magyarország
A promóció része
A cumisüveg a mindennapjaink része lett
Amikor a babánk nagyobb lett, Natural Response cumisüvegre váltottunk, és nagyon szeretjük. Kisfiam vegyes táplálásban részesül, így nagyon fontos volt számunkra, hogy a cumisüveg ne okozzon cumizavart, ne zavarja a szoptatást, és szerencsére ilyen jellegű problémánk egyáltalán nincs. Mivel hasfájással is bajlódtunk az elején, fontos volt a jó szelep, és jelenleg a 3-as erősségű fej szelepe és átfolyási sebessége tökéletesnek bizonyult. A kisfiam sokkal kevesebbet bukik, amióta erre az üvegre váltottunk. Nagyon szeretem benne azt is, hogy nem kellett megválni az előző cumisüvegeink alkatrészeitől sem (azok még az előző sorozat Philips Natural üvegek, és simán bele lehet tenni az új üveg cumifejét), mert minden mindennel kompatibilis, így természetesen a Philips kézi mellszívóval is, amit használunk. Könnyű szétszedni és összerakni, valamint tisztítani is.
Előnyök
kompatibilitás, kiváló szelep, kevesebb lenyelt levegő, természetesség, semmi cumizavar
Hátrányok
-
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY903 Cumisüveg
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY903 Cumisüveg
Adus82
14/06/2023
Magyarország
Natural Response SCY903 Cumisüveg
Kedves Philips Magyarország! Èrtèkelès: Natural Response SCY903 cumisüveg. Nagyon szèpen köszönjük kislányommal,hogy tesztelhettük Natural Response SCY903 cumisüveg termèket. Nagyon praktikus ès hasznos ,hogy nem csöpög.Utazások során ,amikor rázkódik nem folyik ki az anyatej míg más cumisüvegeknèl igen.Kislányomnak első pillanattól kezdve nagyon megtetszett ezt onnan vettem èszre,hogy nem köpte ki a cumit,ahogy sok más cumiüveggel tette. Nagyon hasznos termèk.Nagyon formás üvege van ,ami nekem is kèzreálló. Nagyon megszerettük a termèket igazán hasznos a mindennapjainkhoz. Nagyon szèpen köszönjük,hogy tesztelhettük a termèket ès azt is köszönjük,hogy minket választottak
Előnyök
Kêzreàlló,kislányom nagyon szereti soha nem utasítja el.
Hátrányok
-
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY903 Cumisüveg
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY903 Cumisüveg
Ancsi9
06/06/2023
Magyarország
A promóció része
Elégedett tesztelő
A cumisüveget több héten keresztül teszteltük. Nagyon jó az üveg kialakítása, könnyen kézben tartható, könnyen tisztítható, kifejezetten jó hőálló képességgel rendelkezik, kevesebb levegőt nyelt a gyermek. Ami plusz pont, hogy Philips Avent kézi mellszívóval kompatibilis.
Előnyök
Könnyű, kompatibilis a kézi mellszívóval, könnyen tisztítható, kevesebb levegőt nyel.
Hátrányok
Kicsit nehezen tudta a gyermek szívni az első pár kortyot.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY903 Cumisüveg
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Natural Response SCY903 Cumisüveg
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